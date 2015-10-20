Почему женщины живут дольше мужчин?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Женщины как правило живут дольше мужчин, но почему так происходит, не может точно сказать никто

Во всем мире у женщин продолжительность жизни больше, чем у мужчин. Корреспондент BBC Future попытался выяснить, с чем это связано и могут ли мужчины как-то повлиять на ситуацию.

Едва появившись на свет, я уже был обречен умереть раньше половины остальных младенцев в нашем родильном отделении, и с этим проклятием ничего не поделаешь.

Виной тому мой пол. Просто оттого, что я мужчина, вероятнее всего мне суждено умереть примерно на три года раньше, чем женщинам, родившимся в один день со мной.

Что же такого особенного в мужской природе, из-за чего я умру в более молодом возрасте, чем окружающие меня женщины? И можно ли преодолеть проклятие своего пола?

(Другие статьи сайта BBC Future на русском языке)

Хотя об этом странном явлении известно уже несколько десятков лет, приближаться к установлению его причин мы стали лишь недавно.

Раньше считалось, что мужчин сводит в могилу непосильный труд. Работа в шахте или на поле приводит к чрезмерному напряжению организма, а полученные травмы подрывают здоровье.

Ответ может дать эволюция

Однако в таком случае можно было бы ожидать сокращения разницы в продолжительности жизни мужчин и женщин, ведь в наши дни они выполняют примерно одинаковую сидячую работу.

На самом деле разница в продолжительности жизни оставалась стабильной даже в периоды глубинных преобразований в обществе.

Взять хотя бы Швецию, которая располагает наиболее достоверными статистическими данными за большой промежуток времени.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Жизнь мужчин короче жизни женщин, и эта ситуация не меняется

В 1800 году продолжительность жизни составляла 33 года у женщин и 31 год у мужчин, а на сегодняшний день – 83,5 и 79,5 года соответственно. В обоих случаях получается, что женщины живут примерно на 5% дольше мужчин.

Внедавно опубликованной статьеговорится: "Поразительное стабильное преимущество женщин с точки зрения выживаемости в начале, в конце и на протяжении всей жизни наблюдается во всех странах во все годы, за которые существует достоверная статистика рождений и смертей. Это одна из наиболее достоверных моделей в биологии человека".

Предположение о том, что мужчины якобы меньше заботятся о своем организме, также практически недоказуемо, хотя наличие таких вредных привычек, как курение, употребление алкоголя и переедание, отчасти позволяет объяснить, почему разница в продолжительности жизни мужчин и женщин колеблется от страны к стране.

Так, в России мужчины в среднем умирают на 13 лет раньше женщин — отчасти потому, что они больше пьют и курят. Однако факт остается фактом: у шимпанзе, горилл, орангутангов и гиббонов самки также стабильно живут дольше самцов той же группы, а ведь обезьяны обычно не расхаживают с сигаретой в зубах и бутылкой пива в руках.

Преимущество женщин с точки зрения выживаемости наблюдается во всех странах во все годы, за которые существует достоверная статистика рождений и смертей

Видимо, ответ на этот вопрос можно найти, изучая процесс эволюции.

"Разумеется, социальные факторы и образ жизни также играют свою роль, но, судя по всему, этот феномен коренится глубже, в биологическом устройстве человека", – утверждает Том Кирквуд, профессор Ньюкаслского университета (Великобритания), изучающий биологические основы старения.

Разница в продолжительности жизни может объясняться действием многих механизмов, начиная с молекул ДНК, которые называются хромосомами и присутствуют в каждой клетке.

Хромосомы располагаются парами, причем у женщин две Х-хромосомы, а у мужчин одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.

Размер имеет значение

Это различие может исподволь влиять на процесс старения клеток. Наличие двух Х-хромосом означает, что у женщин имеется запасная копия каждого гена на случай отказа первой.

У мужчин такого резерва нет, поэтому со временем, когда многие клетки начинают функционировать неправильно, мужчины подвергаются большему риску развития заболеваний.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Даже если всему виной образ жизни, то это не так легко доказать

Среди других вариантов объяснений можно назвать гипотезу "тренированного женского сердца" – она заключается в том, что во второй половине менструального цикла у женщины учащается пульс, что равноценно выполнению физических упражнений с умеренной нагрузкой. Благодаря этому риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение жизни у женщин ниже.

А может быть, дело просто в размере. У людей более высокого роста в организме больше клеток, а значит, у них с большей вероятностью могут развиваться опасные мутации.

Кроме того, в более крупном организме сжигается больше энергии, что может приводить к повышенному износу самих тканей. Поскольку мужчины обычно выше женщин, в перспективе они подвергаются большему риску.

Но, возможно, истинной причиной разницы в продолжительности жизни является выработка тестостерона, который отвечает также за большинство остальных мужских признаков: от низкого голоса и волосатой груди до лысеющей макушки.

У евнухов было в 130 раз больше шансов дожить до ста лет, чем у остальных мужчин. Даже изнеженные короли не могли тягаться с ними по продолжительности жизни

Факты в поддержку этой гипотезы совершенно неожиданно были найдены при императорском дворе Государства Великий Чосон, как называли Корею вплоть до ХХ века.

Недавно корейский ученый Хан Нам Пак проанализировал подробную летопись придворной жизни в XIX веке, где помимо прочего содержались сведения о 81 евнухе, которым до наступления полового созревания удалили семенники.

По итогам изучения этих материалов было установлено, что евнухи жили примерно по 70 лет, тогда как остальные придворные доживали в среднем до 50 лет.

В целом у них было в 130 раз больше шансов отпраздновать свой столетний юбилей, чем у среднестатистического корейца, жившего в ту эпоху. Даже короли – самые изнеженные существа во дворце – не могли тягаться с ними по продолжительности жизни.

Не все исследования других евнухов показали такой сильный разброс, но в целом можно считать, что люди (и животные) без семенников действительно живут дольше.

После рождения ребенка мужчина уже не столь необходим

Точные причины этого явления установить пока не удается, но сотрудник Лондонского университетского колледжа (Великобритания) Дэвид Джем полагает, что сбой происходит к концу периода полового созревания.

В подтверждение этого предположения он указывает на печальную судьбу людей, страдавших психическими заболеваниями и содержавшихся в специальных учреждениях в США в начале ХХ века.

В рамках "терапии" некоторых из них принудительно кастрировали, и тогда они, как и корейские евнухи, жили в среднем дольше других пациентов, но только если стерилизация была произведена до достижения ими возраста 15 лет.

Сила и слабость тестостерона

Возможно, на краткий срок тестостерон делает наш организм сильнее, но в дальнейшем он может стать причиной развития сердечно-сосудистых, инфекционных и онкологических заболеваний.

"Например, тестостерон может способствовать выработке семенной жидкости, но в то же время провоцировать рак предстательной железы либо воздействовать на сердечно-сосудистую систему, повышая ее эффективность в молодости, но в дальнейшем вызывая гипертонию и атеросклероз", – утверждает Джем.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Различия между мужскими и женскими хромосомами могут влиять на процесс старения клеток

Женщины не просто не подвергаются риску, связанному с выработкой тестостерона, но и могут пользоваться своим собственным "эликсиром молодости", который помогает им справиться с некоторыми возрастными проблемами.

Женский гормон эстроген действует как антиоксидант, нейтрализуя токсичные вещества, которые вызывают клеточный стресс.

И Кирквуд, и Джем считают это явление своего рода эволюционной компенсацией, дающей и мужчинам, и женщинам наилучшие возможности для передачи своих генов.

Во время спаривания самки обычно отдают предпочтение альфа-самцам, накачанным тестостероном.

Но после рождения ребенка, по мнению Кирквуда, мужчина уже не столь необходим: "Состояние потомства тесно связано с состоянием организма матери. Коротко говоря, здоровье матери для детей важнее, чем здоровье отца".

Для современных мужчин это слабое утешение. Как бы то ни было, ученые признают, что однозначный ответ на вопрос о причинах разницы в продолжительности жизни мужчин и женщин еще не найден.

"Не следует ограничиваться объяснением этого явления исключительно разницей в гормональном фоне", – убежден Кирквуд.

Остается лишь надеяться, что в конечном счете изучение этого вопроса позволит понять, как помочь нам всем продлить свою жизнь.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.