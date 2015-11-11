Ученые: крепкие ноги помогают мозгу не стареть

Image caption Сила мышц может влиять на здоровье намного больше, чем мы думали

У пожилых женщин-обладательниц сильных ног менее вероятно развитие старческого слабоумия, говорится в исследовании британских ученых.

Ученые Кингс-колледжа Лондона, которые в течение 10 лет наблюдали за 150 парами близнецов, пришли к выводу, что сильная мускулатура ног является своеобразным показателем того, получает ли человек достаточную физическую нагрузку, чтобы сохранить ясность рассудка в преклонном возрасте.

Физические упражнения высвобождают в организме химические вещества, стимулирующие мозг у пожилых людей, говорится в статье в журнале Gerontology.

Эксперты говорят, что для проверки этой гипотезы требуются дополнительные исследования, так как определить, что в большей мере влияет на здоровье головного мозга – сила ног или другие факторы образа жизни, представляется достаточно сложным.

В исследовании принимали участие более 150 пар близнецов в возрасте от 43 до 73 лет.

В начале исследования с помощью специального тренажера ученые замеряли скорость и силу мышц ног. Память и другие ментальные способности тестировались как в начале, так и в конце наблюдения.

В большинстве случаев обладательница более сильных ног в каждой паре показывала лучшие результаты тестирования мозга через 10 лет. У нее также наблюдалось и меньше изменений мозга, связанных со старением.

Выводы были сделаны с учетом и других известных факторов образа жизни пожилых близнецов.

"В нашем исследовании стало очевидно, что сила ног была важнейшим фактором, который оказывает влияние на процесс когнитивного старения,- говорит ведущий исследователь доктор Клэр Стивс. - Другие факторы, такие как здоровье сердца, были тоже важны, но связь с силой ног оставались очевидной даже после того, как мы сопоставили все факты. Мы считаем, что сила мускулатуры ног является важным признаком физической активности, полезной для мозга."

Директор по исследованиям Общества Альцгеймера доктор Даг Браун заявил, что выводы только добавили доказательств к тому, что физическая активность помогает поддерживать в тонусе не только тело, но и мозг.

"Тем не менее, мы по-прежнему не в полной мере понимаем, как работает эта связь и как мы можем максимизировать выгоду, - сказал доктор Браун. - Нам еще необходимо убедиться, что улучшения результатов в тестах на память могут привести к снижению риска деменции".

Другой исследователь проблем болезни Альцгеймера, доктор Саймон Ридли говорит: "Мы знаем, что сохранение активности в целом может помочь уменьшить риск деменции, и это важно учитывать при занятиях и силовыми тренировками, и аэробикой."