Уксус может спасти Барьерный риф от морских звезд
Ученые обнаружили простой и дешевый способ избавиться от поедающих кораллы морских звезд, которые разрушают Большой Барьерный риф в Австралии.
Известно, что морская звезда "терновый венец" наносит самые серьезные повреждения рифу.
В рамках эксперимента, проведенного в Австралийском институте морских наук, выяснилось, что после инъекции уксуса все морские звезды умирают.
На данный момент с морскими звездами борются при помощи инъекций бычьей желчи, но уксус гораздо дешевле.
"Уксус – замечательное средство. Его можно купить в любом супермаркете, и он примерно в два раза дешевле [бычьей желчи]", - говорит руководитель исследовательской группы доктор Лиса Бостром-Эйнарссон.
По ее словам, вначале необходимо убедиться в том, что уксус никак не вредит самому кораллу или другим морским животным.
Конечно, один этот метод не спасет весь Большой Барьерный риф, но может помочь в спасении отдельных небольших рифов.
"В идеале мы хотели бы прекратить внезапные вспышки роста популяции морских звезд, но мы пока что наши знания об этих животных ограничены", - говорит она.
За последние 30 лет кораллы на Большом Барьерном рифе сократились на 50%. Ученые винят в этом морские звезды, поедающие кораллы, а также более частые циклоны.
Согласно исследованиям, популяция морских звезд резко возрастает в местах, куда попадает вода из рек из сельскохозяйственных районов и полных питательных веществ.
Питательные вещества в морской воде приводят к росту популяции фитопланктона, которым питаются личинки морских звезд.