Хотите, чтобы вас заморозили? А вы готовы к последствиям?

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Если бы криогенные технологии позволяли сохранять тела людей в течение многих лет или даже веков, как бы эти люди чувствовали себя, проснувшись? В своей статье обозреватель BBC Future попыталась найти ответ на этот вопрос.

Прямо сейчас в трех криогенных хранилищах, расположенных в США и России, около трех сотен людей буквально балансируют на грани забвения.

После остановки сердца они подверглись криоконсервации, то есть глубокому охлаждению. Прежде чем клетки мозга успевают погибнуть, их замораживают при помощи витрификации - специальной процедуры, исключающей образование льда.

По закону все они считаются умершими. Но если бы они могли говорить, они бы вряд ли признали себя мертвыми. В некотором смысле они просто без сознания.

Никто не знает, можно ли оживить их. Тем не менее, все больше живых людей начинают задумываться о том, что неопределенность лучше, чем ее пугающая альтернатива.

Около 1250 ныне живущих уже изъявили желание быть замороженными после смерти. В США, Австралии и Европе открываются новые центры крионики.

Специалисты в области крионики шутят: хуже криоконсервации только смерть Деннис Ковальски, Институт крионики

"Специалисты в области крионики шутят: хуже криоконсервации только смерть", - говорит Деннис Ковальски, президент Института крионики в штате Мичиган (США) - крупнейшего центра крионики в мире.

"Нет никаких гарантий, что вас смогут оживить, но если вас похоронят или кремируют, то вы не получите и такого шанса".

Непосвященным крионика может показаться сюжетом очередного фантастического триллера. В то же время многие ученые считают ее перспективным направлением исследований.

Криобиологи медленно, но верно продвигаются в своих поисках решения проблемы оживления.

Image caption Каково это - знать, что все твои родственники и друзья давно умерли?

Недавно группе ученых удалось разморозить витрифицированный мозг кролика. Даже после нескольких недель заморозки синапсы, от которых зависит деятельность мозга, остались целы.

Целого же кролика ученые оживить пока не пробовали.

Очевидно, что оттаявший мозг кролика нельзя сравнивать с человеческим телом, которое вернули к жизни. Тем не менее, есть люди, уверенные в том, что оживить человека после криоконсервации будет так же просто, как вылечить простуду или перелом.

"Это не так невероятно или странно с философской точки зрения, как может показаться на первый взгляд", - говорит Обри де Грей, соучредитель и главный научный сотрудник калифорнийской некоммерческой организации Sens Research Foundation.

Он занимается поиском новых методов исследования и лечения заболеваний, связанных со старением.

Ему придется строить свою жизнь с нуля, став чужаком в чужом мире

"Это просто другая форма медицины, помогающая тяжело больным людям. Приняв эту точку зрения, вы перестанете бояться крионики".

Допустим, что крионика действительно сработает. Представим на минуту возвращение к жизни человека, жившего около ста лет назад.

Вряд ли он просто откроет глаза, и все сразу же станет хорошо. Скорее наоборот: ему придется строить свою жизнь с нуля, став чужаком в чужом мире.

Конечно же, развитие событий зависит от многих факторов: как долго человек "спал", в какое общество он вернулся, остался ли в живых кто-то, кого он знал, и как происходило само возвращение.

Пока что ответы на эти вопросы могут быть даны чисто теоретически. Тем не менее, ученые уделяют им много внимания - ведь не исключено, что им самим придется столкнуться с подобными проблемами.

Image caption Тела, подвергнувшиеся криоконсервации, считаются мертвыми с юридической точки зрения, но наши потомки могут иметь другое мнение

То, как будет чувствовать себя вернувшийся к жизни после криоконсервации, во многом зависит от времени.

Согласно закону ускоряющейся отдачи (экспоненциальное ускорение технического прогресса. - Прим. переводчика) в ближайшие 30-40 лет могут появиться медицинские технологии, позволяющие совершенствовать биологические системы, предотвращать болезни и даже поворачивать старение вспять.

Оптимисты уверены, что эти прогнозы осуществятся и те, кто был заморожен в наше время, смогут встретиться со знакомыми им людьми - например, своими взрослыми внуками.

Супругам пожизненных членов Института крионики криоконсервация предлагается за полцены, а несовершеннолетним детям - бесплатно

Если же подобный прогресс пойдет по более медленному сценарию и займет сто и более лет, вернувшиеся к жизни не смогут получить столь эффективную социальную поддержку.

Ковальски нашел следующее решение этой проблемы: он записал на криоконсервацию себя, свою жену и детей. Тем более что супругам пожизненных членов Института крионики эта процедура предлагается за полцены, а несовершеннолетним детям - бесплатно.

"Мы делаем это для того, чтобы сохранить всю нашу семью", - говорит Ковальски.

По его мнению, даже если вернувшийся к жизни человек будет совершенно один, это вовсе не значит, что он не обретет счастье в конечном счете.

"Представьте, что самолет с вами и всеми вашими друзьями и родственниками на борту потерпел крушение, и только вы остались в живых. Вы бы покончили жизнь самоубийством? Или попытались бы построить новую жизнь с новой семьей и друзьями?"

На первых порах можно будет завязывать знакомство с другими людьми, оживленными после криоконсервации.

Image caption Не иметь тела, но иметь сознание - такого никто еще не испытывал

Как и беженцы, прибывающие в чужую им страну, очнувшиеся от "холодного сна" смогут найти поддержку среди себе подобных.

Без ответа остаются и некоторые другие вопросы. Где эти люди будут жить и чем будут зарабатывать на жизнь?

"Если им трудно будет ориентироваться в мире будущего и находить источники дохода, придется о них позаботиться, - говорит Дэниел Каллахан, соучредитель и главный научный сотрудник исследовательского центра Hastings, занимающегося проблемами биоэтики и политики здравоохранения. - Кто займется этим?"

Чтобы решить этот вопрос, Институт крионики инвестирует часть уплаченных клиентами средств - на сегодня это 28 тысяч долларов с учетом страховки - в акции и облигации.

В Институте надеются на то, что в будущем прибыль от этих вложений поможет его клиентам встать на ноги.

Тем не менее, вполне возможно, что когда крионика достигнет необходимых для оживления успехов, деньги уже выйдут из обращения, а люди и вовсе не будут работать ради пропитания.

Ковальски и его коллеги уверены, что в обществе с высокоразвитой медициной, победившей все заболевания и успешно противодействующей старению, не будет бедности и недостатка в материальных благах.

При таком сценарии одежда, еда и дома, созданные при помощи 3D-принтеров или более продвинутых технологий, будут бесплатными и легкодоступными.

Потерянные во времени, чужие в новом обществе, они осознают, что вся прошлая жизнь безвозвратно утрачена

"Если в будущем нас ждет регресс и упадок, то никто не станет оживлять этих людей, - говорит Ковальски. - Наличие технологий возвращения людей к жизни после криоконсервации означает, что многие другие вопросы, такие как материальное благополучие населения, уже решены".

Но даже если, проснувшись от криогенного сна, эти люди попадут в более справедливое и прогрессивное общество, им все же придется приложить немало усилий, чтобы адаптироваться к нему.

Потерянные во времени, чужие в новом обществе и осознающие, что вся прошлая жизнь безвозвратно утрачена, они наверняка столкнутся с серьезными психологическими проблемами.

Не говоря уже о том, что некоторым из них придется привыкать к совершенно новому телу, так как сохранится лишь их голова.

"Даже у самых стойких людей адаптация к новому телу, культуре и обстановке может проходить очень тяжело, - говорит Джефри Кауфман, психотерапевт, практикующий в пригороде Филадельфии (США). - Эти люди будут постоянно искать себя".

Image caption Очнувшиеся от "холодного сна" люди смогут найти поддержку среди себе подобных

Но есть и другое мнение. Так, например, антрополог нью-йоркского университета "Новая школа" Абу Фарман считает, что благодаря новейшим методам терапии (и стойкости человеческого духа!) психологические трудности будут минимальными.

"Мы приходим в чуждый для нас мир без собственного согласия, и для человека это нормально. Мы постоянно адаптируемся к новым ситуациям".

Ковальски поддерживает эту позицию. Он отмечает, что люди, переезжающие из развивающихся стран в промышленно развитые, зачастую неплохо приспосабливаются к новой обстановке.

То же самое можно сказать и о людях, получивших тяжелые травмы в авариях и на войне.

Современным психологам довольно трудно достоверно оценить последствия подобного перехода к новой жизни.

Психологические травмы, как и депрессия, могут принимать множество форм. Те, кто подвергся криоконсервации, могут страдать от совершенно непредсказуемых расстройств.

"Подобные явления очень многогранны, и об их особенностях можно судить, лишь сравнивая их с известными нам психологическими травмами", - говорит Кауфман.

Кроме того, неясно, как люди из далекого прошлого будут строить отношения с людьми из настоящего. Кауфман считает, что им трудно будет завязать настоящую дружбу, ведь на них будут смотреть как на музейные экспонаты.

Image caption Каково это - оказаться вне своего времени? Этого пока никто не знает

На это де Грей возражает, что "люди постоянно считают других странными". Однако в этом случае социальная изоляция может оказаться намного более серьезной.

"Мир может измениться до неузнаваемости даже за сто лет, - говорит Каллахан. - Добавьте к ним еще сто лет и получите совершенно новую реальность. Люди из настолько далекого будущего для нас как инопланетяне".

Все же человек?

Подобные сценарии остаются лишь теорией - так почему бы нам не рассмотреть еще один кажущийся невероятным вариант?

Допустим, сознание человека после его смерти было каким-то образом сохранено и существует в некой виртуальной реальности. Примером тому может послужить герой Джонни Деппа из фильма "Превосходство".

Бессмертие также может стать поводом для тревоги

Можно ли предсказать, что произойдет в этом случае? Кауфман считает, что человек способен к самовосприятию не только когда его мозг и органы чувств функционируют нормально, но даже когда он не ощущает свое тело.

Не иметь тела, но иметь сознание - такого никто еще не испытывал. "Трудно даже вообразить, каково это", - говорит Каллахан.

Бессмертие также может стать поводом для тревоги. Перенос сознания в виртуальную реальность в какой-то степени может означать победу над смертью.

В связи с этим возникают вопросы психологического и философского характера.

"Можно сказать, что смерть лежит в основе сознания, нормативного законодательства и человеческого существования, - говорит Кауфман. - Отсутствие смерти коренным образом изменит понимание того, кем или чем является существо или создание".

Нет никаких гарантий того, что человек, очнувшийся от криогенного сна, останется прежним.

Де Грей сомневается в том, является ли сканирование мозга и загрузка его содержимого в другую среду оживлением или созданием нового существа с теми же характеристиками.

Независимо от того, кем или чем будет являться этот призрак, существующий внутри компьютера, нужно запрограммировать такую опцию как "цифровой суицид", ведь подобное существование может оказаться невыносимым.

"Думаю, на случай неудачи обязательно нужно предусмотреть вариант выхода из игры, - говорит Каллахан. - Сделает ли это компания или вы сами - вопрос остается открытым".

Несмотря на множество переменных, есть люди, готовые попробовать и такой вариант.

"Если бы нужно было выбрать между полным забвением и загрузкой моего мозга в компьютер, я бы выбрал последнее, - говорит Ковальски. - А вдруг сработает?"