Биполярное расстройство – советы Кэтрин Зете-Джонс

Image caption Расстройство психики нередко происходит из-за стресса

"Биполярное аффективное расстройство - не смертный приговор, это начало выздоровления", - говорит 27-летняя Лора Мэй, с детства страдающая этим недугом.

Маниакально-депрессивным психозом - другое название недомогания - болеет британская актриса Кэтрин Зета-Джонс.

Голливудская звезда была вынуждена провести несколько дней в психиатрической клинике. По словам ее представителя, причиной стал невероятно тяжелый год: она помогала своему мужу - актеру Майклу Дугласу - справиться с раком горла.

27-летняя Лора из английского графства Эссекс рассказала Би-би-си, что первый раз вынуждена была обратиться к врачу в 13-летнем возрасте.

"Я вспоминаю один случай, когда мне было очень плохо. Мне было 18 лет, умерла моя бабушка, так что я точно могу сказать, что стресс может вызвать болезнь", - вспоминает Лора.

"Я не могла заснуть, у меня постоянно болела голова, из носа шла кровь, случались провалы в памяти".

"Мне сделали МРТ (магнитно-резонансную томографию), я сдавала анализы крови, но потом врачи мне сказали, что у меня депрессия".

Смена настроений

Обострения маниакально-депрессивного психоза сопровождаются резкой сменой эмоций и обычно продолжаются несколько недель, а порой и месяцев. Уныние сменяется беспричинной радостью, беспокойством и эйфорией.

Что такое биполярное аффективное расстройство? Биполярное аффективное расстройство или маниакально-депрессивный психоз характеризуется эмоциональной нестабильностью, внезапной сменой настроений, которые могут длиться несколько недель или месяцев, врачи выделяют несколько периодов: Сильная депрессия, уныние

Гиперактивность, эйфория, "маниакальный" период

"Смешанная фаза" (депрессия + гиперактивность) Врачи до сих пор не могут с точностью назвать причины болезни, но выделяют следующие: Генная предрасположенность к заболеванию

Стресс Источник: Королевский колледж психиатров

"Когда у меня депрессия, я остаюсь дома, тогда мне легче справиться с этим. Когда я во взвинченном состоянии, я больше и эффективнее работаю", - говорит Лора.

Девушка каждый день пьет антидепрессанты и лекарства с успокаивающем эффектом. Кроме того, каждую неделю она консультируется у врача.

"В 2001 году, когда я была на первом курсе университета, у меня были две попытки самоубийства", - говорит Лора и вспоминает, как в тот год постоянно была на взводе, тратила много денег и совершала необдуманные поступки.

По словам Лоры, до сих пор ей приходится сталкиваться с тем, что не все воспринимают болезнь всерьез, не верят, что проблема существует.

Однако все-таки Лора замечает и изменения к лучшему: "Стивен Фрай открыто сказал, что у него биполярное расстройство. Благодаря таким, как он, разбиваются стереотипы, и диагноз не кажется таким страшным".

Лоре поставили диагноз три года назад: "Мне полегчало, когда мне сказали, чем я больна. Я была счастлива".

"Ей надо убедиться в том, что ее поддерживают, у нее есть муж и семья", - посоветовала Лора голливудской звезде.

"Я продолжаю работать, я замужем. Диагноз "биполярное расстройство" - это не смертный приговор, напротив, это значит, что ты на пути к выздоровлению".