Какие из тайн пустыни Наска раскрывают снимки из космоса
Древняя грандиозная система подачи воды на перуанском засушливом плато Наска имеет отношение к таинственным гигантским рисункам, считают ученые. Обозреватель ВВС Future попытался понять их аргументы.
Загадочные воронки на юге Перу указывают на то, что некогда в этих краях существовало и процветало развитое общество.
В одном из самых засушливых уголков планеты земля испещрена рядами аккуратно вырытых спиралевидных ямок, которые называют пукиос.
Их происхождение в течение долгого времени оставалось загадкой, разрешить которую, как считают ученые, удалось благодаря съемкам из космоса.
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Эти углубления находятся в области Наска (Перу), знаменитой своими геоглифами (гигантскими геометрическими фигурами, начертанными на земле), а также археологическими свидетельствами роскошных церемониальных погребений и… стремительного упадка этого некогда процветавшего общества.
Столь же удивителен и тот факт, что древний коренной народ области Наска смог выжить в местности, где засухи иногда длятся годами.
По словам сотрудницы Института методологии анализа окружающей среды (Италия) Розы Лазапонара, пукиос - это "сложная гидравлическая система, построенная для того, чтобы извлекать воду из подземных водоносных слоев".
Система пукиос помогла преобразить эту негостеприимную землю.
Лазапонара вместе со своими коллегами изучала систему пукиос с помощью спутниковых снимков.
Таким образом ученым удалось лучше понять, как воронки были распределены по территории плато Наска и где они располагались по отношению к соседним поселениям, определить возраст которых оказалось уже проще.
"На данный момент с уверенностью можно сказать, что система пукиос была развита гораздо лучше, чем это представляется сегодня", - рассказывает Лазапонара.
"Благодаря возможности пользоваться неиссякаемыми источниками воды в течение всего года, люди могли заниматься активным ведением сельского хозяйства даже в долинах, которые входят в число самых засушливых регионов мира".
Вода поступала в нужное место по цепочке подземных каналов, остатки хранились в резервуарах на поверхности.
Для того чтобы вода находилась в движении, над каналами были вырыты наружные ходы в форме спиралевидных воронок, в которые задувал ветер и прогонял воду по системе.
"Пукиос были самым масштабным гидравлическим сооружением в пустыне Наска, благодаря которому вода была доступна в течение всего года не только для сельскохозяйственных и ирригационных, но и для бытовых нужд", - поясняет Лазапонара.
Результаты своих исследований она описала в книге "Древний мир наска: новые сведения от ученых и археологов", которая готовится к публикации в этом году.
Происхождение пукиос оставалось загадкой для ученых, поскольку для определения возраста тоннелей невозможно было применить традиционные радиоуглеродные методы.
Никаких намеков на происхождение самого этого народа также не сохранилось: у наска, как и у многих других в Южной Америке, не было письменности.
Существование пукиос указывает на то, что люди, жившие в области Наска с 1000 года до н.э. и до 750 года н.э., располагали поразительными возможностями, считают ученые.
"Для сооружения пукиос использовалась особая технология", - отмечает Лазапонара.
Создателям этой системы требовалось не только глубокое понимание геологических особенностей данной местности и годовых колебаний уровня воды, но и умение обеспечивать ремонт и техническое обслуживание каналов, проходивших через тектонические разломы.
"Для сооружения и постоянного поддержания работоспособности каналов требовались впечатляющие усилия и слаженная работа", - восхищается она.
Наличие такой системы в течение многих веков обеспечивало постоянный и надежный источник воды в одном из самых засушливых мест на земле.
"Скорее всего, ремонт каналов осуществлялся совместными усилиями в рамках социально организованной системы наподобие той, которую задействовали для сооружения знаменитых линий Наски, в ряде случаев явно имевших отношение к наличию воды".
Качество постройки было таким высоким, что некоторые из пукиос функционируют и по сей день.
По мнению Лазапонара, эти конструкции свидетельствуют о том, что коренные жители бассейна Наска не только были высокоорганизованным народом, но и построили иерархически структурированное общество.
Она считает, что пукиос играли определяющую роль в том, "как власти контролировали распределение воды в подчинявшихся им общинах".
- Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.