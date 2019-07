Scorpions заплатят за право петь свои песни в Казани

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В рамках своего прощального турне Scorpions дают концерты в девяти городах России

Российское авторское общество (РАО) с помощью прокуратуры вытребовало с группы Scorpions 5-процентные отчисления за исполнение рокерами песен собственного сочинения на концерте в Казани 24 мая.

Прокуратура Республики Татарстан по просьбе местного представителя РАО вынесла предупреждение компании-организатору концертов, после чего она спешно заключила соглашение с Российским авторским обществом.

Руководитель татарстанского филиала РАО Зуфар Хайрутдинов заявил в интервью Би-би-си, что это делается ради обеспечения авторских прав германских рокеров и "они еще будут за это благодарны".

Теперь организаторы концерта должны перечислить РАО 5% валового сбора от продажи билетов, иначе исполнение песен рок-группы, в том числе таких знаменитых как Wind of Change и I'm Still Loving You будет неправомерным, сказал Хайрутдинов в интервью bbcrussian.com.

Каждое исполнение музыкальных композиций на территории России должно предваряться договором с РАО, подчеркнул он.

"Логика очевидна"

Концерт должен состояться на сцене "Татнефть-Арены" в Казани. Тот факт, что солист Scorpions Клаус Майне является также автором музыки - например, баллады Wind of Change, - не меняет дела, считают в РАО.

Музыканты ни грамма не страдают, это организаторы [концертов] поднимают шумиху. Соблюдать права авторов – для них это лишние расходы Зуфар Хайрутдинов, <br> глава казанского филиала РАО

"Сейчас Scorpions приехали как исполнители, и в России они получат свой гонорар как исполнители, а как авторы они получат гонорар в Германии - от своей организации в Германии, с которой у РАО заключено соглашение, - пояснил казанский Зуфар Хайрутдинов. - Логика очевидна".

Он затруднился назвать, какая именно организация в Германии вернет участникам рок-группы их авторское вознаграждение, однако уверен, что у РАО подписано соответствующее партнерское соглашение.

Композиция рок-группы Scorpions Wind of Change получила статус культовой и считается гимном эпохи крушения железного занавеса в Восточной Европе в конце 1980-х годов, после которого, в числе прочего, стали возможны и гастроли западных рок-групп в России.

"Российские слушатели любят баллады", - отметили немецкие рок-музыканты на пресс-конференции в Казани накануне концерта, сообщает агентство Татар-информ.

Авторы-исполнители

В год 65-летия Победы РАО потребовало деньги за исполнение песен военных лет на бесплатном концерте в Самаре

Scorpions приезжают на гастроли в столицу Татарии уже в третий раз, а подобные требования им предъявлены впервые, сообщает агентство РИА-Новости. Возможно, это связано с тем, что филиал Российского авторского общества (РАО) в Казани начал работать лишь в апреле 2011 года.

"Музыканты ни грамма не страдают, это организаторы поднимают шумиху", - убежден глава казанского филиала РАО. - Соблюдать права авторов - это лишние расходы, а группа Scorpions еще скажет спасибо, что получит гонорар не только как исполнители".

Как заявил старший помощник прокурора Татарстана Равиль Вахитов, аналогичные требования предъявлены организаторам концерта российской группы "Любэ", которая на концерте в Казани в среду будет исполнять хиты собственного сочинения "Атас", "Не валяй дурака, Америка!" и другие. Они также заплатят РАО 5% от продажи билетов.

Что артисты могут сделать, если есть такая организация? Алекс Кедров, <br>директор группы "Муммий Тролль"

Правомерность взимания авторских отчислений с самих авторов, когда они поют свои песни на территории России, подтвердил Конституционный суд страны в 2010 году.

Коммерческий директор российской рок-группы "Мумий Тролль" Алекс Кедров согласен с тем, что ситуация выглядит абсурдной, однако считает, что она соответствует законодательству. "Что артисты могут сделать, если есть такая организация? Даже если артисты против, РАО имеет полномочия требовать с организаторов гастролей отчисления, в том числе в отсутствие согласия автора", - сказал Кедров в интервью Би-би-си.

"Илья Лагутенко как автор композиций "Мумий Тролля" регулярно получает от Российского авторского общества гонорары, но РАО не дает детальные отчеты, что вот эта сумма пришла за ваше собственное выступление, эта - за песню, использованную в кинофильме, а эта - с радио", - говорит директор группы.

15% согласно уставу

По мнению руководства РАО, сбором в пользу Общества должно облагаться практически любое исполнение музыки на территории России, как "живое", так и в записи, в том числе воспроизведение аудиозаписей в кафе и ресторанах и на бесплатных концертах.

РАО - общественная, некоммерческая организация, но бесплатно никто не работает Зуфар Хайрутдинов, <br>глава Татарстанского филиала РАО

Общество ссылается при этом на решение пленума Верховного суда России от 19 июня 2006 года. В статье 33 постановления №15 есть упоминание о правах авторов музыки к кинофильмам (аудиовизуальным произведениям).

РАО уже выиграло серию судов и жаловалось в прокуратуру на владельцев ресторанов и кафе в Перми, Тольятти, Пензе, Зеленограде и городе Оха (Сахалинская область). А в мае 2010 года Российское авторское общество потребовало привлечь к ответственности организаторов бесплатного концерта в Самаре, на котором ветераны сами исполняли песни военных лет.

Общество заявило, что петь эти песни без письменного разрешения авторов нельзя и что устроители обязаны перечислить РАО "авторские гонорары".

По словам руководителя филиала РАО в Татарстане Зуфара Хайрутдинова, из перечисляемых с концертных площадок всей России средств 15% Российское авторское общество оставляет себе на обеспечение своей деятельности - согласно своему уставу, а остальное направляет на выплату композиторам (если они находятся в России) либо перечисляет зарубежным партнерским организациям, которые выплачивают авторское вознаграждение иностранным гражданам.

"Мы общественная, некоммерческая организация, но бесплатно никто не работает", - отметил он.