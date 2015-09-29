В Лондоне пытаются лечить старческую слепоту пересадкой клеток

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Примерно каждый четыртый британец в возрасте старше 65 лет имеет ту или иную степень дегенерации макулы

Хирурги в Лондоне осуществили пересадку стволовых клеток в глаз человека в рамках клинических испытаний нового метода излечения слепоты.

Операция была сделана 60-летней женщине в знаменитой глазной больнице "Мурфилдз".

Она состояла в пересадке на участке сетчатки глаза небольшого количества специализированных эмбриональных стволовых клеток.

Лондонский проект по излечению слепоты возник 10 лет назад с целью оказания помощи пациентам, страдающим от возрастной дегенерации макулы или возрастного разрушения жёлтого пятна сетчатки, приводящего к слепоте

В рамках этого проекта 10 пациентов с влажной формой возрастной дегенерации макулы пройдут через эту процедуру.

Все они внезапно утратили зрение в результате дегенерации кровяных сосудов в глазу.

В течение последующего года за ними будут наблюдать врачи, которые хотят убедиться, что такие операции безопасны и могут привести к излечению.

"Клетки выглядят здоровыми"

Профессор Питер Коффей из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона, который возглавляет Лондонский проект по излечению слепоты, предупреждает, что первые результаты операции станут известны только через два-три месяца.

"Но уже сейчас мы наблюдаем процесс приживления клеток к сетчатке, и клетки эти выглядят здоровыми", - сообщил он.

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Типичное проявление старческой дегенерации жёлтого пятна

Клетки, которые используются для такой операции, являются клетками пигментного эпителия сетчатки, то есть слоя клеток, которые окружают и питают фоторецепторы в желтом пятне.

При возрастной дегенерации макулы эти клетки отмирают, и в результате глаз теряет способность видеть.

Больные обычно испытывают потерю зрения в центральном поле, а симптомы включают размывание и искажение видимых объектов.

Клетки, использованные при операции, были получены из эмбриона на начальном этапе развития и стали основой для выращивания большего числа стволовых плюропотенциальных клеток.

"Регенерация сетчатки"

Профессор Линдон Да Круз из больницы "Мурфилдз", который провел операцию, пояснил: "Речь идет о настоящей регенерации сетчатки. В прошлом было невозможно заменять такие клетки".

"Если нам удастся заменять целые слои клеток и возвращать им их функцию, это станет огромной помощью для людей, которым угрожает утрата зрения".

В случае успеха этого метода лечения станет возможным оказание помощи также пациентам с ранними симптомами сухой возрастной дегенерации макулы.

Только в Британии этим синдромом страдают более 600 тысяч человек. В развитых странах это - основная причина утраты зрения.

По оценкам медиков, каждый десятый человек в возрастной категории старше 65 лет имеет ту или иную степень этого заболевания.

Этот проект финансируется известной фармакологической компанией Pfizer.

Стоимость такой операции остается пока неизвестной, хотя специалисты указывают, что лечение и помощь слепым являются одной из крупнейших статей расходов государственной системы здравоохранения в Британии.

Проблема выбора клеток

Стволовые клетки не впервые используются для лечения слепоты.

В 2012 году пациентам, страдающим болезнью Штаргардта или юношеской дегенерацией желтого пятна, также вводились стволовые эмбриональные клетки в рамках испытаний, проводившихся в США и в Британии с участием медиков из больницы "Мурфилдз".

Нынешняя операция тесно связана с историей 40 пациентов с возрастной дистрофией макулы, прошедших лечение в больнице "Мурфилдз", в ходе которого им пересаживались клетки, взятые у них из глаза.

Как говорит профессор Да Круз, у многих из них зрение резко улучшилось, некоторые стали в состоянии читать и водить машину, и это улучшение держится уже несколько лет.

По его словам, использование собственных клеток пациента является сложным и рискованным делом, и по этой причине лондонский проект остановился на использовании эмбриональных стволовых клеток, которые могут трансформироваться в любые специализированные клетки.

Эксперименты на лабораторных животных показали, говорит профессор, что с помощью хирургических методов возможна пересадка в глаз целых клеточных слоев.

Хотя ученые пока не могут предсказать исход испытаний нового метода, годы подготовки придают им уверенность в том, что этот метод лечения слепоты обладает колоссальным потенциалом.