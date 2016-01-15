Чтобы улучшить здоровье, следует изменить время ужина?

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Прежде чем садиться за стол, следует подумать о времени

Многие хотели бы есть лишь здоровую пищу, но при этом испытывают серьезные затруднения, когда дело доходит до изменения диеты.

Однако нам уже довольно давно известно, что изменение времени приема пищи отражается на весе и метаболизме. Как минимум, именно так происходит у мышей.

Опыты над мышами показывают, что секрет улучшения вашего здоровья заключается в сокращении периода времени выделяемого на еду, и удлинении промежутков между приемами пищи.

Несколько лет назад профессор Сатчидананда Панда из всемирно известного института Салка в Калифорнии продемонстрировал, что мыши, содержавшиеся на рационе с высоким содержанием жиров, но которые могли есть лишь в течении восьмичасового периода в сутки, были более здоровыми и худыми, чем мыши, которым давали точно такую же еду, но которым разрешалось ее есть в любое время.

В рамках более позднего эксперимента сотни мышей были вынуждены голодать от 10 до 15 часов в сутки.

Здоровье и вес мышей, которые обходились без еды как минимум 12 часов, оказались лучше у чем их собратьев, которые употребляли столько же калорий, но без больших перерывов.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Голодать половину дня пошло мышам на пользу

Но как отреагирует тело человека на подобный эксперимент? Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, группа ученых из университета Суррея, возглавляемая доктором Джонатаном Джонстоном, провела 10-недельный эксперимент над 16 добровольцами.

Исследователи исследовали процент жира в их организме, уровень сахара в крови и уровень холестерина в самом начале эксперимента. Затем добровольцев произвольно разделили на две группы – красных и синих.

Синие были контрольной группой. Им было сказано ничего не менять в своем образе жизни. Красным было сказано есть ту же еду, что и обычно, но садиться завтракать на полтора часа позже, а ужинать – на полтора часа раньше, чем обычно.

Таким образом, вторая группа "голодала" на три часа больше чем обычно. Каждый участник эксперимента записывал в дневник точное время когда и что они ели, а также время сна.

Image caption Добровольцы диетического эксперимента

Но почему сокращение периода, во время которого можно есть что угодно, хоть как-то может повлиять на здоровье? На это могут быть две причины.

Во-первых, многие исследования указывают на то, что здоровье людей, которые в течение длительных периодов воздерживаются от еды (постятся), улучшается.

Судя по всему, тело человека лучше усваивает калории в определенные часы суток. По словам доктора Джонстона поздний вечер – худшее время для употребления сахара и жиров, так как именно тогда их уровень в крови и без того высок.

Для того чтобы проверить эту теорию, я решил провести над самим собой довольно неприятный эксперимент.

После того как я проснулся на пустой желудок, мне сделали анализ крови. Затем, в 10 утра, я съел традиционный английский завтрак – жареный бекон, жареные яйца и жареные сосиски. Сразу после этого мне сделали еще один анализ крови, и продолжали делать анализ каждые полчаса в течение нескольких часов. Да, это было неприятно.

13 часов спустя, ровно в 10 вечера, я во второй раз за день сел за стол. Ел я точно то же самое, что и на завтрак. После этого в течение нескольких часов у меня снова брали анализ крови, пока в конце концов не разрешили лечь спать.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Такие вещи лучше всего есть по утрам

Анализ крови продемонстрировал, что после завтрака уровень сахара в моей крови упал довольно быстро, а уровень жира в крови стал понижаться примерно через три часа. Вечером же, после точно такой же еды, уровень сахара не понижался довольно долго, а уровень жира продолжал расти после ужина в течение четырёх часов.

Это значит, что доктор Джонстон прав – нашему телу сложно справиться с большим количеством еды поздно вечером. А закусить после полуночи хуже, чем съесть то же самое днем.

Согласно старой английской поговорке, завтрак – это король, обед – принц, а ужин – нищий. Судя по всему это именно так. Если вам уж очень хочется жареных сосисок и бекона, то лучше всего их есть по утрам.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Закусывать около полуночи не рекомендуется

Но как прошел основной эксперимент с добровольцами в университете Суррея? По окончании 10 недель их снова собрали всех вместе и повторили все анализы.

Выяснилось, что у красных, которым надо было есть завтрак позже обычного, а ужин раньше, процент жира в их организме в среднем понизился - по сравнению с контрольной группой, - равно как уровень сахара в крови и уровень холестерина.

Результат первого исследования, проведенного на людях, оказался положительным.

На практике не все могут есть строго по расписанию. Но, судя по результатам этого исследования, как минимум пытаться это делать – полезно, а вот поедать чизбургер около полуночи – нет.