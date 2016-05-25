Этот странный советский аппарат изменил фотографию навсегда
В 1930-х годах советские инженеры разработали фотокамеру, которая стала первым шагом на пути к современным "зеркалкам". Обозреватель BBC Future вспоминает историю этого уникального изобретения.
Когда делаешь фотоснимок, хорошо бы представлять, что окажется в кадре.
Сегодня это считается само собой разумеющимся, но когда-то фотографам приходилось полагаться на глазомер, потому что они не могли "посмотреть из объектива".
В конце XIX века появились камеры, в конструкции которых этот недостаток постарались учесть: нагнувшись и посмотрев в окошечко в верхней крышке, фотограф при помощи специального зеркальца мог увидеть, что именно попадет в кадр.
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Но это было явно не окончательное решение. Прежде чем сделать снимок, зеркальце зачастую приходилось поднимать вручную, потянув за веревочку. А сами камеры в то время были огромных размеров.
Потом появились портативные фотоаппараты, и потребность в "виде из объектива" стала ощущаться еще острее.
И только в 1930-х у фотографов наконец появилась долгожданная возможность.
Почти не известная за пределами СССР фотокамера, выпущенная ленинградским заводом ГОМЗ (с 1962 года ЛОМО - Ред.) в 1937 году, отличалась от всех предыдущих одним простым, но гениальным решением.
Этот нескладный c виду, словно составленный из ящиков фотоаппарат получил название "Спорт".
В громоздкой надстройке над камерой расположилось важнейшее нововведение: призма, зеркала которой отражали вид из объектива вверх - в окошечко, куда мог смотреть фотограф.
Это был первый в истории фотоаппарат, оснащенный такой призмой, - первая однообъективная зеркальная фотокамера, в просторечии "зеркалка".
Позднее на ее основе разработали современные модели с пентапризмой, где свет из объектива отражается через окошечко видоискателя на задней стенке корпуса.
"Я считаю, что "Спорт" стал революцией в советской и мировой фотопромышленности и шагом на пути к созданию 35-миллиметровых зеркальных камер", - говорит Владислав Керн, администратор сайта USSRPhoto.com.
Почему же сегодня о ней так мало вспоминают? "Спорт" скромно занял свое место в статьях по истории фотографии, уступив всю славу Kine Exakta - невероятно прославленной камере, которую, в частности, использует Джеймс Стюарт в фильме Хичкока "Окно во двор".
Майкл Притчард, генеральный директор британского Королевского фотографического общества, констатирует: "С технической точки зрения влияние "Спорта" трудно переоценить, но за пределами СССР этих камер было продано не так много".
"Kine Exakta оказалась гораздо более влиятельной, поскольку производилась в Германии на экспорт и с успехом продавалась в других странах, так что ее в то время считали настоящим прорывом.
Она со временем стала так называемым системным фотоаппаратом - камерой, которая комплектуется сменными объективами и другими аксессуарами".
"Со "Спортом", конечно, была совсем другая история".
Керн также отмечает, что советская камера была не самой простой в использовании.
"Видоискатель довольно неудобен - смотреть в него приходится под странным углом, почти как в старых фотоаппаратах, где видоискатель был расположен на уровне пояса".
"Спорт" пережил несколько модификаций, и было выпущено в общей сложности 20 тыс. этих фотоаппаратов. Производство оборвалось лишь в 1941 году, когда началась блокада Ленинграда.
О новаторской роли "Спорта" стало более широко известно после падения Берлинской стены, но его по-прежнему вспоминают как фотоаппарат, быстро уступивший более популярным современникам.
"Можно сказать, что "Спорт" - это Betamax в мире фотоаппаратов", - говорит Притчард.
Как и многие другие значимые изобретения, "Спорт" не смог покорить рынок, но его создателям по праву принадлежат лавры первопроходцев.
- Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.