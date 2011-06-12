18-летний филиппинец признан самым маленьким человеком в мире

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 18-летний филиппинец Балавинг отобрал титул у непальца Хагендры Магара

Юноша из бедной филиппинской семьи в день своего 18-летия официально признан самым маленьким человеком на планете.

Рост Джунри Балавинга составляет всего 59,93 сантиметра.

"Он официально самый маленький человек", – объявил представитель Книги рекордов Гиннеса Крэйг Глендэй на вечеринке по поводу дня рождения Балавинга.

Как рассказывает отец рекордсмена, Джунри перестал расти, когда ему было два года.

Согласно данным Книги рекордов Гиннеса, новый рекордсмен на 7 сантиметров ниже непальца Хагендры Тхапы Магара, который был признан самым маленьким человеком в мире в прошлом октябре.

Самый маленький человек живет в сельской местности Синданган на острове Минданао.

Родственники Балавинга говорят, что Джунри сложно ходить и даже стоять, но друзья и соседи заботятся о нем.

Кроме сертификата о рекорде Балавинг получил много ценных подарков от знакомых и незнакомых людей, среди которых были и филиппинские политики.

"Спасибо вам всем за поддержку моего сына, самого маленького человека в мире", – заявил отец рекордсмена на празднике.

Сам Джунри задул единственную свечку на торте и сказал: "Я устал".

По словам родителей, рекордсмен был болезненным ребенком, и врачи так и не смогли объяснить, почему он перестал расти.

Его трое братьев и сестер развивались абсолютно нормально.