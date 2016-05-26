Можно ли покончить с паролями в интернете?

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Пароли для доступа к сайтам в интернете раздражают миллионы людей по всему свету. Их надо придумывать, запоминать и менять в случае чего. Корпорация Google - одна из многих интернет-компаний, которые стремятся покончить с паролями.

Google собирается провести испытания новой системы опознавания пользователей, которая анализирует различные мелкие, но существенные особенности их поведения и биографии - звук голоса, месторасположение, манеру печать текст на экране, номер телефона.

Однако журналист Би-би-си Эдриан Марс сомневается в работоспособности таких систем.

По некоторым данным, средний потребитель пользуется примерно сотней паролей в своей повседневной жизни.

Их трудно запомнить, они путаются, очень часто люди придумывают слишком простые пароли, в которых содержатся данные о датах рождения, клички животных.

Такие пароли легко взламываются. А когда какой-то сайт с его паролем оказывается взломанным, то и другие похожие пароли приходится менять.

Словом, пароли не лучшее изобретение в истории человечества, а скорее - неизбежное зло.

Одно время казалось, что введение систем опознания по отпечаткам пальцев решит эту проблему. Но выяснилось, что эта технология ненадежна и просто опасна.

Отпечаток пальца легко скопировать с экрана смартфона и начать им пользоваться на других устройствах.

Многие сенсоры таких систем легко вводятся в заблуждение с помощью электропроводных чернил или другими методами.

Некоторые хакеры научились даже делать слепки пальца с помощью клея момент и затем использовать их для обмана устройства.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Система опознания отпечатков пальцев так и не получила широкого распространения

Кроме того, утрата или похищение такого отпечатка пальца - дело необратимое, ведь других пальцев у вас не будет.

И вот Google запускает проект, который уже получил кодовое обозначение Abacus.

В нем вместе сводится сразу множество категорий данных о конкретном пользователе, каждая из которых сама по себе может быть незначительной, но вместе они создают уникальный профиль пользователя: например, то, как вы впечатываете буквы или цифры, какие делаете жесты на экране, какой у вас абрис лица и так далее.

Такая система ранжирует степень надежности опознания. Небольшой показатель надежности опознания позволит вам, например, сыграть в компьютерную игру, а вот доступ к банку вам будет закрыт.

Но и эта система обладает существенными недостатками. Что будет, если вдруг какая-то категория данных о вас внезапно изменится: например, вы попали в аварию, у вас сломана рука и ваша походка изменилась? Что будет тогда?

Некоторые эксперты предлагают остановиться на системах визуального опознания, которые анализируют черты вашего лица.

Но и эти системы не так трудно обмануть. Например, можно вместо лица показать камере фотографию и даже придумать простое механическое устройство, имитирующее моргание.

Между хакерами, которые стараются взломать такие системы, и специалистами по кибербезопасности идет непрерывная борьба. Как мы видим, ставки в ней весьма высоки и кто победит, пока неясно.