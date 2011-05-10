Гагарина не отправят на Лубянскую площадь

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Памятник Гагарину высотой более 42 метров выплавлялся из титана в 1980 году по революционным для той поры технологиям

Бурю дискуссий вызвала в Москве идея переноса памятника первому космонавту Земли Юрию Гагарину к зданию ФСБ на Лубянской площади - туда, где в советскую эпоху возвышалась статуя первого чекиста Феликса Дзержинского.

Во вторник перенос памятника обсудила комиссия Мосгордумы по монументальному искусству и приняла решение не переносить монумент.

Неожиданное предложение поступило в столичный парламент от "рядового москвича" Владимира Балакина, который надеялся таким образом придать Лубянской площади "своеобразный праздничный колорит". Прежде гражданин Балакин уже просил мэрию перенести на площадь перед ФСБ памятник маршалу Жукову.

Несмотря на всю странность заявки на перенос 42-метровой гагаринской колонны, она была включена в повестку заседания комиссии и подлила масла в тлеющий огонь политических споров вокруг Лубянки и увековечения памяти жертв ГУЛАГа.

В то время как искусствоведы и архитекторы называют идею дикой и указывают на архитектурную дисгармонию между серебристым Гагариным и тяжелокаменными корпусами Лубянки, правозащитники и политики демократического фланга дружно предостерегают против возвращения на это место памятника "железному Феликсу".

А такое предложение не замедлило прозвучать, как только речь зашла о вакантном месте на Лубянской площади. Однако на этот раз не от коммунистов, а от президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Во вторник скульптор предложил Гагарина не трогать, а снова водрузить у штаб-квартиры ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ статую основателя советской тайной полиции Феликса Дзержинского.

Свято место

Дескать, он был агентом КГБ. Именно так это и будет интерпретироваться Сергей Митрохин,<br>лидер партии "Яблоко"

Сейчас в центре Лубянской площади стоит Соловецкий камень – тяжелый, но не высокий валун, привезенный с Соловков, откуда в 1920-е годы большевистское репрессивное ведомство начало создание сети лагерей для политзаключенных. После стихийного демонтажа статуи Дзержинского после августовского путча 1991 года на месте символа КГБ предполагалось возвести мемориал жертвам сталинских репрессий, однако за 20 лет он так и не был создан.

"До того, как на Лубянке появился памятник Дзержинскому, там находился фонтан. Сегодня это пустое пространство, оно выглядит чисто эстетически довольно невзрачно", - признал в интервью агентству Интерфакс глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Вместо круглой клумбы посреди площади предлагалось также установить монумент Ивану III – великому князю Московскому, во время правления которого с 1462 по 1505 годы были объединены вокруг Москвы русские территории, ядро будущей Российской империи. Однако эта заявка, поданная мэру столицы Сергею Собянину, не была внесена в повестку заседания комиссии по памятникам на 10 мая.

Агент КГБ в космосе

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Поверженный Дзержинский в августе 1991 был символом победы над тоталитарной системой

Демократы и правозащитники равно возмущены как предложением вернуть на Лубянку фигуру первого чекиста, так и идеей поставить там Юрия Гагарина.

Общество "Мемориал" устами своего руководителя историка Арсения Рогинского предложило Зурабу Церетели поставить "железного Феликса" у себя во дворе или в галерее и любоваться на него в одиночестве, если ему так нравится.

Соседство с госбезопасностью бросит тень на светлый образ первого космонавта, уверен лидер оппозиционной партии "Яблоко" Сергей Митрохин. "Дескать, он был агентом КГБ. Именно так установление памятника ему в этом месте и будет интерпретироваться", - заявил политик Интерфаксу.

В то же время правозащитники напоминают, какую неблаговидную роль сыграла Лубянка в истории советской космонавтики и ее отца-основателя Сергея Королева, без которого полет Гагарина был бы невозможен. В 1938 году Сергей Королев был арестован, по некоторым данным, подвергнут пыткам во время допросов в НКВД и осужден на 10 лет лагерей.

Чудом Королев не был приговорен к расстрелу. На Колыме ученый проработал на золотом прииске два года и лишь затем, после повторного суда, был переведен в спецтюрьму, где возобновил работу над ракетными двигателями.

"Страшный контрапункт"

Я хорошо помню, как все с открытыми окнами приветствовали [Гагарина] на этом великом триумфальном пути Владимир Лукин,<br> уполномоченный по правам человека

Борцам за сохранение исторического облика Москвы Дзержинский нравился своей "соразмерностью" окружающей застройке.

Руководитель движения "Архнадзор" Рустам Рахматуллин не возражал бы против возвращения "железного Феликса", лишь бы там не появилась ребристая колонна с космонавтом, которая станет "страшным контрапунктом" архитектурного облика Лубянки, цитирует Рахматуллина РИА Новости.

Устремленная ввысь 42-метровая титановая колонна с фигурой первого космонавта на вершине была установлена на Ленинском проспекте в 1980 году. Изготовленный из того же металла, что и космические корабли, памятник стоит на трассе, по которой Гагарин триумфально въехал в Москву после своего исторического полета вокруг Земли.

Российский омбудсмен Владимир Лукин считает, что Ленинский проспект, называвшийся в 1961 году Большой Калужской улицей, – самое подходящее место для Гагарина. "Я тогда жил и сейчас живу на той улице, и хорошо помню, как все с открытыми окнами приветствовали его на этом великом триумфальном пути", - рассказал журналистам уполномоченный по правам человека.

И никто из комментаторов пока не усмотрел в предложении переместить под окна Федеральной службы безопасности фигуру, устремленную далеко в космос, намеков в адрес самой спецслужбы.

На заседании комиссии Мосгордумы по монументальному искусству 10 мая входящие в этот совещательный орган художники, писатели и искусствоведы решили выработать новые правила, которые позволят в будущем избежать обсуждения абсурдных предложений.