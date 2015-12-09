Европа планирует полет к спутникам Юпитера
Европейское космическое агентство подписало с концерном Airbus контракт на строительство космического зонда, который будет выведен на орбиту вокруг одного из спутников Юпитера и займется детальным изучением небесных тел в системе гигантской планеты.
Зонд получил условное название JUICE (JUpiter ICy moon Explorer). Его старт запланирован на 2022 год, а до окрестностей Юпитера он доберется через семь с половиной лет.
Контракт стоимостью в 350 млн евро предусматривает участие многих европейских стран, хотя основные работы по сборке зонда будут проводиться в Тулузе во Франции.
В проекте будут также участвовать американское аэрокосмическое агентство НАСА и японское космическое агентство JAXA.
Общая стоимость строительства, запуска и эксплуатации зонда JUICE превысит 1 млрд евро.
В качество основного подрядчика концерн Airbus будет привлекать целый ряд европейских компаний в рамках работ по проектирование и постройке зонда массой в 5,5 тонн.
Он будет запущен европейской ракетой-носителем Ariane-5 через шесть лет.
Тяжелая космическая лаборатория
Зонд будет нести на своем борту множество сложных научных приборов - спектрометры, лазерный альтиметр и радар для подледного сканирования. Среди других приборов - магнитометр, детекторы плазмы и заряженных частиц, и другие инструменты.
Для энергоснабжения спутника предстоит создать самую крупную в истории космических исследований систему солнечных батарей, площадь которых составит почти 100 кв. метров.
Собственный зонд НАСА JUNO, который будет запущен к Юпитеру в будущем году, имеет солнечные панели площадью в 72 кв. метра.
После запуска зонд JUICE совершит ряд пролетов мимо Земли, Венеры и Марса с целью разгона за счет гравитации этих планет и перехода на подлетную траекторию к системе Юпитера.
При подлете к гигантской планете зонд обогнет ее и пройдет несколько раз вблизи ее спутников Каллисто и Европа. Затем он проведет торможение и перейдет на орбиту вокруг Ганимеда.
Исследования, проводимые зондом, будут посвящены одной теме - поискам признаков существования органической жизни на ледяных спутниках Юпитера.
Ганимед является крупнейшим планетным спутником в Солнечной системе и единственным, имеющим собственное магнитное поле.
Магнетометр, который будет нести зонд JUICE, будет сконструирован британскими учеными с целью тщательного изучения магнитного поля спутника.
Поиски жизни
В прошлом году исследователи из лаборатории НАСА выдвинули аргументированное предположение, что на крупнейшем спутнике Юпитера Ганимеде могут быть условия для существования жизни.
Ганимед состоит из скальных пород и замерзшего льда, образующего гигантский океан глубиной в несколько сотен километров. Это единственный спутник в Солнечной системе, обладающий собственной магнитосферой, у него есть также тонкая атмосфера, в состав которой входит кислород.
Изучая океан спутника, ученые пришли к выводу, что он заморожен неравномерно - слои льда чередуются со слоями воды, которая остается в жидком виде благодаря большому количеству солей.
Ученые полагают, что соленая вода может опускаться на дно океана и контактировать со скальными породами, что создает важные условия для развития органической жизни.
Дальнейшие перспективы
Зонд JUICE станет первым из нового класса крупных аппаратов в рамках программы "Коcмические горизонты" (Cosmic Visions), объявленной в 2012 году.
Страны-участники ЕКА приняли решение о проведении еще двух полетов: первый - в конце 20-х годов, а второй - в начале 30-х годов нашего столетия. Они предполагают запуск новой орбитальной рентгеновской обсерватории и трех спутников для изучения гравитационных волн.