Дженнифер Лопес разводится в третий раз

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лопес и Энтони недавно объявили, что примут участие в новом телешоу вместе с создателем шоу American Idol

Американская поп-звезда и актриса Дженнифер Лопес разводится со своим мужем – певцом Марком Энтони после семи лет совместной жизни, говорится в совместном заявлении пары.

"Это решение далось нам очень тяжело, но мы смогли полюбовно договориться по всем вопросам", – сказано в заявлении.

Супружеская пара, у которой в 2008 году родились близнецы, попросила "уважать их право на личную жизнь".

Нынешний развод будет третьим для Лопес, которой 41 год, и вторым для 42-летнего Энтони.

Дженнифер Лопес начала встречаться с Марком Энтони в 2003 году вскоре после того, как рассталась с актером Беном Аффлеком.

Пара поженилась 5 июня 2004 года, всего через неделю после развода Энтони со его первой женой.

Лопес и Энтони вместе снялись в вышедшем в 2006 году фильме "Певец" (El Cantante) о жизни популярного исполнителя из Пуэрто-Рики Гектора Лаво.

В январе этого года Дженифер Лопес вошла в состав жюри американского музыкального шоу American Idol (аналог "Как стать звездой").

В апреле певица и ее супруг объявили, что примут участие в телевизионном шоу под названием Q'Viva! The Chosen вместе с создателем передачи American Idol Саймоном Фуллером.