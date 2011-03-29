Советские эмигранты приговорены в США за мошенничество

Image caption Советские эмигранты получили по семь с лишним лет за мошенничество

41-летний Игорь Левин и 40-летний Евгений Шварцштейн в декабре прошлого года признали себя виновными в многомиллионной афере и были сейчас приговорены к 7 годам и 1 месяцу тюрьмы каждый.

Им также приказано вернуть 7 млн долларов, которые потеряли около 70 инвесторов, вложивших деньги в финансовую контору под названием A.R.Capital Global Fund.

Контора выдавала себя за успешный хедж-фонд и утверждала в своих брошюрах, что она вкладывает деньги в недвижимость, нефть и газ, "На самом деле, таких инвестиций не было", - говорится в пресс-релизе федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Мошенники переводили полученные от инвесторов деньги на банковские счета на Украине.

В связи с этой аферой арестована целая группа советских эмигрантов, например, Алан Фишман, родившийся в Киеве, где его отец Лев тренировал сборную Украины по борьбе. Семья эмигрировала в США в 1974 году. Алан, родившийся в 1959 году, более 22 лет проработал в Нью-Йорке шофером лимузина.

Инвесторам рассказывали небылицы

Его племянник Гари Гельман, которого власти называют душой аферы, взял Фишмана на работу в консультативную финансовую компанию A.R.Capital. От нее впоследствии отпочковался мнимый хедж-фонд, в который мошенники начали привлекать инвесторов. Фишман считался ее владельцем и президентом, но в действительности он занимал там должность бухгалтера и делопроизводителя и бывал на работе лишь пару раз в неделю.

Хотя Фишман был на вторых ролях, он признался в том, что принимал участие в обмане потенциальных инвесторов, которым рассказывали небылицы о сказочных доходах фонда, ежемесячно присылали фиктивные финансовые отчеты и приукрашивали опыт и квалификацию сотрудников фонда.

Когда начались аресты по этому делу, Гельман был за границей и счел за благо в США не возвращаться.

В июне прошлого года Фишман получил 46 месяцев тюрьмы. В тот же день к 57 месяцам был приговорен его сообщник Даниил Ледвен, родившийся в марте 1972 года во Львове и приехавший в США с родителями три года спустя. В отличие от Фишмана, который подвизался по лимузинной части, Ледвен готовился к сдаче экзамена на брокерскую лицензию, но после смерти тестя начал управлять его мебельным магазином.

В 2000 году Гельман устроил к себе и его.

46 месяцев получил их сообщник Эдуард Вейсман, родившийся в Латвии.

В декабре прошлого года по тому же делу были арестованы Вильям Штернфельд и Бенджамин Койфман, которым предъявили обвинение в обмане инвесторов. Власти утверждают, что оба сидели в фонде на телефонах и убеждали потенциальных вкладчиков раскошелиться, суля им сказочные прибыли.

Прокуратура заявила, что один из потерпевших вложил в липовый фонд "миллионы" долларов, а другой – 1,8 млн.

Русская тюремная банда

Штернфельда и Койфмана немедленно выпустили под залог в полмиллиона долларов с каждого.

Левин и Шварцштейн получили намного больше других из-за своей “руководящей роли” в афере, которая неизменно влечет за собой более суровый приговор. К тому же Шарцштейн в начале 1990-х годов уже отсидел 11 месяцев за мошенничество, а Левин в юности арестовывался 5 раз, хотя его адвокат Эндрю Фриш доказывал, что закон не квалифицирует эти аресты как “судимости”, поэтому Левину не следует увеличивать приговор по этой причине.

Перед приговором судебный отдел надзора написал судье, что, будучи в заключении, Шварцштейн связался с некоей "русской тюремной бандой". Его адвокат оспорил это утверждение.

Что до Левина, что отдел надзора утверждал, что он был связан с группировкой, которая носит название Together Forever, "Навеки вместе". New York Times как-то назвала ее "русской бандой". Насколько мне известно, эта группировка, известная под инициалами FT, состоит из детей советских эмигрантов и юных латиноамериканцев.

Адвокат Фриш парировал, что бруклинская организация с таким названием "известна тем, что продюсирует музыку и музыкальные клипы", и отрицал, что Левин имел к ней какое-либо отношение.

В качестве источника Фриш назвал YouTube.