Большие школы: имеет ли значение размер?

Правообладатель иллюстрации HAILIANG EDUCATION GROUP Image caption Образовательный центр Хайлянь - одна из самых крупных частных школ в Китае

В одном из районов Лондона, где число детей школьного возраста выросло настолько, что возник серьезный дефицит мест в учебных заведениях, решили построить школу, рассчитанную более чем на 800 учеников.

Еще одна школа, находящаяся в лондонском районе Дагенэм, заявила о готовности расшириться и принять более 2500 учеников. Если проект одобрят и реализуют, школа станет самой большой в Великобритании.

Количество так называемых "школ-титанов" в последнее время растет, поскольку система среднего образования не успевает за ростом населения. За последние несколько лет число школ на 800 и более учеников в стране выросло почти на 35%.

Однако идея столь большой средней школы привлекает далеко не всех. Уже давно ведутся споры о том, как размер школы влияет на успеваемость школьников и каков разумный предел количества учеников в школе и в классе.

Школы-рекордсмены

Британские "школы-титаны", вызывающие бурные споры, оказываются совсем небольшими по сравнению с учебными заведениями в некоторых других странах.

Рекордсменом является Городская школа Монтессори в городе Лакхнау, столице индийского штата Уттар-Прадеш. В ней учатся 47 тысяч учеников. В этом учебном заведении тысяча классов, в нем работает 2,5 тысячи учителей.

Правообладатель иллюстрации GETTY Image caption Городская школа Монтессори в индийском городе Лакхнау рассчитана на 47 тысяч учеников

Средняя школа Ризал в столице Филиппин Маниле рассчитана более чем на 25 тысяч учеников. До 2005 года она фигурировала в Книге Гиннесса как самая крупная школа в мире.

Многие государственные и частные школы в Китае рассчитаны на тысячи учеников. Одна из крупнейших школ в стране, Образовательная группа Хайлянь, рассчитана почти на 18 тысяч учеников.

Школы-гиганты - чаще всего мера вынужденная, поскольку, согласно исследованиям, небольшие школы создают для детей более благоприятные условия для учебы.

В маленьких школах легче создать семейную атмосферу, добиться примерного поведения учеников и установить тесные связи с родителями и местной общиной.

Однако, когда дело доходит до непосредственных стандартов образования, оказывается, что маленькие школы почти не отличаются от больших. Более высокие показатели обычно объясняются лучшей организацией учебного процесса и рядом социально-экономических факторов, а не размером школы.

У крупных школ есть одно неоспоримое преимущество – финансовые затраты на них более эффективны, поскольку в таких школах лабораториями, аудиториями, спортивными залами и прочими помещениями пользуется большее число учеников.

Размеры классов

Поэтому вместо того, чтобы искать ответ на вопрос о разумном пределе числа учеников в школе, специалисты ставят во главу угла количество учеников в классе. Не важно, как много учеников в школе, если в классе их не больше пары дюжин, говорят они.

Размер класса и отношение числа учителей к количеству учеников – основной показатель, который многими экспертами считается хорошим индикатором качества школьной системы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первый день учебного года в филиппинской школе Ризал

“Считается, что в небольших классах учитель может проводить больше времени с каждым учеником и на управление классом тратит меньше времени. Таким образом, учитель может предоставлять более качественное обучение в соответствии с индивидуальными требованиями ученика", - говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 50 странах, в которых ОЭСР проводила свои исследования при подготовке доклада "Взгляд на образование 2014", средний размер класса в начальной школе был немногим выше 22 учеников. Однако этот показатель существенно разнится от страны к стране: от 38 учеников в Китае и 30 в Чили до 16 в Люксембурге и Латвии.

Этот контраст становится еще заметнее в средних школах: в Китае количество учеников в классе может превышать 50 человек.

Согласно исследованиям ОЭСР, разница в размерах классов между частными и государственными школами не соответствует общепринятым представлениям о том, что в частных школах классы меньше.

Однако в частных школах легче с учителями. Ярким примером этого является Мексика: в этой стране в государственных школах на одного учителя приходится в среднем на 17 учеников больше, чем в частных. Особенно велика разница в средней школе.

Экономическая дилемма

Как показывает исследование, и родители, и учителя предпочитают маленькие классы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В индийских классах часто много учеников, однако это стараются компенсировать дополнительным числом учителей

Но маленькие классы стоят дороже: в последнее десятилетие именно снижение размера классов во многих странах стало причиной роста расходов в пересчете на одного ученика.

Затраты на уменьшение размера классов означают, что остается меньше денег на зарплаты учителям.

"Сокращение размеров классов ограничивает ваши возможности поднимать зарплату учителям. Так что приходится выбирать одно из двух", - говорит директор ОЭСР по вопросам образования Андреас Шляйхер.

Во многих случаях страны с хорошим уровнем образования предпочитают второе, поэтому классы и школы не обязательно становятся меньше.

В рейтинге стран с лучшим образованием есть прямо противоположные примеры: в Финляндии, одном из лидеров списка, существует правило, согласно которому в классе должно быть менее 20 учеников. А в Южной Корее, другой стране на вершине рейтинга, соотношение числа учителей к количеству учеников остается одним из самых низких.

При этом согласно тестам PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), нет явной корреляции между размером класса и качеством обучения.

Более того, наиболее успешны те образовательные системы, для которых приоритетом является не размер класса, а профессиональный уровень учителя. Там больше денег инвестируется в привлекательные для учителей зарплаты и в повышение профессиональной квалификации преподавательского состава.