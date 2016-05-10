15-летний подросток обнаружил древний город майя

Правообладатель иллюстрации Canadian Space Agency Image caption Открытие Уильяма удивило ученых и широкую публику

Чего можно добиться в 15 лет? Канадский школьник Уильям Гадури затмил маститых специалистов по древним цивилизациям, обнаружив древний город майя.

Подросток из Квебека сделал свое открытие, сравнивая карты звездного неба со спутниковыми снимками земной поверхности.

Город был обнаружен в джунглях Мексики. Как предполагается, это четвертый по размерам из известных городов древних майя. Уильям назвал его Каак-Чи, или "Пасть огня".

Эта новость быстро распространилась по интернету после того, как она была опубликована на сайте Reddit и получила сотни комментариев.

Серьезное хобби

Уильям заинтересовался цивилизацией майя в 2012 году, когда узнал о том, что календарь майя якобы предсказал на этот год конец света.

Правообладатель иллюстрации ThinkStock Image caption Исследователи до сих пор спорят о причинах упадка цивилизации майя

Хобби постепенно превратилось в серьезные исследования. Уильям предположил, что расположение городов майя может совпадать с составленной ими картой созвездий. Он проанализировал 22 звездных атласа майя и наложил расположение звезд на спутниковые снимки полуострова Юкатан.

Выяснилось, что 117 известных городов майя действительно находятся в точках, где в атласах отмечены звезды, причем яркие звезды совпадали с крупнейшими городами.

Потом Уильям наложил на карту 23-й атлас и заметил несоответствие: из трех звезд только две совпадали с расположением городов. Третья звезда указывала на точку на границе Мексики и Белиза, но густые джунгли в этом районе не позволяли рассмотреть земную поверхность на имевшихся спутниковых снимках.

Теория подростка была отмечена призом на организованном Канадским космическим агентством конкурсе, после чего специалисты начали снабжать его снимками с новейшего американского картографического спутника RADARSAT-2.

Уильям также тщательно изучил интернет в поисках снимков этого района, датируемых 2005 годом, когда пожар выжег там растительность.

Вооружившись полученными фотографиями, Уильям обратился к доктору Арману Лароку из Университета Нью-Брансуика. Изучив снимки и применив к ним цифровую обработку, ученый подтвердил, что школьник обнаружил крупный город с 30 строениями и 86-метровой пирамидой.

Открытие Уильяма Гадури было встречено с большим энтузиазмом, и Канадское космическое агентство вручило ему специальную медаль отличия.