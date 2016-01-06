Неповторимые и чудесные: геометрия снежинок в фотографиях

Правообладатель иллюстрации Ken Libbrecht

Американский физик Кеннет Либбрехт начал фотографировать снежинки 15 лет назад и с тех пор сделал уже сотни снимков ледяных кристаллов, в том числе и выращенных в собственной лаборатории. BBC Earth предлагает вашему вниманию небольшую подборку из его изумительной фотоколлекции.

"Я стал читать на тему [кристаллографии льда], и [по мере углубления] она делалась для меня всё более увлекательной", - рассказывает Либбрехт.

Правообладатель иллюстрации Ken Libbrecht Image caption Снежинка - это монокристалл льда

Но, несмотря на глубокое изучение предмета, у ученого, как он сам признается, до сих пор еще нет полной ясности относительно процесса формирования снежинок.

Правообладатель иллюстрации Ken Libbrecht Image caption Молекулы воды выстраиваются внутри ледяных кристаллов в затейливые узоры

Занимаясь кристаллографией льда, Либбрехт много экспериментировал в лабораторных условиях.

Он пробовал выращивать снежинки при разном температурном режиме, который относится к числу основных факторов, определяющих их морфологию.

Правообладатель иллюстрации Ken Libbrecht Image caption Атмосферные кристаллы льда зарождаются в микроскоплениях воды внутри облака

Правообладатель иллюстрации Ken Libbrecht Image caption Снежинка - это результат прямой конденсации водяных паров на ледяном кристалле, минуя жидкую фазу

Атмосферные кристаллы испытывают при выпадении значительные колебания температур - вот почему достигшие земли снежинки так по-разному выглядят.

Правообладатель иллюстрации Ken Libbrecht Image caption Эти звёздчатые дендриты названы так из-за своей формы, напоминающей звезду

Правообладатель иллюстрации Ken Libbrecht Image caption Похоже на обычную катушку для ниток: два надетых на ось колеса

Правообладатель иллюстрации Ken Libbrecht Image caption Столбчатые кристаллы, похожие на катушку, образуются при температуре около -6°C

Снежинки бывают самых причудливых форм. Каждый, кто живет в холодном климате, может воочию убедиться в их поразительном морфологическом разнообразии. Звёздчатые дендриты, к примеру, возникают, когда температура воздуха опускается до - 15°C.

Правообладатель иллюстрации Ken Libbrecht Image caption Эти папоротникообразные снежинки близки по своему строению звёздчатым дендритам, но превышают дендритные по размеру

Правообладатель иллюстрации Ken Libbrecht Image caption Форма атмосферного кристалла льда определяется маршрутом его путешествия на землю

Правообладатель иллюстрации Ken Libbrecht Image caption В процессе формирования снежинок остается еще много неведомого, говорят исследователи

Правообладатель иллюстрации Ken Libbrecht Image caption Либбрехт выращивает кристаллы льда у себя в "снежинковой лаборатории"

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Earth.