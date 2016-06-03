Яблочная сокровищница Казахстана и ее секреты

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В Казахстане до сих пор встречаются дикорастущие предки тех яблок, которые мы покупаем сегодня в магазине. Как выяснил обозреватель BBC Future, эти экзотические - и вкуснейшие - сорта вполне могут попасть на мировой рынок.

В 1993 году агроном министерства сельского хозяйства США Фил Форслайн пролетал на вертолете над великолепными горными грядами на юго-востоке Казахстана.

Это был его первый визит в огромную центральноазиатскую страну - возможность посетить дремучие казахские леса представилась ему только после распада Советского Союза.

Именно здесь, по мнению ученого, изначально росли предшественники тех яблок, которые мы покупаем сегодня в магазине. Форслайн решил выяснить, что именно можно найти в этих горных садах.

В 2013 году мировой урожай яблок составил более 80 млн тонн, причем половина приходится на Китай.

В одних только Соединенных Штатах оптовая стоимость урожая яблок - почти 4 млрд долларов (около 260 млрд рублей).

Среди множества сортов выделяются явные фавориты: во всем мире потребители предпочитают хрустящие кисловатые зеленые яблоки "гренни смит" или сладкие и мягкие красные плоды "ред делишес".

Однако некоторые считают, что леса Казахстана до сих пор таят в себе множество генетических секретов, применив которые, мы сможем выращивать еще более вкусные плоды.

Центральная Азия и в самом деле считается родиной ключевого вида - яблони Сиверса (Malus sieversii), родоначальницы многих современных сортов культурных яблонь. Она и по сей день произрастает в тех самых казахских лесах.

Ухаживают за деревьями не совсем обычные садовники - медведи, которые поедают плоды и разносят семена в своем помете.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Теперь агрономам с Запада открыта дорога даже в самые отдаленные уголки Казахстана

Лучшие яблочные места западным ученым показал местный ботаник из Алма-Аты Аймак Джангалиев. Сейчас ему уже под сто лет, и значительную часть своей жизни он посвятил изучению достоинств казахских яблок.

"Мы несколько раз попадали в довольно опасные ситуации, - рассказывает Форслайн, - но всё обошлось".

В 1995-96 гг. он вновь ездил в Казахстан, но к тому времени авиационное топливо стоило так дорого, что пришлось путешествовать наземным транспортом.

Мы словно оказались в райском саду Фил Форслайн, министерство сельского хозяйства США

"Мы совершали долгие поездки на автобусах или внедорожниках, и это было очень утомительно, потому что иногда мы добирались на участок только к трем часам ночи, - вспоминает он. - А в шесть утра уже надо было вставать и начинать сбор плодов".

Ученые стремились собрать семена как можно большего количества яблок. В процессе сбора они пробовали каждый плод и записывали, каковы его текстура, цвет и вкус и в каком ареале он был найден.

Кроме того, ученые возили с собой навигационный прибор, с помощью которого наносили на карту точные координаты места сбора каждого семени.

"Мы словно оказались в райском саду, - делится воспоминаниями Форслайн. - Нам попадались деревья, на которых висели плоды самых разных размеров - от 25 до 75 миллиметров в диаметре - и весьма разнообразные на вкус".

Некоторые были очень кислыми и невкусными, но часто попадались и такие, "которые вполне могли бы продаваться в магазине".

А иногда их вкус оказывался совершенно удивительным. Форслайн пробовал яблоки с ореховым привкусом, встречались также плоды со вкусом аниса или солодки.

Другие селекционеры, пробовавшие казахские яблоки-дички, рассказывают о плодах с привкусом сладкого меда или даже ягод.

Генетический код каждого конкретного плода слегка менялся в зависимости от того, какие растения скрещивались пчелами, опылявшими их случайным образом.

Как это всегда бывает с дикорастущими плодами, в процессе создается особое сочетание химических соединений и летучих веществ в самом яблоке, в результате чего и появляются такие уникальные вкусы.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Годовой объем продаж яблок в США достигает примерно 4 млрд долларов (около 260 млрд рублей)

После этих трех поездок и с учетом семян, собранных ранее, во время экспедиции коллеги Форслайта Герба Олдвинкля в 1991 году, у министерства сельского хозяйства США набралось более 130 тысяч семян примерно с тысячи деревьев.

Сейчас они хранятся в генетическом банке в американской Женеве (штат Нью-Йорк) в свободном доступе для ученых со всего мира, которые с тех пор бьются над разгадкой секретов яблочной сокровищницы Казахстана.

В казахские леса ездили не только представители министерства сельского хозяйства США. В 2010 году британец Джон Сельборн, носитель графского титула и садовод, который в течение 40 лет возделывал свой яблоневый сад в английском графстве Хэмпшир, посетил леса в горной системе Тянь-Шань недалеко от Алма-Аты.

"Это удивительное зрелище, - рассказывает он. - Основную массу деревьев в этом лесу составляют яблони. Там настоящая чаща, все так переплелось, что не пройти".

Некоторые из плодов, которые пробовал Сельборн, оказались, по его словам, отвратительными, но о некоторых он до сих пор вспоминает с наслаждением как о вкуснейших.

Генетический материал из Казахстана обладает множеством интересных характеристик, которые мы пытаемся воспроизвести Джим Люби, Миннесотский университет, США

Сельборн (как и Форслайн) заметил, что некоторые деревья удивительным образом избежали заболеваний, таких как некроз или парша, которыми были поражены другие растения в этой области. А некоторые умудрялись расти в поразительно засушливых местах.

"Очевидно, у некоторых яблонь в процессе эволюции развилась высокая устойчивость к засухе, - говорит он. - Эта особенность может быть очень полезна".

Таким образом, садоводы из разных стран могут не только вывести яблоки с теми же необычными вкусами, что и в Казахстане, но и - чисто теоретически - воспользоваться генетическими преимуществами этих плодов, например, устойчивостью к заболеваниям и засухе. Однако это долгий процесс.

Одним из примеров такой успешной селекции является сорт "ханикрисп". В американских магазинах яблоки этого сорта стоят как минимум вдвое дороже обычных, но покупателей это, по-видимому, не смущает.

В 2014 году "ханикрисп" вошел в тройку лидеров продаж среди яблок. Плоды этого сорта сладкие и хрустящие, с легким терпким привкусом.

Более того, у этих яблок необычайно крупные клетки, которые при укусе лопаются и истекают соком. Все это, несомненно, повышает вкусовые качества.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В казахских лесах растет много разных яблок, которые неизвестны на Западе

"Генетический материал из Казахстана обладает множеством интересных характеристик, которые мы пытаемся воспроизвести, - рассказывает сотрудник Миннесотского университета (США) Джим Люби, участвовавший в выведении этого популярного сорта яблок. - Одной из них является устойчивость к парше - серьезному грибковому заболеванию".

Каждую весну Люби с коллегами опыляет свои яблони. "Наша роль в селекции яблок сводится к выполнению работы пчел", - шутит он.

Для этого необходимо запечатать цветки материнского дерева, чтобы пыльцу туда заносили не насекомые, а только люди.

Далее с дерева, выбранного в качестве отцовского, собирается пыльца и каждую весну наносится на растения вручную.

Одна только эта работа отнимает несколько недель, зато потом семена яблок, собранных осенью, можно прорастить и вырастить из них новые деревья, способные давать свои собственные плоды.

Этот процесс может занять от пяти до восьми лет.

В области селекции яблок существует огромное количество вопросов по поводу того, какие именно сочетания позволяют получить самые вкусные плоды

"Возьмем деревья, скрещенные в прошлом году, - поясняет Люби. - Первые плоды с них мы, возможно, попробуем только в 2021, 2022 или 2023 году, и только тогда мы сможем решить, стоит ли их оставлять".

Для селекционеров, работающих на коммерческой основе, это может оказаться не очень удобным.

По оценкам Люби, возделывание всего лишь одной сотки, засаженной новыми деревьями, может обойтись примерно в 30 тысяч долларов США (почти 2 миллиона рублей) - при этом прибыль абсолютно не гарантирована.

Кроме того, в отличие, скажем, от винограда, который постоянно анализируется благодаря своему значению для виноделия, в области селекции яблок существует огромное количество вопросов по поводу того, какие именно сочетания позволяют получить самые вкусные плоды.

Люби добавляет, что в последние годы появилась возможность быстрее и эффективнее проводить хроматографический анализ, в ходе которого из плодов выделяются и анализируются отдельные химические вещества.

Теоретически это может помочь вывести яблоки с особыми вкусами на основе генетического материала, собранного Филом Форслайном и его коллегами.

А пока казахские яблоки могут повлиять на мировой рынок по-другому.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Космонавтам, приземлившимся в Казахстане, традиционно подносят яблоки в честь возвращения на Землю

Томас Чао, сменивший Фила Форслайна на его должности в министерстве сельского хозяйства США, объясняет, что некоторые плоды яблони Сиверса на вкус очень терпки.

Просто так их есть невозможно, потому что они слишком сильно вяжут, зато для качественного сидра лучше сорта и не придумаешь.

"Для создания хорошего сидра нужен уникальный вкус, и тут, возможно, пригодятся некоторые из этих дикорастущих яблонь, - считает ученый. - Будущей осенью мы надеемся приступить к более подробным исследованиям в этой области".

Некоторые молодые предприниматели Казахстана также постарались реализовать потенциал местных яблок.

Один из самых известных сортов – "апорт" - был получен здесь путем скрещивания яблони Сиверса и одного российского сорта.

Вкус "апорта" нравится очень многим, а плоды могут вырастать до огромного размера, достигая килограммового веса. Однако после распада Советского Союза объем производства этих яблок сократился.

После распада Советского Союза большинство садов вырубили, а на их месте построили особняки Тимур Такабаев

В последнее время предпринимались попытки увеличить объем продаж яблок этого сорта на местном рынке, и вот недавно два бизнесмена из Казахстана приобрели небольшой яблоневый сад и начали рекламировать свою продукцию в социальных сетях.

"Мы продали все, что собрали в своем саду, - рассказывает один из них, Андрей Ким. - Теперь планируем расширяться".

Его партнер Тимур Такабаев добавляет, что "апорт" будет вкусным, только если собирать его в конце сезона на высоте от 800 до 1200 метров над уровнем моря.

"Если посадить дерево в любом другом месте, на нем вырастут несъедобные дикие яблоки, - говорит Такабаев. - После распада Советского Союза большинство садов вырубили, а на их месте построили особняки, поскольку участки на этой высоте считались самыми роскошными. Сейчас осталось очень мало садов, и один из них наш".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Цветки на деревьях необходимо запечатать, чтобы насекомые, в первую очередь, пчелы, не заносили туда не ту пыльцу

Ким добавляет, что алмаатинцы до сих пор с ностальгией вспоминают яблоки "апорт". По его мнению, яблоки этого сорта могут обрести популярность и за пределами Казахстана, так что сейчас молодые садоводы пытаются получить лицензии на экспорт, чтобы вывести свою продукцию на рынки Евросоюза.

Многие беспокоятся, что некоторые из участков, на которых растут дикие яблони, постигнет та же участь, что и погибшие сады, где выращивался "апорт".

Уход за ними уже не такой, как раньше, и Форслайн, к примеру, слышал, что казахские овцеводы стали использовать эти земли для выпаса скота.

"Они разрушают природную среду обитания, так что хорошо, что мы успели побывать там в 90-е, - считает он. - Нам представляется, что мы неплохо поработали, извлекли оттуда множество материала, который теперь может использоваться на благо всего человечества. Для этого и создается генетический банк - он закладывается на перспективу".

И кто знает - может быть, благодаря западным исследователям и местным предпринимателям в селекции яблок произойдет настоящая революция, в основу которой будут положены чудесные казахские плоды.