Самоубийца выпрыгнул со 148-го этажа небоскреба в Дубае

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Башня Бурдж-Халифа является самым высоким сооружением в мире

Мужчина совершил самоубийство, спрыгнув с самого высокого в мире небоскреба - башни Бурдж-Халифа в Дубае.

Об инциденте рассказали представители компании Emaar Properties, которой принадлежит здание.

Как сообщают местные средства массовой информации, мужчина двадцати с небольшим лет выпрыгнул со 147-го этажа небоскреба, в котором 160 этажей, и упал на террасу 108-го этажа.

По словам представителей компании-владельца здания, самоубийство было совершено во вторник утром.

Это первый случай суицида в Бурдж-Халифе за полтора года, прошедшие с момента ввода в эксплуатацию башни высотой 828 метров в январе 2010 года.

"Соответствующие органы подтвердили, что это было именно самоубийство, теперь мы ждем официального заключения", - говорится в заявлении компании Emaar.

Как сообщают местные газеты Gulf News и 7 Days, мужчина покончил с собой после ссоры со своим работодателем.

Согласно информации издания National, полицейским удалось установить, что незадолго до инцидента мужчине отказали в предоставлении отгула, который он попросил у своего начальства.

Башня Бурдж-Халифа была спроектирована американской компанией Skidmore, Owings & Merrill, базирующейся в Чикаго.

На сегодняшний день это самое высокое сооружение мира. Предыдущий рекорд принадлежал упавшей в 1991 году Варшавской радиомачте.