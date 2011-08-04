Умер актер "Полицейской академии" Бубба Смит

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Футболиста отличала решительная манера игры

В возрасте 66 лет скончался американский спортсмен и актер Чарльз "Бубба" Смит, известный по роли сержанта Хайтауэра в фильмах "Полицейская академия".

Смит также снялся в сериалах "Хорошие времена" и "Ангелы Чарли", а кроме того он был звездой американского футбола.

Тело Смита было обнаружено в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока не уточняется, однако полиция сообщила, что обстоятельства не выглядят подозрительными.

В 1971 году двухметровый спортсмен помог команде "Балтимор Колтс" стать чемпионом Национальной футбольной лиги благодаря победе на кубке "Супер Боул".

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Бубба Смит прославился ролью сержанта Хайтауэра

До этого Смит завоевал признание как выдающийся и бесстрашный футболист, выступая в роли защитника за команду Университета штата Мичиган.

Из футбола в "Полицейскую академию"

Присоединившись к команде "Балтимор Колтс" в 1967 году, Смит стал выступать в играх Национальной футбольной лиги. Он также играл за команды "Оклэнд Рэйдерс" и "Хьюстон Ойлерс". В 1976-м году Смит ушел из спорта.

Актерская карьера Смита началась в конце 70-х. Ее пиком стала роль сильного, но добродушного Мозеса Хайтауэра в шести частях киноэпопеи "Полицейская академия".

Смит снялся в первой "Полицейской академии" в 1984-м году. В последующих эпизодах его герой не раз проявлял недюжинную физическую силу, сражаясь с крокодилами и поднимая автомобили в процессе поимки злодеев.