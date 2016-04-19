Ученые подсчитали ущерб от стихии в мире за 115 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Согласно модели, созданной исследователями из Карлсруэ, ущерб от землетрясения, произошедшего в Японии в пятницу, достигнет 12 миллиардов долларов

C начала ХХ века стихийные бедствия на нашей планете нанесли мировой экономике ущерб в семь триллионов долларов, подсчитали исследователи в Германии.

В составленной ими базе данных зарегистрированы 35 тысяч катаклизмов, которые унесли более восьми миллионов человеческих жизней.

По словам ученых, их анализ событий прошлого поможет властям многих стран готовиться к стихийным бедствиям и их последствиям.

Результаты их исследования были представлены на съезде Европейского союза наук о Земле.

Группа ученых из Технологического института Карлсруэ изучила сообщения в прессе и данные из архивов на более чем 90 языках о наводнениях, засухах, штормах, извержениях вулканов, землетрясениях и лесных пожарах.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Наводнения - одна из основных причин экономического ущерба от стихии

В период между 1900 и 2015 годами причиной около 40% экономического ущерба были наводнения, около 25% - землетрясения, около 20% - штормы, 12% - засухи, 2% - лесные пожары и менее 1% - извержения вулканов.

Хотя в абсолютном выражении экономические убытки выросли за последние 100 лет, сейчас они представляют меньший процент от суммарной стоимости зданий, дорог и другой созданной людьми инфраструктуры.

Это означает, говорят исследователи, что человечество научилось лучше справляться с последствиями стихийных бедствий.

Но, конечно, картина выглядит по-разному в разных странах. Кроме того, разные страны подвержены разным стихийным бедствиям.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Человечество научилось лучше справляться с последствиями стихийных бедствий

Например, в Великобритании наибольшие убытки приносят наводнения, в Чили и Новой Зеландии – землетрясения, а во многих регионах Африки и Южной Америки самыми опасными оказались периоды сильной жары и засухи.

За последние десятилетия также изменились причины экономических потерь. Например, власти в Китае приложили немало усилий для возведения защитных сооружений, предупреждающих наводнения, что значительно сократило ущерб от этого бедствия.

"С 1960 года заметен новый тренд: штормы приносят все больше ущерба, - сказал в интервью Би-би-си инженер Джеймс Даниэль. - На сегодняшний день около 30% экономических убытков от стихийных бедствий причиняют штормы и штормовой нагон воды".

По его словам, анализ стихийных бедствий в прошлом поможет властям и благотворительным организациям точнее оценивать масштабы нанесенного урона и позволит лучше планировать свои действия на будущее.

Например, это поможет в быстрой оценке ущерба, нанесенного произошедшим в воскресенье в Эквадоре землетрясением. Согласно модели, созданной исследователями из Карлсруэ, экономический ущерб от этого бедствия превысит два миллиарда долларов.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Лесные пожары приносят меньше убытков, чем штормы и землетрясения

При подсчете по этой методике ущерб от землетрясения, произошедшего в Японии в пятницу, достигнет 12 миллиардов долларов.

Уровень смертности в результате стихийных бедствий последнее время остается стабильным: около 50 тысяч человек в год. Учитывая то, что население Земли растет, это означает, что в пропорциональном отношении уровень смертности от подобных катастроф падает.

Джеймс Даниэль подчеркивает, что многие приведенные цифры являются примерными, поскольку возможный диапазон оценок довольно широк.

Общая сумма экономического ущерба, нанесенного стихийными бедствиями с 1900 года, варьировалась между 6,5 и 14 триллионами долларов в зависимости от того, как исследователи переводили в доллары 2015 года их стоимость в момент природного катаклизма.

Не менее сложно было определить и точные данные о жертвах стихийных бедствий.