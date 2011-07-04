Стинг отменил концерт в Казахстане, поддержав бастующих

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ходе большого европейского турне Symphonicity Стинг исполняет свои хиты в сопровождении симфонического оркестра

Британский рок-музыкант Стинг отменил концерты в Казахстане из солидарности с бастующими нефтяниками страны.

Уже около месяца на западе Казахстана, где на нефтегазовых месторождениях работают тысячи людей, продолжаются голодовки и забастовки.

"Голодовки, находящиеся в тюрьме рабочие и десятки тысяч бастующих являются виртуальной линией пикета, которую я не хочу пересекать, – заявил Стинг на своем официальном сайте, – рабочие нефтяной и газовой отрасли Казахстана, их семьи нуждаются в нашей поддержке и внимании международной прессы".

Концерт в столице Казахстана Астане должен был состояться 4 июля в рамках фестиваля, посвященного празднованию Дня города. Вслед за ним должны были пройти концерты в Караганде и Алма-Ате.

Официально в Казахстане сообщается, что концерт отменен "по техническим причинам".

Солидарность с рабочими

За несколько дней до поездки в Казахстан Стинг обратился к международной правозащитной организации Amnesty International.

"Он был обеспокоен информацией о забастовках рабочих нескольких нефтяных компаний в Казахстане, – рассказал Русской службе Би-би-си представитель Amnesty International Джон Далхайзен, – и, связавшись с нами, спросил, насколько серьезны [эти забастовки]".

Это его собственное решение – принципиальное и смелое. Это решение, которое мы приветствуем и которым восхищаемся Amnesty International

Правозащитники ответили, что они очень серьезно относятся к информации о том, как обращаются с тысячами забастовщиков, профсоюзом, который их представляет, юристами и работающими с ними неправительственными организациями.

В частности, Далхайзен назвал юриста Наталью Соколову, арестованную в мае за организацию несанкционированного митинга. На нее заведено уголовное дело по "разжиганию социальной розни".

"Мы поделились своей обеспокоенностью со Стингом, который сам принял решение, в свете информации [которую мы предоставили]. Это его собственное решение – принципиальное и смелое. Это решение, которое мы приветствуем и которым восхищаемся", – сказал Джон Далхайзен.

"Технические причины"

Кроме концерта в Астане, Стинг отменил также и два других выступления – в Караганде и Алма-Ате.

В официальном сообщении на сайте Астаны сказано, что в штаб по организации Дня города поступило уведомление "о невозможности проведения концерта по возникшим у них организационно-техническим причинам".

На Стинга в Астану ехали со всего Казахстана, брали отпуск на работе, покупали билеты на самолеты и поезда. газета "Караван"

"По данным штаба, концерт Стинга отменен по причинам, не зависящим от казахстанской стороны, поскольку все условия технического и бытового райдера артиста были выполнены на 100%", – сообщается на сайте.

И хотя официально в Казахстане не говорится о реальной причине, побудившей Стинга отменить концерт, информация стала известна в стране, главным образом, из интернета.

Решение певца обсуждается на интернет-форумах, комментируется в газетах. Так, газета "Караван" обвинила Стинга в том, что он "подвел" своих почитателей.

"Почему, заботясь о правах одних людей, звезде, оказалось, совершенно наплевать на права других, преданных ему слушателей? – спрашивает "Караван", – На Стинга в Астану ехали со всего Казахстана, брали отпуск на работе, покупали билеты на самолеты и поезда".

Забастовка в статье упоминается лишь один раз, и то со ссылкой на официальный сайт Стинга.

Концерт рок-звезды в столице Казахстана должен был состояться в преддверии празднования Дня Астаны, который является одним из главных праздников страны, отмечается 6 июля и совпадает с днем рождения президента Нурсултана Назарбаева.

Приуроченный к празднованию фестиваль в нынешнем году проходит с 1 по 6 июля и включает в себя самые разнообразные мероприятия – от кулинарного фестиваля и международного форума металлургов до концертов звезд оперной музыки.

Критика за концерт в Ташкенте

Концерты в Казахстане были запланированы в рамках большого европейского турне Стинга "Symphonicity", в ходе которого певец в сопровождении симфонических оркестров исполняет свои самые известные хиты, в том числе, периода его работы в группе Police.

Image caption Стинг и Гульнара Каримова. Британская пресса подвергла певца резкой критике за концерт в Ташкенте

Еще в мае Стинг отменил концерт, который должен был состояться в Минске 27 июня. Однако в этом случае певец мотивировал свое решение не политическими соображениями, а "экономической ситуацией в Белоруссии". Концерт был перенесен в Вильнюс.

2 июня состоялся концерт в Казани, прошедший с большим успехом.

Два года назад Стинг выступил в Ташкенте, на фестивале, организатором которого была дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова. Британская пресса подвергла певца жесткой критике за связь с режимом Ислама Каримова.

Daily Mail в статье от 21 февраля 2010 года привела слова певца, сказавшего о своих сомнениях в том, что президент Каримов заметил его выступление в стране. "Он герметически запакован в своем средневековом тираническом мышлении", -- пишет газета.

После этого, по сообщениям заблокированных в Узбекистане оппозиционных сайтов, в стране запретили передавать песни Стинга в радио- и телеэфире.