Боб Дилан рассказал о героине и суицидальных мыслях

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Боб Дилан в 1965 году. Певца, которому тогда едва перевалило за 20, уже называли "пророком" и "голосом поколения"

Накануне 70-летия Боба Дилана обнародовано его раннее интервью, в котором певец рассказал о своей борьбе с зависимостью от героина.

В марте 1966 года после одного из концертов своего американского тура Дилан сел на свой частный самолет вместе со своим приятелем - журналистом и музыкальным критиком Робертом Шелтоном.

В течение двух часов полета Дилан дал Шелтону интервью, которое журналист позже описал как "калейдоскопический монолог".

Среди прочего певец признался, что в начале 1960-х годов сумел избавиться от героиновой зависимости.

"Я покончил с героином, когда жил в Нью-Йорке, - говорит Дилан. – У меня тогда были очень сильные ломки, просто сильнейшие. И я завязал с этим делом. У меня уходило на героин 20-25 долларов в день, и я сумел завязать".

Разговоры о том, что Дилан некоторое время употреблял героин, ходили уже давно. Но журналист британской газеты Daily Telegraph Мик Браун, который брал у певца интервью, говорит, что тот никогда не подтверждал эти слухи публично.

"Я удивлен тем, что он так запросто об этом говорит", - отмечает Браун.

В другой части интервью Дилан рассказывает, что частые разговоры о его гениальности побудили его к мыслям о самоубийстве.

Путь на небо

"Смерть для меня – это пустое место. Для меня смерть ничего не значит, если только я смогу умереть быстро. Я много раз был готов быстро умереть, и я вполне мог бы покончить со всем этим и сделать это, - говорит Дилан. - Да, можно сказать, что у меня есть эти суицидальные тенденции. Но пока мне удается выжить".

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Шелтон говорит, что во время интервью настроение Дилана постоянно менялось – он то оживленно говорил, то, наоборот, был заметно подавлен.

И для человека, который по сей день постоянно гастролирует и выпускает новые альбомы, он необычайно скептически отзывался о своем творчестве – в особенности, о собственных произведениях.

"Я ко всему этому отношусь совсем не так серьезно, как кто бы то ни было, - говорит Дилан. – Понимаешь, я-то знаю, что мне это ни на йоту не поможет попасть на небо. Меня это не избавит от геенны огненной. И это, конечно же, не продлит мою жизнь. И счастливым меня тоже не сделает".

"Нельзя стать счастливым просто, если делаешь что-то кайфовое", - заключает певец.

Тогда Шелтон спросил Дилана, что же может сделать его счастливым.

"А я и так счастлив", - ответил Дилан. Но потом добавил, что счастье – это "какое-то дешевое слово". А потом вернулся к теме самоубийства.

"Я не из тех парней, которые отрежут себе ухо, если у них что-то не выходит. А я такой парень, который просто-напросто покончит с собой. Я бы мозги себе вышиб из пистолета, если все вдруг станет плохо. Ну или из окна выпрыгнул... Я бы застрелился, понимаешь... Знаешь, я ведь о смерти могу думать вполне сознательно", - говорит певец.

На следующий день Шелтон записал еще одно интервью с Диланом в мотеле в Денвере – на этот раз оно продолжалось час и сорок минут.

Одетый в старую выцветшую рубашку и джинсы Дилан со злостью говорил о тех, кто, по его мнению, использует его.

"Мне до смерти надоело отдавать деньги всяким придуркам. Если я завтра останусь без зубов, они мне не помогут их вставить, - пожаловался певец. – То промоутеры хотят надуть, то продавцы билетов... Кто-то вечно устраивает тебе веселую жизнь".

Новая биография

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Боб Дилан не прекращает постоянно концертировать и записывать новые альбомы

Если послушать пленки с интервью Дилана 45-летней давности, можно составить довольно полное представление о том, что певец переживал в то время.

К марту 1966 года Дилан был мировой суперзвездой. Его уже называли поэтом, пророком и главным голосом своего поколения. Но за кулисами известности ему было очень трудно справляться со славой – и соответствовать высоким ожиданиям публики.

Свои переживания он доверил Роберту Шелтону – человеку, которому приписывали "открытие" Дилана как исполнителя.

В 1961 году Шелтон, работавший музыкальным критиком, увидел концерт Дилана и написал отзыв, в котором описал его как "новое яркое лицо фолк-музыки". На следующий день Дилану предложили контракт на запись альбома.

Дилан и Шелтон стали приятелями, и певец позволил критику стать частью своего круга – членов семьи и близких друзей.

Шелтон работал над биографией Дилана "No Direction Home" в течение 20 лет, и она была опубликована в 1986 году. Однако об интервью, отрывки из которого опубликованы накануне 70-летия Дилана, стало известно во время работы над новым изданием этой книги, которое появится на прилавках в день юбилея.