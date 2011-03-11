Чарли Шин хочет отсудить у Warner Bros $100 млн

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Чарли Шин нелестно высказался в адрес продюсера телесериала Чака Лорра

Актер Чарли Шин подал иск на сумму в 100 млн долларов против создателей телесериала Two and a Half Men ("Два с половиной человека").

Ранее компания Warner Bros Television приняла решение расторгнуть контракт с Шином, который снимался в главной роли в этом сериале.

Это решение было принято после появления в американской прессе откровений о личной жизни Чарли Шина.

Съемки телесериала были приостановлены в конце февраля, после того, как Чарли Шин в ряде интервью весьма нелестно высказался о продюсере и создателе телесериала Чаке Лорре.

Однако в поданных в суд документах Шин заявляет, что причиной разрыва контракта стала не его личная жизнь, а критика в адрес продюсеров.

В иске сказано, что компания продолжала зарабатывать на Шине деньги, когда тот проходил лечение, но решила уволить его в исполнение "эгоистического желания" Чака Лорра "наказать" актера.

"Чарли Шин добивается не только компенсации за свое участие в съемках телесериала, но и требует защитить интересы всех, кто принимает участие в создании телесериала "Два с половиной человека", - сказано в документах.

Пока представители Warner Bros Television никак не прокомментировали иск Чарли Шина.

Популярный телесериал

В понедельник представители Warner Bros Television заявили, что решение о дальнейшей судьбе комедийного телесериала пока не принято.

"Два с половиной человека" – самый популярный телесериал на телеканале CBS. У Чарли Шина был контракт на съемки до 2012 года; каждая серия комедии приносила ему 2 млн долларов.

На прошлой неделе Шин заявил, что ему платят слишком мало и потребовал увеличить свой гонорар до 3 млн долларов за серию.

В январе актер прошел курс лечения - по некоторым данным, от пристрастия к наркотикам и алкоголю. В ноябре он подал на развод со своей третьей супругой, Брук Мюллер.