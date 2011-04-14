Кэтрин Зета-Джонс попала в психиатрическую клинику
Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс страдает от маниакально-депрессивного психоза и была вынуждена провести несколько дней в психиатрической клинике, сообщил ее представитель.
Научное название недомогания актрисы - биполярное аффективное расстройство. По словам ее представителя, причиной стал невероятно тяжелый год: она помогала своему мужу - актеру Майклу Дугласу - справиться с раком горла.
В результате продолжительного лечения Дуглас, по словам врачей, полностью преодолел болезнь.
Кэтрин Зета-Джонс также чувствует себя хорошо и "с нетерпением ждет возвращения к работе над двумя фильмами".
Недовольство врачами
В сентябре прошлого года Зета-Джонс призналась, что ее "привела в бешенство" неспособность врачей заметить признаки рака на ранней стадии.
В интервью журналу People она признала: "Он [Майкл Дуглас] прошел все возможные анализы, и у него ничего не нашли. Я знала, что что-то не так. Он знал, что что-то не так. Меня просто приводит в бешенство, что они не обнаружили рак ранее".
Обострения, или фазы, маниакально-депрессивного психоза сопровождаются резкой сменой эмоций и обычно продолжаются несколько недель, а порой и месяцев.
"После продолжительного стресса, с которым Кэтрин приходилось бороться весь прошлый год, она решила пройти непродолжительное лечение в психиатрической клинике", - сообщил журналистам представитель актрисы Сесе Йорке.
Когда Зете-Джонс был поставлен диагноз и где она проходила лечение, неизвестно.