Нобелевская премия по химии: история и статистика

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"… и еще одна часть пойдет тому человеку, которой сделает самое важное химическое открытие или изобретение…"

Из завещания Альфреда Нобеля

Химия, возможно, была самой важной наукой для самого Нобеля. Изобретение динамита, принесшее ему миллионы, также как и организация процесса производства, требовали глубоких химических знаний. Химия стала второй научной дисциплиной, упомянутой Нобелем в завещании.

Нобелевская премия по химии в цифрах 106 премий по химии с 1901 по 2014 63 раза премия присуждалась только одному человеку

4 женщины стали лауреатами Нобелевской премии по химии

1 человек получил премию дважды

58 лет, средний возраст лауреата на момент получения премии

Премии по химии присуждаются Шведской академией наук.

На перекрестке наук

Нобелевский комитет по химии признает, что она занимает достаточно уникальное положение среди естественных наук: фундаментальные основы химии базируются на строении атома, которое находится в ведении физики.

И одновременно биология дает химикам широчайшее поле для исследований, учитывая, что живые организмы представляют собой сложнейшие химические системы.

Правообладатель иллюстрации istock Image caption Многие исследования, получившие Нобелевскую премию по химии, можно было бы квалифицировать и как работы в медицине, и как физические исследования

Таким образом, как отметил член Нобелевского комитета по химии профессор Бертил Андерсон, "тот факт, что химические исследования расцвели пышным цветом в начале XX века, тесно связан с фундаментальными открытиями в физике".

Химия? Физика? Медицина?

Нобелевский комитет часто сталкивается с тем, что один и тот же кандидат получает номинации и по физике, и по химии, и по медицине.

Первый раз эта проблема возникла уже на третий год существования Нобелевских премий в 1903 году, когда шведский ученый Сванте Аррениус был одновременно номинирован и на премию по физике, и на премию по химии.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Нобелевский комитет никак не мог решить, к какой же науке отнести работу Аррениуса

После продолжительных раздумий Нобелевский комитет по химии предложил, чтобы Аррениуса отметили по обеим категориям, и он бы получил половину химической, и половину физической премий. Идея эта, однако, не понравилась Нобелевскому комитету по физике, и химики решили наградить Аррениуса по своему департаменту.

Вот почему сейчас все три комитета по естественным наукам проводят совместные заседания, чтобы "распределить" кандидатов между собой.

Председатель Нобелевского комитета по химии в 1945 году, профессор Вестгрен заявил, что, по большому счету, по какой именно статье тот или иной ученый получит премию, не так уж и важно: "Большинство из нас согласны с тем, что самое главное, решить, достойна ли та или иная работа Нобелевской премии в принципе".

Например, Питер Митчелл, получивший в 1978 году Нобелевскую премию по химии за изучение механизмов передачи биологической энергии, мог с тем же успехом получить награду в области физиологии или медицины.

Наука – дело семейное

Химия оказалась самой "семейной" наукой в нобелевском послужном списке. И самой успешной нобелевской семьей стала семья Кюри.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Мари Кюри с мужем Пьером и дочерью Ирэн. Все трое стали Нобелевскими лауреатами

Мари Кюри дважды стала Нобелевским лауреатом: первый раз вместе с мужем Пьером в 1903 году она получила премию по физике, во второй раз – в 1911 году - по химии. Старшая дочь Мари и Пьера Ирэн в 1935 году получила Нобелевскую премию по химии вместе с мужем Фредериком Жолио.

Немецкий ученый Ганс фон Эйлер-Хельпин стал Нобелевским лауреатом по химии в 1929 году, а его сын Ульф – получил премию по физиологии и медицине в 1970.

Американский биохимик Артур Корнберг стал Нобелевским лауреатом по физиологии и медицине в 1959 году (хотя с тем же успехом мог получить премию и по химии, учитывая, что его исследования касались синтеза ДНК и РНК), а его сын Роджер получил Нобелевскую премию по химии в 2006.

Химическая география

Правообладатель иллюстрации istock Image caption Больше всего нобелевских лауреатов по химии в США

Больше всего Нобелевских премий по химии получили ученые из Соединенных Штатов - 49. Однако, большинство из них стали лауреатами уже после Второй мировой войны. До 1945 года США могли похвастаться только 3 Нобелевскими премиями по химии.

Химики из Германии находятся на втором месте – 26 лауреатов. Однако большинство из них (14 человек) получили премию до Второй мировой войны.

Британия занимает третье место с 25 лауреатами. За ней идут Франция (7), Швеция и Швейцария (по 5), Нидерланды и Канада (по 3).

Вынужденный отказ

Адольф Гитлер запретил двум ученым Ричарду Куну и Адольфу Бутенандту принять Нобелевскую премию по химии в 1938 году. Правда, позднее, им было разрешено принять медали и дипломы, но не призовые деньги.

Обратная сторона медали

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На церемонии награждения король Швеции вручает лауреату медаль и диплом

Нобелевские медали по химии и физике одинаковы. На обратной стороне отчеканено аллегорическое изображение Природы в виде богини, поднимающейся из облаков. В руках у нее рог изобилия. Ее лицо закрывает вуаль, которую приподнимает аллегория Науки.

Надпись по латыни гласит: "Inventas vitam juvat excoluisse per artes". Эта строка взята из поэмы Вергилия "Энеида" и в приблизительном переводе звучит примерно так: "И те, кто улучшили жизнь на Земле своим вновь обретенным мастерством".

Медаль была создана шведским скульптором Эриком Линдбергом.