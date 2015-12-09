Европа планирует полет к спутникам Юпитера

Правообладатель иллюстрации ESA Image caption Зонд JUICE проведет в системе Юпитера не менее 10 лет

Европейское космическое агентство подписало с концерном Airbus контракт на строительство космического зонда, который будет выведен на орбиту вокруг одного из спутников Юпитера и займется детальным изучением небесных тел в системе гигантской планеты.

Зонд получил условное название JUICE (JUpiter ICy moon Explorer). Его старт запланирован на 2022 год, а до окрестностей Юпитера он доберется через семь с половиной лет.

Контракт стоимостью в 350 млн евро предусматривает участие многих европейских стран, хотя основные работы по сборке зонда будут проводиться в Тулузе во Франции.

В проекте будут также участвовать американское аэрокосмическое агентство НАСА и японское космическое агентство JAXA.

Общая стоимость строительства, запуска и эксплуатации зонда JUICE превысит 1 млрд евро.

В качество основного подрядчика концерн Airbus будет привлекать целый ряд европейских компаний в рамках работ по проектирование и постройке зонда массой в 5,5 тонн.

Он будет запущен европейской ракетой-носителем Ariane-5 через шесть лет.

Тяжелая космическая лаборатория

Зонд будет нести на своем борту множество сложных научных приборов - спектрометры, лазерный альтиметр и радар для подледного сканирования. Среди других приборов - магнитометр, детекторы плазмы и заряженных частиц, и другие инструменты.

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Крупнейшие спутники Юпитера имеют покрытую водным льдом поверхность

Для энергоснабжения спутника предстоит создать самую крупную в истории космических исследований систему солнечных батарей, площадь которых составит почти 100 кв. метров.

Собственный зонд НАСА JUNO, который будет запущен к Юпитеру в будущем году, имеет солнечные панели площадью в 72 кв. метра.

После запуска зонд JUICE совершит ряд пролетов мимо Земли, Венеры и Марса с целью разгона за счет гравитации этих планет и перехода на подлетную траекторию к системе Юпитера.

При подлете к гигантской планете зонд обогнет ее и пройдет несколько раз вблизи ее спутников Каллисто и Европа. Затем он проведет торможение и перейдет на орбиту вокруг Ганимеда.

Исследования, проводимые зондом, будут посвящены одной теме - поискам признаков существования органической жизни на ледяных спутниках Юпитера.

Ганимед является крупнейшим планетным спутником в Солнечной системе и единственным, имеющим собственное магнитное поле.

Магнетометр, который будет нести зонд JUICE, будет сконструирован британскими учеными с целью тщательного изучения магнитного поля спутника.

Поиски жизни

В прошлом году исследователи из лаборатории НАСА выдвинули аргументированное предположение, что на крупнейшем спутнике Юпитера Ганимеде могут быть условия для существования жизни.

Правообладатель иллюстрации ESA Image caption Ученые предполагают, что Ганимед имеет железное ядро и водный океан под замерзшей поверхностью

Ганимед состоит из скальных пород и замерзшего льда, образующего гигантский океан глубиной в несколько сотен километров. Это единственный спутник в Солнечной системе, обладающий собственной магнитосферой, у него есть также тонкая атмосфера, в состав которой входит кислород.

Изучая океан спутника, ученые пришли к выводу, что он заморожен неравномерно - слои льда чередуются со слоями воды, которая остается в жидком виде благодаря большому количеству солей.

Ученые полагают, что соленая вода может опускаться на дно океана и контактировать со скальными породами, что создает важные условия для развития органической жизни.

Дальнейшие перспективы

Зонд JUICE станет первым из нового класса крупных аппаратов в рамках программы "Коcмические горизонты" (Cosmic Visions), объявленной в 2012 году.

Страны-участники ЕКА приняли решение о проведении еще двух полетов: первый - в конце 20-х годов, а второй - в начале 30-х годов нашего столетия. Они предполагают запуск новой орбитальной рентгеновской обсерватории и трех спутников для изучения гравитационных волн.