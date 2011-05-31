США отказали в визе 70% российских студентов

Image caption Каждый год по программе Work&Travel в США приезжали около 25 тысяч российских студентов

Российские студенты, пожелавшие отправиться в США по программе Work&Travel, в этом году получили рекордное количество отказов, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Отказ получили 70% подавших документы в соответствии с новой, значительно ужесточенной схемой. Между тем, в 2009 году американскую визу не смогли получить лишь 2% студентов из России.

Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе не может найти логического объяснения столь высокому проценту отказов.

"Посольство США по-прежнему охотно выдает туристические и учебные визы. Однако стоимость таких поездок в несколько раз, а иногда и на порядок превышает стоимость участия в Work&Travel", - сказала Майя Ломидзе Интерфаксу.

В январе генеральный консул США в России Ричард Бир сообщил о новых условиях участия российских студентов в программе Work&Travel. Правила также изменились для студентов из еще пяти стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Болгарии и Румынии.

Кибермошенники

Это решение последовало за скандалом, который разразился осенью прошлого года. Тогда ФБР выявило группу финансовых мошенников, которые использовали в своих преступных махинациях в том числе и участников программы Work&Travel.

В связях с группировкой были уличены 20 студентов из Восточной Европы: восемь из них, как оказалось, были из России.

Всего группировка кибермошенников, которым студенты помогали обналичивать деньги, украла со счетов американцев около 70 млн долларов.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, программа Work&Travel для многих российских студентов была единственной возможностью побывать в США. Часть расходов на поездку студенты возвращали себе, работая в американских компаниях во время своего пребывания в США.

Этим и объясняется популярность программы среди российских студентов. До 2011 года по схеме Work&Travel в США ежегодно приезжали около 25 тысяч студентов из России, а это 15% всех участников программы.