Фамилии, которые выводят из строя компьютерные системы

Правообладатель иллюстрации Olivia Howitt Image caption "Введите правильную фамилию..."

Некоторые люди носят фамилии, способные поставить в тупик системы некоторых веб-сайтов и осложнить несчастным пользователям жизнь в виртуальном пространстве. Обозреватель BBC Future выяснил, почему это происходит.

Перед свадьбой будущий муж Дженнифер Налл предупредил ее о том, что если она возьмет его фамилию, то ей придется столкнуться с рядом трудностей бытового характера.

Девушка понимала, что ее ожидает - родственники без конца шутили на эту тему. И, конечно же, проблемы начались сразу после свадьбы.

"Поженившись, мы решили переехать, так что первая неприятность произошла, как только я сменила фамилию и стала заказывать билеты на самолет", - рассказывает она.

Когда Дженнифер Налл (null, англ. недействительный, несуществующий – прим. переводчика) покупает авиабилеты в интернете, большинство сайтов выдает сообщение об ошибке: система подсказывает, что поле "фамилия" осталось пустым, и предлагает заполнить форму заново.

Приходится звонить в авиакомпанию, чтобы заказать билет по телефону, но и на этом мытарства не заканчиваются.

"Меня спрашивают, зачем я звоню, а когда я пытаюсь объяснить ситуацию, говорят, что такого просто не может быть", - жалуется Дженнифер.

Правообладатель иллюстрации Olivia Howitt Image caption Люди, чье полное имя состоит из одного слова или одной буквы, тоже часто сталкиваются с трудностями при заполнении форм

Впрочем, любому программисту до боли хорошо известно, почему фамилия Налл вызывает сбой в работе программы, взаимодействующей с базой данных. Это связано с тем, что слово null может использоваться системой для указания на незаполненное поле.

Системные администраторы бьются над решением проблем тех, кто на самом деле носит такую фамилию, но эта проблема нетипична и иногда на удивление трудноразрешима.

Бронирование авиабилетов - не единственная беда, с которой столкнулась домохозяйка из Вирджинии по имени Дженнифер Несуществующая.

Многое мне до сих пор приходится делать по старинке

Сложности возникли и при заполнении анкеты на сайте государственной налоговой службы. А когда они с мужем обустраивались в другом городе, им не сразу удалось оплатить коммунальные услуги.

В целом, чем серьезнее сайт, тем строже контролируется ввод данных. На практике это означает, что проблемы, как правило, возникают именно в тех сферах, которые по-настоящему важны.

До рождения ребенка Дженнифер Налл работала учителем по сменному графику. О необходимости выйти на работу ей могли сообщать по телефону или через онлайн-платформу, однако на сайте у нее всегда возникали проблемы, и о любых заменах надо было договариваться исключительно по телефону.

"Многое мне до сих пор приходится делать по старинке, - говорит она. - С одной стороны, это может вызывать раздражение, особенно когда речь идет о чем-нибудь важном, но в большинстве случаев это одна из тех забавных историй, которыми весело делиться с друзьями. Мы часто шутим на эту тему, да и недостатка в рассказах никогда не бывает".

Фамилия, в которой целых 36 символов, не помещается в удостоверение личности

Налл - не единственный пример фамилии, которую компьютер затрудняется обработать. Таких примеров множество.

В нашем мире, где все чаще используются системы баз данных, проблемы людей с неудобными для компьютеров именами лишь усугубляются.

У некоторых есть только одно имя, без отчества и фамилии, а у кого-то фамилия состоит лишь из одной буквы. Об их проблемах говорят уже давно.

А представьте себе, как тяжело живется Дженис Кейганайкукауакагигулиге’экагаунаэле!

Эта жительница Гавайских островов подала жалобу в связи с тем, что ее фамилия, в которой целых 36 символов, не помещается в удостоверение личности.

В итоге пришлось обновить государственные компьютерные системы, чтобы добиться большей гибкости в этом вопросе.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Те, чьи имена подпадают под пограничные случаи, часто вынуждены подтверждать данные по телефону

В вычислительной технике подобные проблемы называют пограничными случаями, то есть неожиданными затруднительными вариантами, при которых система дает сбой.

"Примерно раз в два года компьютерные системы обновляются или меняются, а также тестируются с помощью разнообразных данных – имен и фамилий, широко представленных в обществе, - поясняет программист Патрик Маккензи. - Однако тестирование на пограничные случаи проводится не всегда".

Сбор сведений о сбоях в современных компьютерных системах при обработке менее распространенных имен стал для Маккензи своего рода хобби.

Он составил перечень ловушек для программистов, которые те часто упускают из виду при разработке баз данных, предназначенных для хранения информации об именах собственных.

Сам Маккензи - живое доказательство того, что проблемы с именами носят относительный характер.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Как-как, вы говорите, ваша фамилия? Не может быть!

С точки зрения большинства англоговорящих жителей западного мира, имя "Патрик Маккензи" вряд ли способно сбить с толку компьютер, однако в Японии, где сейчас проживает программист, ему с этим именем приходится нелегко.

"В японских именах редко когда бывает даже четыре символа. А в фамилии Маккензи их восемь, так что зачастую в печатных бланках просто недостаточно места для ее написания", - жалуется он.

В японских именах редко когда бывает даже четыре символа

"Компьютерные системы обычно разрабатываются с учетом таких бланков, так что каждый год, подавая налоговую декларацию, я подписываюсь "Маккензи П" - остальное не помещается".

Маккензи делал все возможное, чтобы вписаться в новую среду. Он даже стал писать свое имя с помощью японского алфавита катакана, который позволяет создавать транскрипцию иностранных имен.

Однако после обновления компьютерных систем в его банке алфавит катакана перестал поддерживаться.

Для японцев это не составило никакой проблемы, а вот Патрику пришлось временно прекратить использование сайта этого банка.

"В итоге из моего отделения банка направили бумагу в департамент технической поддержки с просьбой вручную ввести мои данные в базу, - рассказывает Маккензи. - И только тогда я снова смог пользоваться их приложениями".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Если у вас длинная фамилия, вас ждут проблемы на японских веб-сайтах

Маккензи отмечает, что, поскольку компьютерные системы приобрели глобальный характер, программисты стали серьезно обсуждать способы совершенствования обработки имен, представляющих собой пограничные случаи, а также имен, написанных на иностранных языках или с помощью необычных символов.

По его словам, Консорциум Всемирной паутины, который занимается разработкой стандартов для интернета, даже организовал дискуссию по этому конкретному вопросу.

"По-моему, ситуация улучшается - отчасти благодаря тому, что эта проблема становится все более известной в кругу специалистов", - считает он.

Впрочем, людям с такими именами, как у Дженнифер Налл, по-видимому, еще долго предстоит сталкиваться с подобными трудностями (хотя в последние пару лет у Дженнифер уже не возникает проблем на сайтах авиакомпаний).

Кое-кто может даже предположить, что им, возможно, стоит задуматься о смене фамилии или имени, чтобы сэкономить время и избежать постоянного попадания в дурацкие ситуации онлайн.

Но Налл менять фамилию не собирается, тем более что она и так ее поменяла, выйдя замуж.

"Проблемы с вводом данных выводят из себя", - признается она, но при этом добавляет: "Я с этим уже смирилась и даже привыкла".