Семь "изобретений" Северной Кореи, о которых мы мало знаем

Северную Корею в мировых новостях обычно упоминают в связи с очередными испытаниями различного вида оружия или в контексте противостояния с ее южным соседом.

Северокорейские средства информации неустанно рапортуют о диковинных и не поддающихся проверке достижениях местных умельцев в науке и технике.

Русская служба Би-би-си приводит некоторые из научных изобретений, которыми гордится одна из самых закрытых стран в мире, и о которых мало что известно остальному миру.

1. Беспохмельный алкоголь

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидер Северной Кореи всячески поддерживает инновационные технологии и открытия

Как сообщает северокорейская газета Pyongyang Times, одним из самых последних изобретений северокорейских ученых стал алкогольный напиток, употребление которого не вызывает похмелья.

"Изысканный ликер", содержащий от 30 до 40 процентов алкоголя, изготавливается из местного женьшеня и клейкого риса.

Напиток, как пишет местная пресса, обладает сильнейшим лечебным эффектом благодаря экстракту женьшеня, а прокаленный на огне рис заменяет в ликере сахар, удаляет естественную горечь женьшеня и помогает избавиться от похмельного синдрома.

2. Драже для борьбы с курением "Кымен-еньян"

Ратуя за здоровый образ жизни, корейские ученые в 2011 году объявили об изобретении специальных драже "Кымен-еньян" ("Отказ от курения").

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лидер Северной Кореи не воспользовался разработкой ученых для борьбы с курением

Северокорейская пресса утверждает, что препарат весьма эффективен - он не только помогает устранить тягу к курению, но и выводит из организма токсичные вещества. В его состав входит женьшень и другие лечебные травы.

Создатели утверждают, что благодаря наличию коикса (растения из семейства злаковых), средство обладает и противораковым эффектом.

Судя по последним фотографиям северокорейского лидера, на которых тот запечатлен с сигаретой, Ким Чен Ын так и не воспользовался новейшим изобретением ученых, которое бы позволило ему побороть вредную привычку.

3. Лекарство для борьбы с заболеваниями печени

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объявило об успешных испытаниях препарата, который способен эффективно бороться с различными серьезными заболеваниями печени.

Его действие основано на использовании природного вещества протопорфирина, который получают из крови животных.

Как заявили ученые Биохимического института Университета науки КНДР, новое лекарство будет использоваться для лечения острого и хронического гепатитов, цирроза и прочих серьезных болезней печени.

4. "Супер-напиток", стимулирующий работу мозга

О принципе работы секретной газировки со вкусом яблок, персиков и клубники известно только то, что она ни много ни мало способствует образованию новых клеток мозга.

Поистине революционное, как утверждает местная пресса, средство может использоваться в лечебных и профилактических целях, помогая улучшить умственные способности и укрепить память.

По сообщению ЦТАК, в состав слабогазированного напитка с сильным антиокислительным действием входит 60 видов природных микроэлементов.

Кроме стимулирующего действия на мозговую деятельность, "супер-напиток" обладает и другими свойствами. К ним относится помощь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями - например, с инфарктом и инсультом. А женщинам предлагается оценить косметическое действие препарата - защиту кожи от образования морщин и угрей.

5. Камуфляжная краска, скрывающая боевую технику от радаров

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Разработки в военной области сильно заботят Ким Чен Ына

Кроме изобретений в сфере здравоохранения, северокорейских ученых интересуют разработки в сфере военной техники.

Одним из таких "изобретений" является необыкновенная камуфлирующая краска для техники и вооружений, которая, как утверждается, поможет скрывать их от обнаружения радарами противника.

Конечно, изобретение является сверхсекретным, но в руки южнокорейских специалистов попал некий буклет, изданный в Северной Корее, в котором говорится, что изобретение сможет помочь в маскировке не только техники, но и зданий. Кроме того, это может быть использовано для дезориентирования вражеских сил путем имитации перемещения военных объектов.

6. Генератор помех

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Высокотехнологичные изобретения Северная Корея планировала продавать за границу

Еще одним высокотехнологичным военным "изобретением" Северной Кореи является некий генератор помех, который, как утверждает северокорейская пресса, попросту сбивает с цели высокоточное оружие.

Управляемые бомбы или крылатые ракеты, которые, к примеру, стоят на вооружении армии США, будут попросту отклоняться от заданного курса и бить не в то место.

Южнокорейское издание "Чосон Ильбо" со ссылкой на источники в разведке страны сообщило, что генератор создает помехи технике, использующей устройства спутниковой ориентации и позиционирования.

7. Планшет без интернета

Image caption Операционная система "Красная звезда" на самом деле является вариантом системы Lynux

Это устройство носит название Samjiyon, работает на базе операционной системы Android-4 и имеет подключение исключительно к внутренней северокорейской сети.

В нем функционируют предустановленные закладки браузера, в числе которых главное новостное агентство Северной Кореи, главная ежедневная газета и государственное телевидение.

Планшет оснащён ТВ-тюнером, совместимым только с северокорейским аналоговым телевидением.

Так как использование интернета гражданами КНДР невозможно, то, по логике разработчиков, и нет необходимости пользоваться такими сервисами как YouTube и Gmail. Зато приятным бонусом использования этого девайса является возможность играть в Angry Birds.

Недавно стали известны подробности разработки собственной операционной системы, которая получила название "Красная звезда". Она активно борется с распространением запрещенной в стране информации, отфильтровывая все западные и южнокорейские сайты.