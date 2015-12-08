Фермеров призывают сократить применение антибиотиков

Image caption Антибиотики используются фермерами многих стран в качестве стимуляторов роста

Чрезмерное использование антибиотиков в сельском хозяйстве несет значительную угрозу здоровью людей во всем мире, утверждается в докладе, подготовленном по заказу британского правительства.

По мнению исследователей, фермерам нужно существенно сократить применение антибиотиков в животноводстве и птицеводстве, установив новые предельные, международно признанные нормативы.

"Доклад о резистентности к противомикробным препаратам" был подготовлен группой под руководством лорда О'Нила, бывшего главного экономиста инвестиционного банка Goldman Sachs.

Как отмечается в документе, более половины общего объема потребляемых антибиотиков в мире используются в животноводстве и птицеводстве, причем не для лечения заболеваний, а в профилактических целях - для того, чтобы животные и птица росли быстрее.

В странах Евросоюза подобное использование антибиотиков в качестве стимулятора роста запрещено с 2006 года.

В США, по словам лорда О'Нила, в животноводстве и птицеводстве используется свыше 70% от общего объема антибиотиков, и лишь менее 30% - для лечения людей.

Авторы исследования констатируют, что из-за чрезмерного применения антибиотиков некоторые виды инфекций уже практически не поддаются лечению.

Опасность состоит в том, что устойчивые к антибиотикам бактерии, как заявил О'Нил, могут передаваться от животных к человеку при употреблении не доведенных до готовности мясных продуктов.

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Из-за чрезмерного применения антибиотиков некоторые виды инфекций уже не поддаются лечению

В ноябре нынешнего года в Китае ученые обнаружили у бактерий ген mcr-1, делающий их практически невосприимчивыми к воздействию всех известных антибиотиков.

По словам исследователей, недавно аналогичный ген был идентифицирован у бактерий в Дании, а значит можно предположить, что так называемые "супербактерии" уже распространяются по всему миру.

По примеру Дании

Согласно прогнозам, сделанным докладчиками на базе сегодняшних данных, к 2030 году объемы применения антибиотиков в мировом сельском хозяйстве увеличатся на 67%.

Лорд О'Нил предсказывает, что к 2050 году от устойчивых к антибиотикам инфекций в мире могут ежегодно умирать до 10 миллионов человек.

Составители доклада предлагают использовать опыт Дании и Нидерландов, где установлены строгие нормы применения антибиотиков в сельском хозяйстве.

Так, в Дании разрешено использовать не более 50 мг антибиотиков на килограмм живого веса, при этом страна является одним из крупнейших в мире экспортеров свинины.

В животноводстве и птицеводстве США сегодня используется около 200 мг антибиотиков на 1 кг живого веса в год, на Кипре – 400 мг.

Как заявил в интервью Би-би-си лорд О'Нил, многие фермеры опасаются, что ограничения использования антибиотиков приведут к повышению себестоимости, в результате чего их продукция станет неконкурентоспособной.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Фермеры должны уделять больше внимания соблюдению требований санитарии и гигиены

"Датский пример показывает, что в действительности, после определенных начальных расходов, в долгосрочной перспективе на ценах это не сказывается, и Дания продолжает удерживать свою долю рынка", - считает О'Нил.

Антибиотики зачастую активно используются там, где условия содержания скота и птицы далеки от идеальных, и существует повышенный риск распространения инфекционных заболеваний.

По словам составителей доклада, фермеры должны уделять больше внимания соблюдению требований санитарии и гигиены, а также улучшению условий содержания животных и птицы.

Как говорится в докладе, мировому сообществу необходимо разработать и принять список антибиотиков, имеющих важное значение для лечения заболеваний среди людей, и запретить их применение в сельском хозяйстве.

Исследователи также призывают правительство выделять большие средства на разработку новых вакцин и тестов для выявления определенных заболеваний.