Боб Дилан рассказал о героине и суицидальных мыслях

Накануне 70-летия Боба Дилана обнародовано его раннее интервью, в котором певец рассказал о своей борьбе с зависимостью от героина.

В марте 1966 года после одного из концертов своего американского тура Дилан сел на свой частный самолет вместе со своим приятелем - журналистом и музыкальным критиком Робертом Шелтоном.

В течение двух часов полета Дилан дал Шелтону интервью, которое журналист позже описал как "калейдоскопический монолог".

Среди прочего певец признался, что в начале 1960-х годов сумел избавиться от героиновой зависимости.

"Я покончил с героином, когда жил в Нью-Йорке, - говорит Дилан. – У меня тогда были очень сильные ломки, просто сильнейшие. И я завязал с этим делом. У меня уходило на героин 20-25 долларов в день, и я сумел завязать".

Разговоры о том, что Дилан некоторое время употреблял героин, ходили уже давно. Но журналист британской газеты Daily Telegraph Мик Браун, который брал у певца интервью, говорит, что тот никогда не подтверждал эти слухи публично.

"Я удивлен тем, что он так запросто об этом говорит", - отмечает Браун.

В другой части интервью Дилан рассказывает, что частые разговоры о его гениальности побудили его к мыслям о самоубийстве.

"Смерть для меня – это пустое место. Для меня смерть ничего не значит, если только я смогу умереть быстро. Я много раз был готов быстро умереть, и я вполне мог бы покончить со всем этим и сделать это, - говорит Дилан. - Да, можно сказать, что у меня есть эти суицидальные тенденции. Но пока мне удается выжить".

