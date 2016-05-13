Какие из тайн пустыни Наска раскрывают снимки из космоса

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Древняя грандиозная система подачи воды на перуанском засушливом плато Наска имеет отношение к таинственным гигантским рисункам, считают ученые. Обозреватель ВВС Future попытался понять их аргументы.

Загадочные воронки на юге Перу указывают на то, что некогда в этих краях существовало и процветало развитое общество.

В одном из самых засушливых уголков планеты земля испещрена рядами аккуратно вырытых спиралевидных ямок, которые называют пукиос.

Их происхождение в течение долгого времени оставалось загадкой, разрешить которую, как считают ученые, удалось благодаря съемкам из космоса.

Эти углубления находятся в области Наска (Перу), знаменитой своими геоглифами (гигантскими геометрическими фигурами, начертанными на земле), а также археологическими свидетельствами роскошных церемониальных погребений и… стремительного упадка этого некогда процветавшего общества.

Столь же удивителен и тот факт, что древний коренной народ области Наска смог выжить в местности, где засухи иногда длятся годами.

Правообладатель иллюстрации Ab5602 Wikimedia Public Domain Image caption Благодаря воронкообразной форме пукиос в подземные каналы направлялись потоки ветра

По словам сотрудницы Института методологии анализа окружающей среды (Италия) Розы Лазапонара, пукиос - это "сложная гидравлическая система, построенная для того, чтобы извлекать воду из подземных водоносных слоев".

Система пукиос помогла преобразить эту негостеприимную землю.

Судя по всему, система пукиос была развита гораздо лучше, чем это представляется сегодня

Лазапонара вместе со своими коллегами изучала систему пукиос с помощью спутниковых снимков.

Таким образом ученым удалось лучше понять, как воронки были распределены по территории плато Наска и где они располагались по отношению к соседним поселениям, определить возраст которых оказалось уже проще.

"На данный момент с уверенностью можно сказать, что система пукиос была развита гораздо лучше, чем это представляется сегодня", - рассказывает Лазапонара.

"Благодаря возможности пользоваться неиссякаемыми источниками воды в течение всего года, люди могли заниматься активным ведением сельского хозяйства даже в долинах, которые входят в число самых засушливых регионов мира".

Вода поступала в нужное место по цепочке подземных каналов, остатки хранились в резервуарах на поверхности.

Для того чтобы вода находилась в движении, над каналами были вырыты наружные ходы в форме спиралевидных воронок, в которые задувал ветер и прогонял воду по системе.

У наска, как и у многих других южноамериканских народов, не было письменности

"Пукиос были самым масштабным гидравлическим сооружением в пустыне Наска, благодаря которому вода была доступна в течение всего года не только для сельскохозяйственных и ирригационных, но и для бытовых нужд", - поясняет Лазапонара.

Результаты своих исследований она описала в книге "Древний мир наска: новые сведения от ученых и археологов", которая готовится к публикации в этом году.

Происхождение пукиос оставалось загадкой для ученых, поскольку для определения возраста тоннелей невозможно было применить традиционные радиоуглеродные методы.

Никаких намеков на происхождение самого этого народа также не сохранилось: у наска, как и у многих других в Южной Америке, не было письменности.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Действительно ли знаменитые фигуры в пустыне Наска связаны с системой подачи воды?

Существование пукиос указывает на то, что люди, жившие в области Наска с 1000 года до н.э. и до 750 года н.э., располагали поразительными возможностями, считают ученые.

"Для сооружения пукиос использовалась особая технология", - отмечает Лазапонара.

Создателям этой системы требовалось не только глубокое понимание геологических особенностей данной местности и годовых колебаний уровня воды, но и умение обеспечивать ремонт и техническое обслуживание каналов, проходивших через тектонические разломы.

Самое удивительное, что они [пукиос] функционируют и по сей день

"Для сооружения и постоянного поддержания работоспособности каналов требовались впечатляющие усилия и слаженная работа", - восхищается она.

Наличие такой системы в течение многих веков обеспечивало постоянный и надежный источник воды в одном из самых засушливых мест на земле.

"Скорее всего, ремонт каналов осуществлялся совместными усилиями в рамках социально организованной системы наподобие той, которую задействовали для сооружения знаменитых линий Наски, в ряде случаев явно имевших отношение к наличию воды".

Качество постройки было таким высоким, что некоторые из пукиос функционируют и по сей день.

По мнению Лазапонара, эти конструкции свидетельствуют о том, что коренные жители бассейна Наска не только были высокоорганизованным народом, но и построили иерархически структурированное общество.

Она считает, что пукиос играли определяющую роль в том, "как власти контролировали распределение воды в подчинявшихся им общинах".