Нобелевская премия по физике: история и статистика

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На всех Нобелевских медалях на аверсе отчеканено изображение Альфреда Нобеля

"… и одна часть пойдет тому, кто сделал самое важное открытие или изобретение в области физики…"

Из завещания Альфреда Нобеля.

Физика была первой областью науки, упомянутой в завещании Нобеля. В конце XIX века было широко распространено мнение, что именно физика является самой важной наукой, благодаря которой человечество сможет сделать колоссальный рывок вперед. Вполне возможно, что Альфред Нобель разделял эту точку зрения. Кроме того, с физикой были связаны и его собственные научные исследования.

В завещании Нобель указал, что премия по физике должна присуждаться Шведской королевской академией наук.

Нобелевская премия по физике в цифрах 108 премий по физике с 1901 по 2014 годы 47 премий были присуждены только одному человеку

2 женщины-лауреата

25 лет было самому молодому лауреату

55 лет - средний возраст лауреата на день присуждения премии

Она была основана в 1739 году. На сегодняшний день в ней состоят 440 шведских и 175 иностранных ученых. Академия назначает членов Нобелевского комитета сроком на три года.

В каких областях чаще всего присуждались Нобелевские премии по физике

Физика, возможно, претерпела самые кардинальные изменения за все время существования Нобелевских премий.

Правообладатель иллюстрации istock Image caption За время существования Нобелевской премии физика прошла путь от классической механики...

Правообладатель иллюстрации istock Image caption ... до квантовой...

Член Нобелевского комитета по физике, шведский ученый Эрик Карлсон отметил, что эта наука прошла путь от классической механики XIX века до квантовой механики в XX, она занимается всем – от строения и природы элементарных частиц до изучения законов, управляющих космосом, в ее интересы входят такие свойства материи, как сверхтекучесть и сверхпроводимость, без нее невозможны современные технологии.

"Большинство основополагающих идей, заложенных в основу процесса постижения мира, были выдвинуты или изучены Нобелевскими лауреатами по физике", - сказал Карлсон.

Наибольшее число премий по физике было присуждено за исследования элементарных частиц (34), в ядерной физике (28), физике конденсированного состояния (28) и квантовой механике (11).

Правообладатель иллюстрации istock Image caption Премии вручались за исследования в ядерной физике...

Правообладатель иллюстрации istock Image caption ... и за исследования космоса...

Самым известным Нобелевским лауреатом всех времен, дисциплин и народов стал Альберт Эйнштейн. В 1921 году он получил Нобелевскую премию по физике - как было сказано, "За заслуги в области теоретической физики, и в особенности за открытие фотоэлектрического эффекта".

Медаль по физике

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Альберт Эйнштейн в год присуждения Нобелевской премии (1921)

На всех Нобелевских медалях на аверсе отчеканено изображение Альфреда Нобеля, а на реверсе – аллегория соответствующей научной дисциплины.

На медали по физике отчеканено аллегорическое изображение Природы в виде богини, поднимающейся из облаков. В руках у нее рог изобилия. Ее лицо закрывает вуаль, которую приподнимает аллегория Науки.

Надпись по латыни гласит: "Inventas vitam juvat excoluisse per artes". Эта строка взята из поэмы Вергилия "Энеида" и в приблизительном переводе звучит примерно так: "И те, кто улучшили жизнь на Земле своим вновь обретенным мастерством".

Медаль была создана шведским скульптором Эриком Линдбергом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лев Ландау в год присуждения Нобелевской премии (1962)

В Советском Союзе больше всего лауреатов Нобелевской премии было именно по физике – 11 человек, в том числе Лев Ландау, Петр Капица, Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург.