Бывший муж Брижит Бардо застрелился в своем шале

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Брижит Бардо и Гюнтер Закс были женаты чуть более трех лет

Гюнтер Закс – миллиардер и коллекционер, бывший одно время мужем французской актрисы Брижит Бардо – покончил с собой в возрасте 78 лет.

Семья Закса сообщила, что он застрелился в своем шале на швейцарском курорте Гштаад в субботу.

Гюнтер Закс родился на юге Германии. Он был внуком автопромышленника Адама Опеля, и его богатство помогло ему стать частью "золотой молодежи" 1960-х.

Церемония бракосочетания Закса и Брижит Бардо состоялась в 1966 году в Лас-Вегасе через несколько недель после того, как они познакомились. Через три года их брак распался.

Через несколько часов после знакомства с Бардо Гюнтер Закс распорядился, чтобы над ее домом на юге Франции с вертолета разбросали сотни роз.

"Не каждый день мужчина разбрасывает в вашем дворе тонну роз", - писала она позднее.

Представитель возглавляемого Бардо благотворительного фонда защиты животных заявил, что актриса "крайне подавлена" известием о смерти бывшего мужа.

Трижды женатый плейбой

Гюнтер Закс был трижды женат и имел трех детей.

Первая жена Закса, Анн-Мари Форе, умерла в 1958 году. В том же году совершил самоубийство его отец, Вили Закс.

В 1969 году, после развода с Бардо, Гюнтер Закс женился на бывшей модели из Швеции Мирйе Ларссон.

В 1976 году Закс получил швейцарское гражданство.

"Гюнтер Закс всегда знал, как получать удовольствие от жизни, - написала швейцарская газета Neue Zuercher Zeitung. – Те, кто хорошо его знал, вполне допускают, что он не хотел продлевать страданий старости".