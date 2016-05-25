Этот странный советский аппарат изменил фотографию навсегда

Правообладатель иллюстрации Siim Vahur

В 1930-х годах советские инженеры разработали фотокамеру, которая стала первым шагом на пути к современным "зеркалкам". Обозреватель BBC Future вспоминает историю этого уникального изобретения.

Когда делаешь фотоснимок, хорошо бы представлять, что окажется в кадре.

Сегодня это считается само собой разумеющимся, но когда-то фотографам приходилось полагаться на глазомер, потому что они не могли "посмотреть из объектива".

В конце XIX века появились камеры, в конструкции которых этот недостаток постарались учесть: нагнувшись и посмотрев в окошечко в верхней крышке, фотограф при помощи специального зеркальца мог увидеть, что именно попадет в кадр.

Но это было явно не окончательное решение. Прежде чем сделать снимок, зеркальце зачастую приходилось поднимать вручную, потянув за веревочку. А сами камеры в то время были огромных размеров.

Правообладатель иллюстрации Siim Vahur Image caption "Спорт" по-прежнему заставлял фотографа смотреть вниз

Потом появились портативные фотоаппараты, и потребность в "виде из объектива" стала ощущаться еще острее.

И только в 1930-х у фотографов наконец появилась долгожданная возможность.

Почти не известная за пределами СССР фотокамера, выпущенная ленинградским заводом ГОМЗ (с 1962 года ЛОМО - Ред.) в 1937 году, отличалась от всех предыдущих одним простым, но гениальным решением.

С технической точки зрения влияние "Спорта" трудно переоценить Майкл Притчард, Королевское фотографическое общество

Этот нескладный c виду, словно составленный из ящиков фотоаппарат получил название "Спорт".

В громоздкой надстройке над камерой расположилось важнейшее нововведение: призма, зеркала которой отражали вид из объектива вверх - в окошечко, куда мог смотреть фотограф.

Это был первый в истории фотоаппарат, оснащенный такой призмой, - первая однообъективная зеркальная фотокамера, в просторечии "зеркалка".

Позднее на ее основе разработали современные модели с пентапризмой, где свет из объектива отражается через окошечко видоискателя на задней стенке корпуса.

Правообладатель иллюстрации GOMZ Image caption "Спорт" был не самой простой в обращении камерой

"Я считаю, что "Спорт" стал революцией в советской и мировой фотопромышленности и шагом на пути к созданию 35-миллиметровых зеркальных камер", - говорит Владислав Керн, администратор сайта USSRPhoto.com.

Почему же сегодня о ней так мало вспоминают? "Спорт" скромно занял свое место в статьях по истории фотографии, уступив всю славу Kine Exakta - невероятно прославленной камере, которую, в частности, использует Джеймс Стюарт в фильме Хичкока "Окно во двор".

Майкл Притчард, генеральный директор британского Королевского фотографического общества, констатирует: "С технической точки зрения влияние "Спорта" трудно переоценить, но за пределами СССР этих камер было продано не так много".

Можно сказать, что "Спорт" - это Betamax в мире фотоаппаратов Майкл Притчард

"Kine Exakta оказалась гораздо более влиятельной, поскольку производилась в Германии на экспорт и с успехом продавалась в других странах, так что ее в то время считали настоящим прорывом.

Она со временем стала так называемым системным фотоаппаратом - камерой, которая комплектуется сменными объективами и другими аксессуарами".

"Со "Спортом", конечно, была совсем другая история".

Правообладатель иллюстрации Hans Peter Scholz Wikipedia CC BYSA 3.0 Image caption Немецкая Exakta имела гораздо больший успех

Керн также отмечает, что советская камера была не самой простой в использовании.

"Видоискатель довольно неудобен - смотреть в него приходится под странным углом, почти как в старых фотоаппаратах, где видоискатель был расположен на уровне пояса".

"Спорт" пережил несколько модификаций, и было выпущено в общей сложности 20 тыс. этих фотоаппаратов. Производство оборвалось лишь в 1941 году, когда началась блокада Ленинграда.

О новаторской роли "Спорта" стало более широко известно после падения Берлинской стены, но его по-прежнему вспоминают как фотоаппарат, быстро уступивший более популярным современникам.

"Можно сказать, что "Спорт" - это Betamax в мире фотоаппаратов", - говорит Притчард.

Как и многие другие значимые изобретения, "Спорт" не смог покорить рынок, но его создателям по праву принадлежат лавры первопроходцев.