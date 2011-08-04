Умер актер "Полицейской академии" Бубба Смит
В возрасте 66 лет скончался американский спортсмен и актер Чарльз "Бубба" Смит, известный по роли сержанта Хайтауэра в фильмах "Полицейская академия".
Смит также снялся в сериалах "Хорошие времена" и "Ангелы Чарли", а кроме того он был звездой американского футбола.
Тело Смита было обнаружено в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока не уточняется, однако полиция сообщила, что обстоятельства не выглядят подозрительными.
В 1971 году двухметровый спортсмен помог команде "Балтимор Колтс" стать чемпионом Национальной футбольной лиги благодаря победе на кубке "Супер Боул".
До этого Смит завоевал признание как выдающийся и бесстрашный футболист, выступая в роли защитника за команду Университета штата Мичиган.
Из футбола в "Полицейскую академию"
Присоединившись к команде "Балтимор Колтс" в 1967 году, Смит стал выступать в играх Национальной футбольной лиги. Он также играл за команды "Оклэнд Рэйдерс" и "Хьюстон Ойлерс". В 1976-м году Смит ушел из спорта.
Актерская карьера Смита началась в конце 70-х. Ее пиком стала роль сильного, но добродушного Мозеса Хайтауэра в шести частях киноэпопеи "Полицейская академия".
Смит снялся в первой "Полицейской академии" в 1984-м году. В последующих эпизодах его герой не раз проявлял недюжинную физическую силу, сражаясь с крокодилами и поднимая автомобили в процессе поимки злодеев.