Сможет ли ФБР взломать и мой iPhone?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Успешный взлом iPhone "стрелка из Сан-Бернандино" положил перемирие между ФБР и Apple - но вот долго ли оно продлится?

Власти США объявили, что им удалось получить доступ к данным, хранящимся на заблокированном iPhone Саида Фарука - убийцы мирных граждан в калифорнийском Сан-Бернадино.

Длившееся более месяца юридическое противостояние между корпорацией Apple и ФБР, кажется, завершено.

Но вопросы остаются - например, могло ли ФБР заставить Apple оказать помощь следователям в разблокировании устройства?

Вряд ли это последний случай, когда правоохранительные органы пытаются заставить компанию-производителя компьютерных технологий взломать систему безопасности.

Каковы возможные последствия?

Известно, что есть не менее 10 уголовных дел, в рамках расследования которых министерство юстиции США пытается в судебном порядке добиться от Apple технической помощи следователям.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Директор ФБР Джеймс Коми ранее считал, что взломать iPhone Фарука можно только с помощью специалистов Apple

Самый громкий такой судебный процесс проходил в Бруклине (Нью-Йорк), где ФБР хотело получить доступ к данным iPhone человека, который признал себя виновным в торговле наркотиками.

Тогда федеральный судья отклонил требование минюста применить "Акт о судебных приказах" - закон 300-летней давности, который (при соблюдении ряда условий) позволяет судам выносить обязательные к исполнению постановления в тех случаях, когда другие законы не действуют.

Департамент юстиции обжаловал это решение, но пока не ясно, собирается ли он продолжать судебную тяжбу. Многое зависит от того, годится ли метод доступа к данным, использованный в случае с iPhone Фарука, к взлому других смартфонов.

В нью-йоркском деле фигурировал iPhone 5S, который работает под операционной системой iOS 7, в то время как в случае со стрелком из Сан-Бернардино проблема возникла с iPhone 5С, использующим более современную операционку iOS 9. Что действенно против одного устройства, может оказаться бесполезным против другого.

Но если предположить, что правительство США в какой-то момент снова попытается применить "Акт о судебных приказах", чтобы заставить Apple или какую-либо другую технологическую компанию обойти систему защиты данных, слово будет за Верховным судом - он должен будет установить, не превышают ли власти свои полномочия.

Есть ли способ узнать, как был взломан iPhone Фарука?

На данный момент нет никакого способа заставить ФБР раскрыть секрет взлома смартфона, хотя Apple, скорее всего, попытается это сделать.

Юристы корпорации уже заявили, что будут добиваться предания огласке технологии взлома, если данные iPhone Фарука будут использованы в суде.

Но эта технология может остаться тайной. По законам США, власти вправе не раскрывать источник информации, предоставленной им на конфиденциальной основе, а также для защиты методов получения разведывательной информации.

Правда ли, что американские власти теперь могут легко получить код доступа к любому iPhone?

Не обязательно.

Первоначальное постановление суда обязывало компанию Apple создать специальную версию операционной системы, которая предотвратила бы автоматическое стирание данных с iPhone Фарука или введение длительных периодов блокировки телефона в случае неоднократных вводов неправильного пароля.

Правообладатель иллюстрации San Bernardino County Sheriff Image caption Жертвами "стрелка из Сан-Бернандино" стали 14 человек, 22 человека были серьёзно ранены

Тем не менее, из последних судебных материалов не следует, что кто-либо создал такую спецверсию - известно лишь, что некоторые данные, хранящиеся на устройстве, удалось получить.

Исследователи из фирмы IOActive, занимающейся кибербезопасностью, предположили, что получить данные с iPhone удалось путем снятия защитной оболочки с чипов памяти при помощи химических кислот и лазера.

Этот метод позволяет вскрыть микросхему и скопировать идентификационную информацию об устройстве. После этого взлом кода доступа моделируется на другом компьютере, без риска запуска инструмента самоуничтожения, встроенного в оригинальный iPhone.

Процедура эта очень сложная, потому что существует высокая вероятность причинить телефону механические повреждения и безвозвратно "убить" данные.

В противоположность этому методу компания Cellebrite, которая специализируется на восстановлении данных с мобильных устройств и, как сообщалось, оказала помощь ФБР в деле Фарука, ранее обсуждала возможность обхода кода доступа, а не взлома пароля.

Но возможно, что таким способом можно получить доступ далеко не ко всем данным, хранящимся в смартфоне.

Еще один немаловажный момент заключается в том, что компания Apple недавно обновила свое программное обеспечение iOS.

Каждое такое обновление исправляет уязвимые места в операционной системе. Так что даже если ФБР стало известно о лазейке в настройках системы безопасности телефона Фарука, на устройствах с операционной системой IOS 9.3 этой ошибки может уже не быть.

Есть ли способ гарантировать, что никто другой не сможет прочитать информацию, хранящуюся на моем телефоне?

Возможно, нет - если только не уничтожить устройство.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption iPhone настроен так, что после 10-й неудачной попытки ввести защитный код все данные в телефоне автоматически уничтожаются

Но вы можете использовать приложения с поддержкой шифрования данных.

Например, мессенджер Wickr позволяет настроить его так, что при открытии приложения необходимо будет всегда вводить отдельный пароль.

Точно так же мессенджер PQChat каждый раз требует ввода пятизначного кода доступа.

Таким образом, даже если ваш iPhone взломают и доберутся до текстовых сообщений, электронной почты и переписки в WhatsApp, содержимое вышеупомянутых приложений останется в безопасности.

Конечно, всё это предполагает, что в ваше устройство не внедрилась программа-шпион. Если это произойдет, то прогнозы делать бессмысленно.