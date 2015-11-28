Ученые уверены, что нашли усыпальницу Нефертити

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Царица Нефертити считалась эталоном красоты

Работающие в Египте археологи утверждают, что обнаружили свидетельства того, что в гробнице Тутанхамона находится потайная комната, в которой может быть погребена древнеегипетская царица Нефертити.

Министр Египта по охране древних памятников Мамдух аль-Дамати заявил, что эксперты на 90% уверены, что нашли комнату под гробницей Туттанхамона в Луксоре. Этого им удалось добиться путем сканирования гробницы при помощи специального оборудования, которая не наносит вред древнему памятнику.

Британский египтолог Николас Ривс намерен провести дальнейшее исследование того, что, как он уверен, является местом погребения Нефертити.

Царица славилась своей неземной красотой. Ее имя переводится как "Прекрасная явилась".

Нефертити была царицей Египта в 1351-1334 годах до нашей эры.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Теория Николаса Ривса (на фото) будет либо подтверждена, либо опровергнута в ближайшее время

Николас Ривс считает, что Тутанхамон, скончавшийся в возрасте 19 лет примерно в 1323 году до нашей эры, мог уйти из жизни столь внезапно, что его пришлось похоронить в передней части гробницы, изначально предназначавшейся для Нефертити.

Некоторые считают, что Тутанхамон мог быть сыном Нефертити. Его гробница была обнаружена в 1922 году.

Гробница Тутанхамона была единственной из найденных до сих пор гробниц фараонов, которая осталась практически не тронутой грабителями. В ней было более двух тысяч предметов.

Доктор Ривс считает, что некоторые особенности структуры гробницы указывают на то, что она изначально готовилась для царицы, а не для фараона. Эти предположения пока еще не были подтверждены другими известными египтологами.

Кем была царица Нефертити?