Через год выйдет в свет приквел "Крестного отца"

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Молодого Вито Корлеоне в "Крестном отце" играл Роберт де Ниро

В июне 2012 года должен быть опубликован приквел классического романа Марио Пьюзо "Крестный отец". Об этом объвило издательство Grand Central Publishing.

Над романом под названием "Семья Корлеоне" работает Эд Фалько. Выбор автора был одобрен наследниками Пьюзо. Сам Пьюзо умер в 1999 году в возрасте 78 лет.

В основу новой книги, действие в которой хронологически предшествует событиям, о которых идет речь в "Крестном отце", лег киносценарий, написанный еще в 1930-х годах. Фильм по нему так и не был поставлен.

Марио Пьюзо сотрудничал с режиссером Фрэнсисом Копполой в написании сценария для "Крестного отца" и "Крестного отца-2", за что получил "Оскаров". "Крестный отец" был написан в 1969 году, и с тех пор было продано более 20 млн экземпляров романа.

Речь в нем идет о судьбе итало-американской семьи, главой которой изначально был дон Вито Корлеоне.

Верность духу Пьюзо

Сын писателя Тони сказал, что новый роман, в котором рассказывается о начале карьеры Корлеоне в преступном мире, "верен духу Марио Пьюзо".

Издательство Grand Central Publishing объявило, что приквел "мастерски возвращает классический персонаж Пьюзо, полностью соответствует оригиналу и в то же время совершенно самостоятелен".

Марио Пьюзо после"Крестного отца" написал еще два романа в той же серии –"Сицилиец", опубликованный в 1984-м, и"Омерта", опубликованный посмертно в 2000 году.

В последние несколько лет Марк Вайнгарднер написал два сиквела "Крестного отца" – "Возвращение крестного отца" и "Месть крестного отца".