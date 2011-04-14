Кэтрин Зета-Джонс попала в психиатрическую клинику

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Кэтрин Зета-Джонс помогала своему мужу Майклу Дугласу справиться с раком горла

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс страдает от маниакально-депрессивного психоза и была вынуждена провести несколько дней в психиатрической клинике, сообщил ее представитель.

Научное название недомогания актрисы - биполярное аффективное расстройство. По словам ее представителя, причиной стал невероятно тяжелый год: она помогала своему мужу - актеру Майклу Дугласу - справиться с раком горла.

В результате продолжительного лечения Дуглас, по словам врачей, полностью преодолел болезнь.

Кэтрин Зета-Джонс также чувствует себя хорошо и "с нетерпением ждет возвращения к работе над двумя фильмами".

Недовольство врачами

В сентябре прошлого года Зета-Джонс призналась, что ее "привела в бешенство" неспособность врачей заметить признаки рака на ранней стадии.

В интервью журналу People она признала: "Он [Майкл Дуглас] прошел все возможные анализы, и у него ничего не нашли. Я знала, что что-то не так. Он знал, что что-то не так. Меня просто приводит в бешенство, что они не обнаружили рак ранее".

Обострения, или фазы, маниакально-депрессивного психоза сопровождаются резкой сменой эмоций и обычно продолжаются несколько недель, а порой и месяцев.

"После продолжительного стресса, с которым Кэтрин приходилось бороться весь прошлый год, она решила пройти непродолжительное лечение в психиатрической клинике", - сообщил журналистам представитель актрисы Сесе Йорке.

Когда Зете-Джонс был поставлен диагноз и где она проходила лечение, неизвестно.