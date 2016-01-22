Под Кембриджем найдены останки нового вида плезиозавра

Правообладатель иллюстрации THINKSTOCK Image caption Плезиозавры были современниками динозавров и исчезли вместе с ними

Останки морского ящера, найденные в отложениях юрской эпохи в Кембриджшире на севере Англии, могут принадлежать к новому виду плезиозавра, полагают ученые.

Палеонтологи из Оксфорда обнаружили окаменелые останки ящера в карьере близ города Уиттсли.

Карл Харрингтон и его коллеги извлекли более 600 фрагментов костей, а также окаменелый череп рептилии, хорошо сохранившиеся в глиняной почве.

Правообладатель иллюстрации OUMNH Image caption Сотни костей найдены в глине карьера под Кембриджем

Ученые предполагают, что это животное, получившее имя "Ева", жило около 165 миллионов лет назад. Оно обладает анатомическими особенностями, которые ранее считались присущими гораздо менее крупным плезиозаврам.

Ценность этого открытия в том, что находка включает почти полный скелет морского ящера, хотя задние плавники и части передних плавников до сих пор не найдены.

Место находки, а именно карьер, принадлежащей компании строительных материалов Forterra, уже давно служит источником существенных для науки находок.

В этом же районе археологи из Кембриджа ведут раскопки поселения бронзового века, который называют "британскими Помпеями" из-за его прекрасной сохранности.

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Плезиозавр (Plesiosauroidea)

Размер этих морских ящеров составлял от 2 до 15 метров в длину

Они обладали чрезвычайно длинной шеей с 76 позвонками - у человека и большинства млекопитающих есть только семь шейных позвонков

Плезиозавры, как полагают, были хищниками, которые питались рыбой и моллюсками

По оценкам ученых, кембриджский плезиозавр весил около 300 кг, его длина составляла 6 метров

Эти ящеры могли сравнительно быстро передвигаться в воде, развивая скорость более 8 км/час

Ученые считают, что их шея не обладала особой гибкостью, несмотря на то, что на рисунках их часто изображают с выгнутыми дугой шеями

Плезиозавры вымерли около 66 млн лет назад

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В настоящее время скелет ящера изучается сотрудниками оксфордского Музея естествознания.

Палеонтолог доктор Роджер Бентон сообщил, что Ева имеет длинную шею, что не является необычным, но при этом она обладала рядом анатомических особенностей, присущих только виду Picrocleidus, который имел гораздо меньшие размеры.

Правообладатель иллюстрации OUMNH Image caption Окаменевшие кости составляют почти полный скелет морского ящера

Найденный в карьере ящер имел шею длиной 2,5 метров, бочкообразное туловище, четыре плавника и короткий хвост.

Сейчас ученые осторожно извлекают череп животного из слоя окаменевшей глины.

Ранее было проведено сканирование находки, позволившее точно определить положение основных костей, что поможет извлечь их без повреждений.

Владельцы карьера подарили останки морского ящера оксфордскому музею, представитель которого сообщил, что скелет плезиозавра станет частью коллекции и экспозиции музея.