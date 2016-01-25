В Австралии начнут доить громадного смертоносного паука

Правообладатель иллюстрации Australian Reptile Park Image caption "Большого Мальчика" будут доить примерно год, чтобы получить достаточно яда для сыворотки

В Австралии найден гигантский смертельно опасный лейкопаутинный (или воронковый) паук, размах ног которого достигает 10 сантиметров. Членистоногое было отправлено в лабораторию, занимающуюся доением яда пауков.

Паук, уже прозванный "Большой мальчик" (Big Boy), был пойман на прошлой неделе в кустах неподалеку от города Ньюкасл в штате Новый Южный Уэльс и передан в лабораторию в австралийском Парке рептилий.

Парк призывает местное население ловить подобных пауков и отдавать их в лабораторию, с тем, чтобы производить противоядную сыворотку.

Билли Коллетт сказал, что до сих пор не видел столь огромного воронкового паука.

"Может быть, где-то в музее и можно такое найти, но в нашей программе производства противоядной сыворотки мы такого еще не видели", - сказал он.

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Как производится противоядная сыворотка

Пауков доят пипеткой, которая всасывает их яд. Это делается раз в неделю, так как пауки могут очень устать от постоянного доения.

Каждый год лаборатории требуется от 200 до 300 пауков для доения. 3 тысяч разовых надоев достаточно для одной дозы противоядия.

Яд отправляется в лабораторию Bio CSL, где его небольшими дозами вводят в организм кроликов.

Кролики постепенно вырабатывают антитела в своей крови, из котрой затем делается сыворотка.

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Image caption После 1981 года ни один человек не погиб от укуса воронкового паука

"Большой мальчик" – сиднейский лейкопаутинный (воронковый) паук. Это самый смертоносный паук в Австралии и один из самых смертоносных в мире.

Обычно размах ног этих пауков достигает от 6 до 7 сантиметров.

По словам Билли Коллетта, изначальные сообщения о размахе ног "Большого Мальчика" в 7,5 сантиметров были неверны, так как на момент первого измерения он не полностью растянул свои лапы.

Для доения яда сотрудники лаборатории вынуждают пауков занять оборонительную позицию, после чего при помощи пипетки можно извлечь из него яд.

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Лейкопаутинные (воронковые) пауки