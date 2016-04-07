Шведские ученые опробуют профилактику педофилии

Правообладатель иллюстрации SPA Image caption Химическая кастрация узаконена в ряде стран

Можно ли остановить педофила до того, как он нанес вред ребенку?

Ответ на этот вопрос ищут шведские ученые, готовящиеся приступить к проведению уникального клинического эксперимента, цель которого – вмешаться в жизнь потенциальных насильников.

Каролинский институт, одно из ведущих медицинских учреждений в мире, намерен привлечь к эксперименту около 60 человек, страдающих сексуальными расстройствами и потенциально представляющих угрозу, но пока не преступивших закон.

Ученые попытаются установить, можно ли с помощью специальных препаратов снизить риск совершения этими людьми преступления в отношении ребенка.

"До сих пор речь шла только о том, какие меры после поимки преступника применяются к нему со стороны властей и полиции, но на этой стадии детям уже нанесен вред, - говорит руководитель проекта Кристофер Рам. – Я бы хотел сфокусироваться на другом и найти превентивные способы, чтобы с самого начала не допустить насилия над ребенком".

Такой метод, как химическая кастрация, известен давно. В ряде стран даже узаконено его применение в отношении мужчин с необузданными сексуальными потребностями. Однако никто не знает, годится ли он для того, чтобы предотвращать сексуальные преступления.

И здесь в игру вступает команда доктора Рама. Их эксперимент рассчитан на два года.

60 добровольцев разделят на две группы. Одна из них будет регулярно получать препараты, резко снижающие уровень тестостерона в организме, другая – плацебо.

Ни пациенты, ни кураторы эксперимента не будут знать, какая группа принимает настоящее лекарство. Это обычная практика для клинических испытаний, гарантирующая, что никто не сможет подтасовать результаты, а выводы не будут основаны на предположениях и ожиданиях.

В итоге, теоретически, ученые должны будут установить, какому типу потенциальных педофилов нужна химическая кастрация во избежание проблем в будущем.

Сфера для психиатров?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Каролинский институт в Швеции ситается одним из лучших медицинских учреждений в мире

Как же отбирают добровольцев и по каким критериям будет оцениваться успех или неудача эксперимента?

В Великобритании есть семь тюрем, где заключенным-педофилам, в рамках более общей терапии, дают препараты для снижения сексуальной активности

Однако судебный психиатр, профессор Университета Ньюкасла и консультант правительства Дональд Грубин говорит, что у лиц, еще не реализовавших свои педофильские наклонности, ситуация принципиально иная.

"Проблема в том, что к решению проблемы [наблюдению за потенциальными педофилами] не привлекаются психиатры. Если вы обратитесь к своему семейному врачу, он не будет знать, к кому вас направить", - говорит профессор Грубин.

Одна из британских организаций, предлагающая терапевтическую помощь людям с предрасположенностью к педофилии, недавно получила поддержку Пола Джонса, чья пятилетняя дочь Эйприл была убита маньяком, ранее развлекавшимся скачиванием фотографий со сценами насилия.

В Швеции дела обстоят иначе. Каролинский институт открыл специальную телефонную линию под названием Preventell, которой может воспользоваться любой человек, чувствующий в себе склонность к педофилии. С ее помощью ученые и рассчитывают найти добровольцев для клинических испытаний.

______________________________________________________________________

Семь тюрем предлагают заключенным препарат, снижающий уровень тестостерона

Препарат – лишь часть общей терапии, помогающая контролировать желания. Также предоставляется психологическая помощь и трудотерапия

Принимающие препарат исчисляются несколькими сотнями, и не ожидается, что их в обозримом будущем станет больше

Многим такое лечение не подходит, так как они либо не признают свою вину в совершении преступления, либо насилие над ребенком было совершено под влиянием ряда обстоятельств, а не только из-за склонности к педофилии

______________________________________________________________________

Тестостерон на нуле

Когда испытания начнутся, одна из групп станет получать препарат под названием Degarelix. По словам Кристофера Рама, после его употребления у 97% мужчин в течение трех дней тестостерон в организме перестает фиксироваться.

И тут возникает два этических вопроса. Во-первых, почему не все участники клинических испытаний будут принимать препарат? Во-вторых, что если в ходе эксперимента будет установлено, что не на всех мужчин он действует, а значит, детям по-прежнему угрожает опасность?

Для большинства из нас, не связанных с миром науки, кажется невозможным отказать кому-то в лекарстве, которое может помочь этому человеку. Но у ученых находится на это ответ, удовлетворяющий этическим нормам. Он заключается в том, что положение группы, которой предстоит принимать плацебо, никак не ухудшится по сравнению со стартовыми позициями, до того как люди согласились поучаствовать в испытаниях. Они не совершили никакого преступления, а значит и не могли бы рассчитывать на необходимую терапию, если бы речь шла о реальной жизни.

Что же касается предрасположенности к преступлениям, ученые будут наблюдать за изменениями в сознании своих подопечных. Также будут вестись наблюдения за тем, снизился ли у пациентов уровень возбудимости, импульсивность (например, потеря самообладания, вызываемая повышенным уровнем тестостерона), и насколько они сопереживают своим потенциальным жертвам.

Вопросы этики и законности

С помощью сканирования мозга будут фиксироваться реакции каждого пациента на фотографии взрослых и детей в купальных костюмах или нижнем белье.

Если кто-то говорит, что нуждается в помощи, скачивая при этом фотографии со сценами насилия, а врач должен сообщить о нем в полицию, то никто и не попросил о помощи Профессор Дональд Грубин

И, наконец, по словам доктора Рама, разработан целый ряд тщательно сформулированных вопросов, с помощью которых тоже можно будет установить, испытывает ли человек сексуальные желания в отношении детей, и насколько высока вероятность, что он совершит насилие внутри или за пределами клиники.

Какими бы ни были результаты шведского исследования, профессор Грубин считает, что обществу надо принимать во внимание более обширный спектр вопросов этики и законности, чтобы не отпугнуть тех, кто еще ничего не совершил и кому действительно нужна помощь.

"Есть проблемы с сохранением конфиденциальности. Если кто-то говорит, что нуждается в помощи, скачивая при этом фотографии со сценами насилия, а врач должен сообщить о нем в полицию, то никто и не попросит о помощи", - уверен британский ученый.