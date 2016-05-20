Google создал липкое покрытие для машин, чтобы спасти пешеходов при наезде

Правообладатель иллюстрации GoogleUnited States Patent and Trademark Office Image caption При столкновении с такой машиной пешеход прилипнет к капоту и не будет отброшен на проезжую часть

Компания Google запатентовала липучее покрытие для самоуправляемых автомашин, способное уменьшить ущерб, наносимый пешеходам при столкновении.

Пешеходы, которых собьет такая машина, прилипнут к капоту и не будут отброшены на проезжую часть, что грозит более серьезными увечьями.

Профессор Университета Лафборо Эндрю Моррис, занимающийся изучением человеческого фактора при происшествиях на транспорте, говорит, что это новшество действительно может снизить тяжесть травм, полученных при столкновении с машиной.

"У этого изобретения есть свои достоинства", - признает он.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Google тестировал беспилотные машины с 2009 года

"Когда происходит столкновение, пешеход оказывается на капоте, и этот контакт может привести к травмам, но иногда этого не случается, - говорит Эндрю Моррис. – Но когда водитель резко тормозит после столкновения, что является естественной реакцией, пассажира бросает на землю, и тут можно получить увечья".

Google не сообщил, намерен ли он внедрять это новшество на своих самоуправляемых машинах.

Патент, выданный компании, объясняет, что липкий слой спрятан под специальным защитным покрытием, чтобы не собирать мусор, который в противном случае постоянно к нему прилипал бы.

"При первоначальном столкновении объекта с транспортным средством защитное покрытие повреждается, обнажая липкий слой", - говорится в патенте.

Google тестировал беспилотные машины с 2009 года. Компания заявляет, что ее автомобили проехали в автономном режиме уже более миллиона миль.

Правообладатель иллюстрации GoogleUnited States Patent and Trademark Office Image caption Капот машины будет покрыт липким слоем, находящимся под защитным покрытием

За это время было зафиксировано несколько мелких столкновений на дорогах. Самая серьезная авария произошла при столкновении с автобусом.

Компания утверждает, что большинство дорожных происшествий случились по вине водителей других машин.

Профессор Моррис говорит, что пока не ясно, будет ли работать это новшество на практике.

"Мы не можем со всей определенностью сказать, сможет ли компания сделать капот из подходящего материала, который будет работать надежно", - говорит он.

"Важно не только совершенствовать технологии, предотвращающие аварии на дорогах, но и искать возможности снижения степени серьезности травм, получаемых пассажиром, когда он попадает под машину", - соглашается с авторами этого новшества глава отдела дорожной безопасности британского Королевского общества по предупреждению несчастных случаев Кевин Клинтон.

"Эта идея – захватывающий пример того, как далеко продвинулось автомобилестроение, - добавил он в интервью Би-би-си. – Конечно, она еще требует дальнейшей доработки и испытаний, чтобы обеспечить ее надежность и избежать каких-либо непредвиденных последствий".