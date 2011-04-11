Вдова Василия Аксенова извинений от ФНС "не получала"

Правообладатель иллюстрации Ria Novosti Image caption Писатель Василий Аксенов скончался в июле 2009 года

Ближайшие родственники писателя Василия Аксенова по-разному отреагировали на публичные извинения главы ФНС России.

Вдова Аксенова, получившая по ошибке повестку о вызове ныне покойного писателя на допрос, заявила, что никаких извинений от представителей ФНС не получала. В то же время сын писателя сообщил журналистам, что принял извинения налоговиков и считает инцидент исчерпанным.

"Я никаких извинений ни в каком виде - ни в устном, ни в письменном - не получала", - заявила Майя Аксенова в интервью агентству Интерфакс. - Я вообще впервые слышу о каких-то там извинениях".

По словам сына писателя Алексея Аксенова, которые приводит РИА Новости, "в любой бюрократической системе случаются ошибки и недоразумения. Хотя мы были огорчены получением повестки от налоговой службы, мы принимаем извинения ее руководителей".

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в понедельник извинился перед родственниками Василия Аксенова за то, что писателю, умершему в 2009 году, отправили повестку о вызове на допрос. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" высокопоставленный налоговый чиновник объяснил, что Аксенов не был снят с учета, а данные, которые приходят в налоговую службу на обработку, иногда содержат ошибки.

Его коллега руководитель УФНС по Москве Марина Третьякова пообещала в беседе с РИА Новости, что "виновные будут наказаны".

"Грандиозный флешмоб"?

В русскоязычном секторе блог-платформы "Живой журнал" агрессивно отреагировали на ошибку налоговиков.

Так, в субботу в "ЖЖ" украинского литератора zhdanov-vaniok появился призыв провести в понедельник телефонный флешмоб московской налоговой инспекции №17, куда Василий Аксенов приглашался на допрос, “шоб жысть этим [...] медом не казалась”.

Блогер предлагал всем своим "френдам" дозваниваться до руководителей инспекции, а также отправлять факсы с вопросами, почему до сих пор не уволили сотрудников, приславших повестку вдове писателя.

Как сообщила пресс-секретарь УФНС по Москве Ольга Тарчевская bbcrussian.com, никакого флешмоба в понедельник не было, “никто из блогеров не звонил”.

"Хамский тон"

Допускаю, что в силу своего культурного уровня они никогда до этого не слышали имени Аксенова, но почему их письмо [...] написано в таком хамском тоне? Виктор Есипов, <br>литературный секретарь

Инцидент с повесткой стал известен благодаря литературному секретарю Василия Аксенова Виктору Есипову, который, возмущенный не только присланной повесткой, но и ее стилистикой, написал открытое письмо радиоведущему "Эхо Москвы" Матвею Ганапольскому.

“Допускаю, что в силу своего культурного уровня они (налоговики - Би-би-си) никогда до этого не слышали имени Аксенова, но почему их письмо, обращенное к потенциальному свидетелю, написано в таком хамском тоне?” - говорится в обращении Есипова.

В начале февраля вдове писателя, умершего в июле 2009 года, пришла повестка о вызове на допрос Василия Аксенова в качестве свидетеля по вопросам деятельности ООО "Издательства Астрель". Повестка была отправлена инспекцией ФНС №17 по Москве 10 февраля 2011 года, а допрос Аксенова был намечен на 21 февраля.