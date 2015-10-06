Британия и Россия – на разных полюсах по оказанию паллиативной помощи

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Британия получила высокую оценку прежде всего за доступность паллиативной помощи

Согласно исследованию Economist, уход за пожилыми и неизлечимо больными людьми в Великобритании является одним из лучших в мире. Россия в списке охваченных исследованием стран – на одном из последних мест.

Благодаря Национальной службе здравоохранения (NHS) и развитию хосписов, оказываемая в Британии помощь в этой области является "бесподобной", говорят данные нового исследования, проведенного в 80 странах мира аналитическим подразделением издательской группы Economist по заказу базирующейся в Сингапуре благотворительной организации Lien Foundation.

Соединенное Королевство возглавляло таблицу и в предыдущий раз, когда составлялся подобный доклад - в 2010 году.

В сводной таблице, суммирующей состояние паллиативной помощи в 40 странах, Британия оказалась на первом месте, а Россия - на 35-м. За Британией следуют Австралия и Новая Зеландия.

В первую десятку вошли также Ирландия, Бельгия, Австрия, Нидерланды и США

Вместе с тем авторы доклада отмечают прогресс, сделанный некоторыми развивающимися странами, например Монголией (28-е место), которая стала активно развивать систему хосписов.

При составлении таблицы учитывались качество больниц и хосписов, количество и уровень подготовки персонала, доступность обслуживания и его качество.

Только 34 страны из 80 предоставляют то, что можно классифицировать как "хорошую паллиативную помощь", а это охватывает лишь 15% взрослого населения.

В докладе также отмечается все возрастающая важность подобного рода помощи, учитывая старение населения и тот факт, что все большее число людей умирает "в силу возраста".

93,9 балла – не предел

Британия получила высокую оценку прежде всего за доступность – что ожидаемо для такого вида помощи, которая предоставляется бесплатно и по мере необходимости, - но и за ее превосходное качество.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Эксперты указывают, что в России недостаточно центров паллиативной помощи

Из 100 баллов Британия получила 93,9, однако авторы доклада полагают, что это еще не предел и улучшения в этой сфере возможны - как для Британии, так и для прочих лидирующих наций.

В то время как по совокупной оценке Россия в списке из 40 стран заняла 35-ю строчку, по доступности паллиативной помощи Россия находится на 39-м месте, однако по затратам – на 28-м.

В том, что касается осведомленности населения о такого рода помощи, Россия также не может похвастаться высоким результатом, наряду с такими странами как Бразилия, Финляндия, Греция, Италия и даже Швейцария.

Помощь хроническим больным

"В России есть давно действующие хосписы, например, в Санкт-Петербурге, но имеются большие трудности в том, чтобы их развивать", - говорит Дэвид Кларк из Университета Глазго, основатель Международного наблюдательного органа по оказанию паллиативной помощи (IOELC).

Что удивило авторов доклада, так это сравнительно низкие совокупные показатели, полученные в некоторых благополучных странах - таких как Дания (22-ое место), Япония (23-е), Италия (24-е), Финляндия (28-е) и Южная Корея (32-е).

"У Дании есть проблемы с охватом предлагаемых услуг, в Италии паллиативные услуги развиваются неоднородно – где-то отсутствует координация, плюс к этому до недавнего времени не хватало опийных препаратов, - поясняет профессор Кларк. – Финляндия демонстрирует плохие показатели в том, что касается доступности помощи престарелым и больным, где учитываются такие факторы, как старение населения, количество волонтеров, хосписов и прочих учреждений, оказывающих подобные услуги".

Что касается Британии, то профессор Стивен Коннор из Всемирного альянса по паллиативной помощи в хосписах полагает, что "самая большая проблема это то, что наше [британское] здравоохранение сделано так, чтобы предоставлять неотложную помощь, тогда как нам нужно развивать помощь хроническим больным. И это актуально практически для всех стран мира".