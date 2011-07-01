Итальянская фирма решила сократить одних женщин

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Многие правозащитницы обвиняют премьера Берлускони в пренебрежительном отношении к женщинам

Итальянская компания Ma-Vib, расположенная в Милане, уволила половину своих работников, но все уволенные оказались женщинами.

Это небольшая частная компания, принадлежащая одному владельцу и производящая электроприборы и нагреватели.

В ней работали 12 мужчин и 18 женщин. Когда работодатель решил в целях экономии уволить 13 работников, он выбрал исключительно женщин, объяснив свое решение тем, что женщины "могут сидеть дома и смотреть за детьми".

Один из крупнейших профсоюзов Италии резко осудил этот шаг, заявив, что он представляет собой рецидив традиционных представлений о роли женщины в обществе.

В заявлении компании говорится, что фирма не дискриминирует женщин, но сейчас для нее настали трудные времена и она решила уволить тех сотрудниц, которые работали на самом уязвимом участке производства.

Во всем виноват Берлускони?

Италия занимает одно из последних мест в Европейском союзе по числу работающих женщин.

Отчасти это объясняется традиционным давлением на них со стороны работодателей, которые увольняют работниц в случае беременности.

Около 20% женщин не возвращаются на работу после рождения первого ребенка. В прошлом году сотни тысяч итальянцев приняли участие в демонстрациях в защиту прав женщин.

Многие итальянки считают повинным в таком пренебрежительном отношении к женщинам премьер-министра Сильвио Берлускони, который, по их мнению, относится к женщинам как к вещам, подавая дурной пример другим мужчинам.