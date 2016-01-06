Неповторимые и чудесные: геометрия снежинок в фотографиях

Американский физик Кеннет Либбрехт начал фотографировать снежинки 15 лет назад и с тех пор сделал уже сотни снимков ледяных кристаллов, в том числе и выращенных в собственной лаборатории.
BBC Earth предлагает вашему вниманию небольшую подборку из его изумительной фотоколлекции.
"Я стал читать на тему [кристаллографии льда], и [по мере углубления] она делалась для меня всё более увлекательной", - рассказывает Либбрехт.
Но, несмотря на глубокое изучение предмета, у ученого, как он сам признается, до сих пор еще нет полной ясности относительно процесса формирования снежинок.
Занимаясь кристаллографией льда, Либбрехт много экспериментировал в лабораторных условиях.
Он пробовал выращивать снежинки при разном температурном режиме, который относится к числу основных факторов, определяющих их морфологию.
Атмосферные кристаллы испытывают при выпадении значительные колебания температур - вот почему достигшие земли снежинки так по-разному выглядят.
Снежинки бывают самых причудливых форм. Каждый, кто живет в холодном климате, может воочию убедиться в их поразительном морфологическом разнообразии. Звёздчатые дендриты, к примеру, возникают, когда температура воздуха опускается до - 15°C.