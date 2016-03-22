Загадочный закат цивилизации майя: виновата чудовищная засуха?

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Возможно, скоро мы наконец узнаем, почему около тысячи лет назад майя покинули свои поразительные белокаменные города, надеется обозреватель BBC Earth.

В 1517 году испанские конкистадоры отправились в Центральную Америку, намереваясь покорить местную цивилизацию майя. Однако, добравшись до места, колонизаторы обнаружили, что значительная часть этой работы уже была проделана за них.

Высокие сооружения из известняка - классический городской пейзаж одного из самых высокоразвитых обществ древнего мира - уже сдавали свои позиции под натиском джунглей.

К моменту высадки испанцев на берег политическая и экономическая мощь майя уже иссякла

Вопрос о том, как встретила свой конец цивилизация майя, остается одной из самых любопытных загадок мировой истории.

Индейцы майя выжили и даже сумели в течение долгого времени сопротивляться европейскому владычеству.

Но к моменту высадки испанцев на берег политическая и экономическая мощь нации, воздвигшей знаменитые пирамиды и насчитывавшей в свое время два миллиона человек, иссякла.

На высокой ступени развития

Первые поселения майя появились в первом тысячелетии до нашей эры, а своего расцвета эта цивилизация достигла около 600 года нашей эры (в хронологии развития Мезоамерики культура майя занимает промежуточное положение между более ранней ольмекской и более поздней ацтекской цивилизациями).

Археологи обнаружили тысячи древних городов майя на территории полуострова Юкатан на юге Мексики, а также Белиза и Гватемалы.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Менее чем за двести лет от былой славы цивилизации майя не осталось и следа

Вполне возможно, что в густой чаще тропического леса скрываются развалины и других городов майя.

Благодаря серьезным археологическим исследованиям, которые велись на протяжении приблизительно двухсот лет, нам достаточно известно о майя, чтобы оценить их впечатляющие достижения.

Их особый стиль в искусстве и архитектуре свидетельствует о большом мастерстве этого народа.

Майя хорошо разбирались в математике и астрономии и пользовались единственной известной за всю историю Мезоамерики письменностью

Кроме того, майя стояли на достаточно высокой ступени интеллектуального развития. Они хорошо разбирались в математике и астрономии и применяли эти знания при строительстве своих пирамид и храмов, соотнося их с прецессией планет и солнечными затмениями.

Кроме того, майя пользовались единственной известной за всю историю Мезоамерики письменностью - набором странных закорючек, называемых иероглифами майя.

Удивительное наследие майя окутывает историю этой нации флером таинственности. Но загадка краха этой цивилизации ничуть не менее любопытна.

Жертва масштабной катастрофы

Начнем с того, что нам уже известно. Около 850 года нашей эры после нескольких веков процветания и господства майя стали покидать свои великолепные города - один за другим.

Менее чем за двести лет от былой славы этой цивилизации не осталось и следа. Позднее наблюдались отдельные всплески возрождения, но золотой век майя прошел навсегда.

Помимо колоссальных масштабов упадка интерес вызывает тот факт, что за несколько десятилетий скрупулезных исследований археологи так и не пришли к единому мнению о его причине.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Майя хорошо разбирались в математике и астрономии и применяли эти знания при строительстве своих пирамид и храмов

Как и в случае с Римской империей, вероятно, таких причин было несколько. Однако характер произошедшего наводит некоторых ученых на мысль о том, что цивилизация майя стала жертвой масштабной катастрофы, способной сметать на своем пути город за городом.

Существует множество теорий, объясняющих крах цивилизации майя. Среди самых распространенных версий называют вторжение, гражданскую войну, разрушение торговых маршрутов.

Однако с тех пор, как в начале 1990-х годов были собраны первые данные метеорологических исследований древней Центральной Америки, особую популярность приобрела теория о том, что цивилизация майя была обречена на гибель вследствие существенного изменения климата.

В течение нескольких веков, непосредственно предшествовавших краху майя, - этот период с 250 по 800 год нашей эры называют классическим - древняя цивилизация процветала.

Большинство городов майя классической эпохи опустели между 850-м и 925 годом нашей эры, что довольно точно совпадает с засушливым веком

Города благоденствовали, земля давала хороший урожай. Данные метеорологических исследований (преимущественно полученные на основе анализа пещерных образований) показывают, что в то время в районах, населенных индейцами майя, выпадали относительно обильные дожди.

Но по тем же данным, начиная примерно с 820 года нашей эры в течение 95 лет эти области периодически поражала сильная засуха, продолжавшаяся иногда до нескольких десятилетий.

С тех пор, как стало известно об этой продолжительной засухе, ученые начали замечать удивительно четкую зависимость между временем ее наступления и упадком цивилизации: большинство городов майя классической эпохи опустели между 850-м и 925 годом нашей эры, что довольно точно совпадает с засушливым веком.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Археологи так и не пришли к единому мнению о том, что вызвало закат цивилизации майя

И хотя для того, чтобы однозначно подтвердить эту теорию, простой корреляции недостаточно, такое совпадение навело многих специалистов на мысль о том, что изменение климата в IX веке могло каким-то образом спровоцировать гибель древней цивилизации.

Однако каким бы изящным ни было это объяснение, безоговорочно принять его мешает один факт: хотя большинство городов майя с наступлением засухи опустели, некоторым все же удалось уцелеть.

Города, опустевшие в засушливом IX веке, были расположены преимущественно на юге занимаемой майя территории - там, где сейчас находятся Белиз и Гватемала.

Однако ближе к северу, на полуострове Юкатан, цивилизация майя не просто пережила засуху, но и вновь стала процветать после ее окончания.

Возрождение майя на севере противоречит теории гибели этой цивилизации вследствие засухи

В то время как на юге цивилизация майя начала угасать, на севере наблюдалось относительное благоденствие, росло количество процветающих городов, в числе которых был и один из величайших - Чичен-Ица (одно из "новых чудес света").

Это возрождение культуры майя на севере противоречит теории гибели этой цивилизации вследствие засухи: как утверждают противники этой идеи, если изменение климата навсегда подкосило мощь юга, почему же оно не затронуло север?

Ученые выдвигали множество объяснений такого разительного контраста между севером и югом, но ни одна теория так и не была признана достоверной.

Однако недавно было совершено новое открытие, проливающее свет на эту давнюю головоломку.

Северу тоже досталось

Определение дат представляет серьезное затруднение для археологов, изучающих культуру майя.

До наших дней не дошел почти ни один письменный памятник этой цивилизации, которые некогда исчислялись тысячами, - большинство из них погибли в эпоху колонизации, когда по приказу католических священников испанцы сжигали книги майя без разбору, и сейчас, насколько известно, их осталось всего четыре.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Чичен-Ица был одним из величайших городов майя

Поэтому ученые определяют время процветания древних городов майя исключительно по календарным заметкам на каменных памятниках, по стилю декоративной керамики и по результатам радиоуглеродного анализа органических материалов.

Приблизительный возраст основных городских центров на севере занимаемой майя территории уже был определен в ходе предыдущих исследований; тогда же было установлено, что северяне смогли пережить засуху, поразившую эти области в IX веке.

Однако до недавних пор все эти данные ни разу не обобщались в одном исследовании.

Очевидно, для северян засуха тоже не прошла бесследно

Такое обобщение важно тем, что позволяет рассматривать северные районы, заселенные майя, как единое целое и помогает ученым выявить общие тенденции в их взлете и падении.

В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в декабре, американские и британские археологи впервые сопоставили все расчетные данные о возрасте городских центров в северных землях майя: около двухсот дат, касающихся поселений, расположенных по всему полуострову Юкатан, половина которых был получена на основе изучения высеченных в камне календарных отметок, а половина - путем радиоуглеродного анализа.

Затем исследователи вывели общие сведения о тех временах, когда города майя активно развивались и когда каждый из них пришел в упадок.

Результаты этого анализа существенно меняют наше предоставление о том, когда и, возможно, даже о том, как цивилизация майя встретила свой конец.

Вопреки бытовавшему ранее убеждению, в период засухи на севере тоже наблюдался упадок - более того, это происходило дважды.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Город майя Чичен-Итца называют одним из чудес света

Во второй половине IX века на 70% уменьшилось число высеченных в камне календарных записей.

Аналогичные свидетельства упадка наблюдаются и по данным радиоуглеродного анализа материалов, собранных в северных областях майя: они указывают на то, что строительство деревянных сооружений в этот период также сократилось.

Важно отметить, что именно в этот период, как считается, нехватка дождей погубила цивилизацию майя на юге - очевидно, северянам тоже нелегко было пережить засуху.

Разумеется, северу пришлось не так туго, как югу, но и он понес большой урон

По мнению ученых, этот спад творческой деятельности свидетельствует о том, что на севере назревал политический и социальный коллапс.

Разумеется, северу в IX веке пришлось не так туго, как югу, но, судя по этим новым сведениям, и он понес большой урон.

Этот период упадка на севере ранее проходил незамеченным преимущественно в связи с отсутствием явной доказательственной базы: спад активности в строительстве, даже такой масштабный, нелегко обнаружить без проведения подобного всестороннего исследования в рамках всего региона.

Засуха, суровая засуха и мегазасуха

Сведения об упадке севера в IX веке знаменуют собой новый интригующий поворот в истории майя, который, тем не менее, не меняет ее сути: в конце концов, мы и так знали, что северным областям удалось пережить засушливый IX век - Чичен-Ица и другие центры успешно развивались и в Х веке.

Но вот сведения о втором периоде упадка, выявленном группой ученых, уже меняют наше представление об истории майя.

После краткого возрождения цивилизации в Х веке (которое, что интересно, совпало с увеличением количества осадков) ученые отмечают еще один спад в строительстве в целом ряде областей северной территории майя: между 1000 и 1075 годами нашей эры строительство из камня и других материалов сократилось почти наполовину.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Результаты археологических раскопок показывают, что упадок майя в XI веке происходил на фоне сильной засухи

Более того, ученые обнаружили, что, как и во время предыдущего кризиса двумястами годами ранее, упадок майя в XI веке происходил на фоне сильной засухи.

И не просто сильной. В IX веке засуха, несомненно, была суровой. Но XI век принес самую страшную засуху за две тысячи лет - "мегазасуху".

После краткого возрождения на севере произошел новый спад в строительстве - опять-таки на фоне суровой засухи.

Данные метеорологических исследований показывают, что в течение большей части века, в период с 1020 по 1100 год, количество осадков резко уменьшилось.

Этот период удивительно четко совпадает с датами упадка северных поселений майя, установленными археологами.

Одно совпадение само по себе мало что значит. Но когда происходит второе совпадение, даже скептики начинают задумываться о причинно-следственной связи.

После второй волны засух цивилизация майя уже не смогла восстановиться

"Мегазасуху" XI века и раньше винили в гибели северной культуры майя, но использовавшиеся тогда методы датирования давали неоднозначные результаты и не позволяли точно определить, действительно ли эти события происходили одновременно.

Всесторонний анализ, результаты которого были опубликованы в декабре, дает нам возможность с гораздо большей уверенностью заявлять о том, что изменение климата совпало по времени даже не с одним, а с двумя периодами драматического упадка цивилизации майя.

Если первая волна засух уничтожила поселения майя на юге, то вторая, судя по всему, принесла гибель их северным территориям.

После этой второй волны засух цивилизации майя уже не суждено было восстановиться.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Города майя до сих пор поражают воображение своим масштабом

Чичен-Ица и другие крупные городские центры на севере так и не вернули себе былую силу.

Известно несколько небольших, но достойных упоминания поселений, избежавших этой участи, - таких как северный город Майяпан, расцвет которого пришелся на XIII-XV века, - но ни по размаху, ни по вычурности они не могли сравниться с классическими городами майя.

Можно сказать, что в XI веке эта древняя цивилизация испустила последний вздох.

С учетом этих результатов представляется еще более вероятным, что именно изменение климата сыграло важную роль в гибели цивилизации майя. Но каким образом?

Неурожаи и политическая нестабильность

Большинство археологических свидетельств упадка связаны с сельским хозяйством.

Как и во всех крупных цивилизациях, экономический потенциал майя сильно зависел от урожая - к тому же рабочая сила нуждалась в пропитании.

Самое простое объяснение упадка майя заключается в том, что под воздействием засухи урожай с каждым годом сокращался, и это, возможно, привело к постепенному уменьшению политического влияния майя и полному социальному распаду.

Под воздействием засухи урожай с каждым годом сокращался и это, возможно, привело к постепенному уменьшению политического влияния майя

Но даже сторонники этой гипотезы признают, что наверняка не все было так однозначно.

"Мы знаем, что еще до наступления засухи в IX веке на занимаемой майя территории участились войны и усугубилась социально-политическая нестабильность", - говорит Джули Хоггарт, сотрудница Бэйлорского университета в техасском городе Вако (США) и одна из руководителей исследования климатических факторов, результаты которого были опубликованы в декабре.

Конфликт между городами - тоже неплохой способ уничтожить цивилизацию; вполне возможно, что майя просто перебили друг друга в междоусобицах.

Но в таком случае все равно остается открытым вопрос с засухой и с совпадающими датами. Так что, возможно, мы просто имеем дело с одновременным воздействием двух факторов.

В засушливые десятилетия запасы продовольствия сократились, что, вероятно, привело к обострению борьбы за ресурсы, которая в конечном счете могла достигнуть своего апогея и повлечь за собой необратимый раскол древней цивилизации майя.

Однако существует по меньшей мере еще одно объяснение, никак не связанное с войнами.

Жертва собственных талантов

Возможно, на гибель майя обрекли не раздоры, а их собственные таланты, ведь майя были не только великими ремесленниками, но и настоящими скульпторами природы.

Вырубка лесов для расчистки участков под земледелие могла стать дополнительным фактором обезвоживания почв

Чтобы обеспечить продовольствием свое миллионное население, майя сооружали гигантские системы каналов протяженностью в сотни километров для осушения и возвышения неплодородных болотистых почв и для превращения их в новые пахотные земли (некоторые археологи называют их "плавучими садами").

Кроме того, майя вырубали огромные участки леса, чтобы освободить место под сельскохозяйственные угодья и сооружение новых городов.

Некоторые ученые полагают, что таким активным воздействием на природу майя могли сами приложить руку к своей гибели, каким-то образом усугубив последствия естественного изменения климата.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption А возможно, майя просто уничтожили друг друга в междоусобицах

К примеру, по мнению ряда исследователей, вырубка лесов для расчистки участков под земледелие могла стать дополнительным фактором обезвоживания почв, вследствие чего потери сельскохозяйственной продукции во время засухи оказались еще больше.

Еще одним косвенным следствием сельскохозяйственных достижений майя мог стать просто-напросто чрезмерный рост населения, в результате чего этот народ стал более чувствительным к продолжительным периодам нехватки пищи, и его живучесть в условиях засухи уменьшилась.

Ушли к воде

Какой бы ни была причина - или причины - упадка майя, нам все же кое-что известно о судьбе людей, переживших крах цивилизации и видевших его последствия.

Начиная примерно с 1050 года нашей эры, майя стали пускаться в путь. Они покидали внутренние земли, где процветали их предки, и толпами направлялись к побережью Карибского моря или другим источникам воды, таким как редкие озера и карстовые воронки, поблескивающие в густой зелени бывшей территории майя.

Возможно, исход индейцев майя был вызван голодом.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Засухи заставляли майя продвигаться в сторону океана

Если после засухи IX и XI веков урожайность действительно сократилась, возможно, и правда было более разумным переселиться поближе к воде, чтобы иметь возможность пользоваться дарами моря или возделывать менее засушливые приморские земли.

Так или иначе, они явно стремились к живительной влаге.

Впрочем, так было всегда. Одной из обязанностей правителей майя было общение с богами с целью добиться от них дождя и хорошего урожая.

В различных местах проживания майя археологи извлекают со дна озер и карстовых воронок, считавшихся вратами в подземное царство, человеческие кости - мрачное доказательство того, что для задабривания своих богов майя прибегали к жертвоприношениям.

Когда дожди были обильными, а цивилизация процветала, им наверняка казалось, что их молитвы были услышаны.