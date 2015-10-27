Держать голову в тепле? А нужно ли?

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Носить иль не носить - вот в чем вопрос. Носить ли шапку, когда наступают холода? Ответ на этот вопрос корреспондент BBC Future искала в результатах погружения людей в ледяную воду и наблюдениях за тем, как утепляются жители Патагонии.

Нам сказали, что мы любой ценой не должны перевернуться в своей лодке. В противном случае у нас было бы всего несколько секунд, чтобы выбраться из воды, прежде чем холод сковал бы нас.

Здесь, в национальном парке Торрес-дель-Пайне в Патагонии, бирюзовые как зубная паста айсберги бывают всех мыслимых форм, от роялей до ракет.

Время от времени, пока мы плывем на каяке, раздаются звуки выстрелов из пистолета и раскалывающихся кусков льда.

До этой поездки я никогда не задумывалась о том, как именно наше тело теряет тепло. Теперь же все, что я делаю, умножается на адский холод.

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Ночью даже в палатке пробирает до костей. Я сплю в спальном мешке средней толщины во всей своей одежде (четыре пары штанов, три кофты с начесом, две шапки и еще один слой непромокаемый слой).

Дрожь замедляет процесс охлаждения тела

Но мне этого все равно недостаточно.

Мариано, наш гид, спит снаружи, обходясь одним только очень толстым спальным мешком, призванным защитить его от ветра.

Он уверяет, что ему так больше нравится, и совсем не собирается надевать шапку.

Я за него волнуюсь - а как же известный миф о том, что большую часть тепла тело теряет из-за непокрытой головы?

Что показали суровые эксперименты Теи Преториус

На протяжении многих лет физиологи пытались выяснить, как именно мерзнут люди. В этом им помогали различные группы "подопытных кроликов" - от выносливых студентов до военнослужащих.

Для экспериментов в этой области, как правило, требуются люди, которые способны выдержать определенный уровень дискомфорта.

Чтобы оценить, сколько тепла уходит с поверхности головы, Тея Преториус из Манитобского университета в Канаде использует акваланг.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Из-за воздействия холода на голову мы теряем не так уж и много тепла. И какой из этого вывод?

Все волонтеры, участвующие в эксперименте, отличаются не только выносливостью, но и волосатостью (по крайней мере, их головы).

Лысина добавила бы лишние сложности на этой стадии исследования.

В одном из экспериментов Теи Преториус волонтерам давали специальное вещество, чтобы остановить дрожь (с ее помощью тело останавливает потерю тепла).

Затем испытуемых спускали в холодную воду на лебедке. Иногда их погружали в воду целиком, иногда оставляли голову над поверхностью воды.

Второй переменной в эксперименте была одежда участников: волонтеров одевали или в купальный костюм, или в изолированный прорезиненный сухой костюм, две пары носков и перчатки из шерсти. Каждый проводил в 17-градусной воде по 45 минут.

Погружение головы в воду усиливает потерю тепла всего лишь на 10%

Как и ожидалось, больше всего тепла добровольцы теряли сразу после погружения в воду. Однако другие результаты эксперимента развенчали популярные мифы.

Волонтеры, погрузившиеся в воду с головой, но в водонепроницаемых костюмах, потеряли в два раза меньше тепла, чем те, кто был в простых купальных костюмах и держал голову над поверхностью воды.

Иными словами, не так уж и много тепла мы теряем из-за воздействия холода на голову.

Согласно результатам эксперимента, погружение головы в воду усиливает потерю тепла всего лишь на 10%.

Это не так уж и много, учитывая, что поверхность головы составляет 7-9% от всей поверхности тела.

Значит, шапка не нужна?

Однако прежде чем вы пойдете и выкинете всю свою коллекцию шерстяных шапок в мусорное ведро, примите во внимание еще один вывод, сделанный по результатам этого эксперимента.

Если на голову воздействует холод, а тело находится в тепле, общая температура тела падает намного быстрее, чем может себе представить большинство людей.

Одна из причин этого явления состоит в том, что в коже головы очень много кровеносных сосудов, и все они находятся особенно близко к поверхности кожи (потому, кстати, любой порез на голове приводит к столь обильному кровотечению).

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Когда голова мерзнет, люди не дрожат. И это очень плохо

Если в холодный день вы надели теплую одежду, но забыли натянуть шапку, воздух будет охлаждать горячую кровь, пока она течет по сосудам кожи головы. Затем остуженная кровь возвращается в туловище и распространяет холод.

Еще одна причина связана с дрожью. Любопытно, что люди не дрожат, когда холоду подвергается только их голова.

А поскольку дрожь замедляет процесс охлаждения тела, ее отсутствие гарантирует вам, что вы замерзнете намного быстрее, чем с покрытой головой.

В экстремальных условиях - таких, как в Патагонии, - конечная температура, до которой охладится ваш организм, играет гораздо большую роль, чем то, насколько быстро это произойдет.

Кажется, Мариано уловил этот принцип. Ему и правда стоит заботиться о температуре тела и держать его в тепле, а шапка не так уж и нужна. По своему опыту он знает, что на самом деле ему нужен только очень теплый спальный мешок.

В следующий раз я тоже возьму такой.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.