Австриец сфотографировался на права с дуршлагом на голове

Правообладатель иллюстрации niko alm Image caption Идея сфотографироваться с дуршлагом на голове пришла Альму в голову при чтении брошюры бывшего министра транспорта Хуберта Горбаха

Власти Австрии разрешили атеисту Нико Альму сфотографироваться на водительское удостоверение с дуршлагом на голове как религиозным головным убором.

Предприниматель и практикующий атеист Нико Альм подал соответствующее заявление три года назад. Так как фотографии с головными уборами разрешены в Австрии только из религиозных побуждений, он обосновал свое заявление принадлежностью к пастафарианизму. Это "учение" было основано в 2005 году американским физиком Бобби Хендерсоном, в нем утверждается, что Бог - это летающий монстр-спагетти.

Название новой религии было придумано по аналогии с растафарианством - религией, возникшей в христианской культуре на Ямайке в 1930-х годах, которая привела к образованию музыкального стиля регги в 1960-х.

Несколько дней назад после получения медицинского освидетельствования, подтверждающего способность Альма управлять автомобилем, австрийская полиция выдала ему водительские права с нестандартной фотографией.

Догмы "церкви монстра-спагетти"

Атеист Альм называет себя приверженцем "церкви летающего монстра-спагетти". На сайте "церкви" говорится, что "единственная разрешенная догма последователей летающего монстра-спагетти - это отрицание догмы".

Необычная идея пришла австрийцу в голову при чтении брошюры бывшего министра транспорта Хуберта Горбаха, где тот утверждал, что никому не разрешается фотографироваться на документы с покрытой головой, кроме как по конфессиональным причинам. Тогда Альм сфотографировался в подходящем для конфессии пастафари виде - с ситом для спагетти на макушке - и лично передал фото чиновникам.

Альм - не единственный приверженец "церкви", поклоняющейся макаронам.

Откликнувшись на требование преподавать в американских школах библейскую историю сотворения мира вместо дарвиновской теории естественного отбора и бурные дискуссии, идущие в США по этому поводу, церковь летающего монстра-спагетти написала письмо Канзасскому школьному совету с просьбой преподавать в школах этого штата пастафарианскую версию креационизма.

Но останавливаться на достигнутом Альм и его "церковь" не собираются. Теперь он хочет подать заявку на официальное признание в Австрии религии пастафари.