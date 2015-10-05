Сноуден: спецслужбы дистанционно управляют смартфонами

Image caption Эдвард Сноуден в 2013 бежал в Москву

Пользователи смартфонов практически ничего не могут сделать для того, чтобы не дать спецслужбам получить "полный контроль" над своим телефоном, сказал разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден.

Бывший сотрудник американских спецслужб сказал в интервью Би-би-си, что Управление правительственной связи Великобритании (GCHQ) имеет возможность взламывать телефоны без ведома пользователя.

По словам Сноудена, GCHQ может получить доступ к телефону, отправив на него зашифрованное текстовое сообщение, после чего спецслужбы смогут слушать всё, что происходит вокруг, а также делать фотографии.

Правительство Великобритании отказалось прокомментировать это заявление.

"Любопытный Смурф"

Сноуден дал интервью телепрограмме Би-би-си "Панорама" из Москвы, куда он бежал в 2013 году, передав до этого прессе детали широкомасштабной программы слежки за интернетом и мобильными телефонами, которую вело Агентство национальной безопасности США, на которое он работал.

Он не сказал, что GCHQ или АНБ заинтересованы в массовом мониторинге сообщений простых граждан, но при этом заявил, что оба агентства вложили немало усилий для того, чтобы разработать технологию, позволяющую им взламывать смартфоны. "Они хотят, чтобы телефон принадлежал им, а не вам", - сказал он.

Эдвард Сноуден упомянул, что GCHQ пользуется так называемым "комплектом смурфов" (Smurf suite) – набором секретных методов перехвата, названного в честь синих существ, придуманных и нарисованных бельгийским художником Пьером Кюллифором.

"Мечтательный смурф" (Dreamy Smurf) представляет собой инструмент управления питанием, что означает, что ваш телефон можно включать и выключать без вашего ведома", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Эдвард Сноуден упомянул, что GCHQ пользуется так называемым "комплектом смурфов" (Smurf suite)

"Любопытный Смурф – это механизм, управляющий микрофоном. Например, если [телефон] у вас в кармане, то GCHQ может включить микрофон и слушать все, что происходит вокруг вас – даже если ваш телефон выключен, поскольку у них есть другие инструменты, чтобы его включить", - добавил Сноуден.

"Смурф-следопыт" (Tracker Smurf) – механизм геолокации, который позволяет [GCHQ] отслеживать вас с большей точностью, чем это возможно путем обычной триангуляции вышек мобильной связи", - сообщил он.

В фильме "Эдвард Сноуден: шпионы и закон", снятым Питером Тэйлором, также говорится о:

Вызывающих разногласия отношениях между британским правительством и компаниями, которым принадлежат социальные сети. Спецслужбы и полиция хотят, чтобы эти компании с ними сотрудничали в деле выявления контента, связанного с терроризмом, однако, как выяснили авторы программы, не все компании готовы сотрудничать со спецслужбами так тесно, как того хотелось бы спецслужбам.

Документы, обнародованные Сноуденом, по всей видимости, указывают на то, что правительство Великобритании добыло огромное количество информации о телефонных звонках и других коммуникациях из Пакистана, секретно проникнув в роутеры американской компании Cisco.

"Необходимо и пропорционально"

Сноуден также упомянул метод перехвата под названием "Параноидный смурф" (Paranoid Smurf): "Это механизм самозащиты, охраняющий манипуляцию вашего телефона со стороны GCHQ. Например, если вы отнесете свой телефон в починку, так как вы заметили, что он делает что-то странное, или вы подозреваете, что что-то не так, то этот механизм сделает так, что любому технику будет гораздо сложнее понять, что что-то тут не так".

После того как GCHQ получает доступ к телефону пользователя, это агентство, говорит Сноуден, сможет видеть, "кому вы звоните, что вы написали в текстовом сообщении, какие сайты вы посещали, список ваших контактов, в каких местах вы находились, к каким сетям беспроводной связи подключался ваш телефон".

"Они могут сделать еще больше. Они могут вас сфотографировать", - добавил он.

Сноуден разъяснил, что текстовое сообщение, отправленное GCHQ для того, чтобы проникнуть в ваш телефон, будет получено без того, чтобы это заметил пользователь.

"Это называется "эксплойт" [компьютерное вторжение – ред.]", - сказал он. - Это специально подготовленное сообщение, которое отправляется на ваш номер так же, как и любое другое текстовое сообщение. Но когда оно доходит до вашего телефона, оно от вас скрыто. Вы заплатили за него [телефон], но тот, кто контролирует программное обеспечение, становится хозяином телефона".

По поводу отношений между GCHQ и АНБ Сноуден сказал, что "в сущности, GCHQ является зависимой структурой АНБ".

"Они [АНБ] предоставляют технологию, ставят задачи и указывают направление, в котором они [GCHQ] должны работать", - разъяснил борец за приватность.

Насколько известно, у АНБ есть программа, похожая на "комплект смурфов", которым пользуется GCHQ, АНБ потратила миллиард долларов на его разработку, так как террористы все чаще стали пользоваться смартфонами.

Правообладатель иллюстрации GCHQ Image caption GCHQ несет ответственность за радиоэлектронную разведку в Великобритании

Эдвард Сноуден сказал, что оба агентства используют свою технологию против лиц, подозреваемых в терроризме или других серьезных преступлениях, как например педофилии, "но для того чтобы определить, за кем вести слежку, им необходимо собирать большие массы данных".

"Они говорят, и во многих случаях это так и есть, что они не будут читать ваши электронные послания, например, но они могут это сделать, и если они это сделают, то вы об этом никогда не узнаете", - говорит он.

В заявлении представителя британского правительство говорится, что "согласно нашей давней практике, мы не комментируем вопросы, связанные с разведовательными службами".

"Вся деятельность GCHQ проходит в рамках строгого правового режима и принципов, гарантирующих, что наша деятельность санкционирована, необходима и пропорциональна, и за ней также ведется серьезный надзор, в том числе и на министерском уровне, а также со стороны уполномоченных по вопросам перехвата и разведслужб и со стороны парламентского комитета по вопросам разведки и безопасности. Все наши рабочие процессы полностью поддерживают эту позицию", - говорится в заявлении правительства.

Правительство считает, что Эдвард Сноуден нанес серьезный ущерб способности разведслужб противостоять угрозам национальной безопасности.

Сам Сноуден настаивает, что он совершил свой поступок в интересах общества, так как работа по перехвату и слежке, о которой стало известно благодаря обнародованным им документам проводится, по его словам, "за нашей спиной, без нашего согласия и без какого бы то ни было демократического участия".

Фильм Питера Тэйлора "Эдвард Сноуден: шпионы и закон", вышел в эфир в рамках программы Би-би-си "Панорама" в понедельник вечером.