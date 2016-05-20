Телескоп "Хаббл" прислал впечатляющую фотографию Марса
Космический телескоп "Хаббл" прислал еще одну впечатляющую фотографию Марса, приближающегося к своему очередному противостоянию.
Противостояние Марса - астрономический термин, означающий, что Марс в это время располагается на небосводе в точке, диаметрально противоположной Солнцу, то есть противостоит Солнцу с точки зрения земного наблюдателя.
В этот период Земля и Марс, вращающиеся вокруг Солнца по своим орбитам, сближаются, что позволяет лучше разглядеть Красную планету.
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Противостояния Марса повторяются с интервалом в 780 дней.
В этот период Красная планета находится настолько близко, что телескоп "Хаббл" способен фиксировать детали поверхности Марса размером всего в 30 километров.
После выхода на орбиту в 1990 году "Хаббл" регулярно делал снимки Марса в периоды противостояния.
Эти фотографии свидетельствуют о постоянных изменениях на поверхности и в атмосфере нашего космического соседа: движущиеся тонкие облака, опоясывающие планету пылевые бури и меняющиеся ледяные полярные шапки.
Точное время нынешнего противостояния Марса - 11:10 по Гринвичу 22 мая. Однако наименьшее расстояние между ними будет наблюдаться 30 мая. В этот день две планеты сблизятся до 75 миллионов километров.
Множество астрономов, в распоряжении которых будут менее мощные телескопы, чем "Хаббл", в течение следующих дней будут наблюдать за Марсом.
В это время это особенно удобно: планеты выстраиваются таким образом, что Марс не только ближе к Земле и кажется больше, но к тому же его поверхность полностью освещена Солнцем.