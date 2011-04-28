Таджикистан теряет свои древние языки

Image caption Лангархотун до сих пор не верит в существование самолетов

"Я слышала, есть самолеты. Мне рассказывали, что в долинах строят многоэтажные дома. Но я не верю этим рассказам. Как это возможно?!" – восклицает Лангархотун, 90-летняя жительница селения Банай, в долине Хуф.

Долина расположена в таджикском Горном Бадахшане на высоте около 3000 метров над уровнем моря.

Чтобы добраться до этих мест, необходимо проделать большой путь по горным дорогам, по которым автомобилю приходится постоянно ползти вверх.

Дорога тянется вдоль высокого ущелья, на дне которого - полноводная горная река.

Жители высокогорной долины общаются на одном из наречий памирских языков – хуфском диалекте. В этих местах еще проживают старожилы, которые никогда не покидали родных мест и не говорят ни на каком другом языке.

"Газета, телевизор, радио и много других новых слов появилось в моем языке после того, как эти края стали осваиваться", - призналась Лангархотун.

Изоляция

Памирские языки - общее название нескольких десятков диалектов и наречий, распространенных в таджикском и афганском горном Бадахшане. Письменности эти наречия не имеют.

Исчезающие языки Таджикистана Бесписьменные языки Таджикистана, относящиеся к восточноиранской языковой группе, можно условно разделить на две группы - памирскую языковую группу, включающую в себя около 10 наречий, и ягнобский язык, распространенный в Ягнобе, расположенном на севере страны. Древнейшие персидские наречия, насчитывающие тысячелетнюю историю, использовались еще жителями высокогорных районов нынешнего Таджикистана во времена походов Александра Македонского на территорию современной Центральной Азии. Эти языки не имеют алфавита, они не изучаются в школах, но широко используются в обиходной речи их носителями.

До большевистской революции горцы, никогда не покидавшие родные кишлаки, практически ничего не знали о происходящем в мире. Нередко в горном крае жители одного селения, отдаленные от другого всего несколькими километрами, не понимают друг друга.

Таким образом, благодаря изолированности горных районов Таджикистана сохранились древнейшие бесписьменные языки на Памире, что на востоке страны, и в Ягнобе, что на севере республики.

Изменения, которые неизбежно происходят в любом языке на протяжении тысячелетий, практически не затронули исчезающие языки Таджикистана. Однако сегодня они существуют только благодаря их носителям.

По словам Шодихона Юсуфбекова, директора Памирского института этнографии, все попытки ученых создать алфавит для этих языков были отвергнуты советским руководством. Власти усмотрели в этом проявление сепаратистских тенденций, а авторы предложенных идей по поддержке малых языков были жестоко наказаны.

"В 30-годы прошлого столетия были написаны некоторые буквари для этих языков, но их авторы сильно пострадали. И с тех пор языки так и остались без письменности. Сегодня предпринимаются попытки для сохранения наречий, но любой бесписьменный язык обречен", - напоминает Юсуфбеков.

Угроза вымирания

Преподавание в школах в регионе ведется на государственном языке страны – современном таджикском. Уроков по изучению родных памирских наречий практически нет. Устные языковые навыки передаются из поколения в поколение, люди просто хотят, чтобы молодежь знала свое прошлое, поясняет Сайфиддин Мирзоев, научный сотрудник Института языка и литературы им. Рудаки.

Image caption Большинство учебников памирских наречий публикуются на зарубежные деньги

"Когда нет письма, нет газет, нет радио и телевизионных программ на местных наречиях, процесс исчезновения бесписьменных языков неизбежен. Через 50-100 лет языкам, которые ученые называют домашними, грозит вымирание. Это неизбежно", - разъясняет Мирзоев.

В словарном составе древнейших наречий – обычно от нескольких сотен до нескольких тысяч слов. В основном, это обозначение предметов и явлений, которые жители селений, изолированных от большого мира труднодоступными горными перевалами, видели вокруг себя.

Обиход, быт, кухня, фольклор жителей достаточно прост. Поэтому и словарный запас, необходимый для горцев, до прихода в эти края большевиков был небольшим.

Двуязычие

После большевистской революции в малых языках Таджикистана появилось много новых заимствованных слов из русского, таджикского и даже английского языков. Менялось лишь произношение, в соответствии с фонетическими особенностями языка горцев. Новых терминов, появившихся в жизни и быту жителей высокогорья было так много, что язык не всегда поспевал адекватно их описывать.

Жительница Горного Бадахшана Мобегим всю свою жизнь прожила в высокогорном кишлаке Парджуг, в долине Хуф. О том, что где-то далеко от родных мест существует другая жизнь, женщина узнает из рассказов детей.

"Слышала от детей, что Советский Союз распался. Иногда смотрю телевизор и слушаю радио, но почти ничего не понимаю. Хотя я в школе учила таджикский язык, но говорить всю жизнь пришлось на памирском. Иногда меня не понимают даже те, кто приезжает к нам из соседних памирских селений", - делится Мобегим.

На Памире фактически распространено двуязычие. В государственных учреждениях и школах обучение и деловая переписка ведется на таджикском языке, но за стенами офисов и образовательных учреждений горцы говорят на привычных диалектах. Для многих из них таджикский, наряду с русским и английским является иностранным языком.

Обреченные языки?

В прошлом году в Таджикистане был принят закон о языке, в котором официально закреплен особый статус за древнейшими языками Памира и Ягноба.

Это наша история. Если мы ценим ее, значит, мы должны сохранить ее Шодихон Юсуфбеков, <br> директор памирского института этнографии

Признавая уникальность языковой культуры, власти отмечают, что в госбюджете нет средств на развитие и сохранение этих языков.

Додихудо Саймиддинов, председатель госкомитета по языку и терминологии, полагает, что носители и ценители этих наречий должны сами изыскивать средства на поддержку вымирающих языков. Большинство книг, посвященных бесписьменным наречиям, изданы при поддержке международных организаций.

"Они постоянно говорят, что не хватает финансирования. Тысячелетиями эти языки существуют, кто-нибудь их финансировал? – недоумевает он. - Я знаю, что специалисты этих языков через международные организации получают гранты для развития наречий. О многих грантах правительство даже не знает. Если хотите сохранить свои языки – действуйте. Закон дает вам возможность".

Между тем, без серьезной государственной поддержки бесписьменные языки Таджикистана обречены на вымирание. Носителей языков становится все меньше. Шодихон Юсуфбеков, директор Памирского института этнографии, признал, что изучением древнейших языков сейчас в основном занимаются иностранные ученые, в то время как таджикские языковеды вынуждены уходить из профессии из-за маленьких окладов.

"Это наша история. Если мы ценим ее, значит, мы должны сохранить ее. У этих языков существует большой фольклор, большая устная история. Сегодня эти народы еще помнят свою историю, литературу и народное творчество на этих языках", - подчеркивает Юсуфбеков.

И добавляет: "Во всем мире устную историю собирают. Только у нас этого не делают, а ведь старожилов становится все меньше и меньше".